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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas
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Manchester United'ın 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

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M. United
Manchester United Women

2026-27 sezonunun yeni Manchester United formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Manchester United ve adidas, kulübün 2026-27 sezonunda giyeceği yeni iç saha formasını resmen tanıttı. Forma, Manchester United'ın 1970'lerdeki ikonik formalarından ilham alan klasik bir görünümü geri getiriyor.

Yeni forma, retro unsurları modern performans teknolojisiyle birleştiriyor. Polo yaka ve çizgili detaylar geri dönerken tasarımda United'ın 1977'deki ülke kupası zaferine de ince göndermeler yer alıyor.

GOAL Manchester United'ın 2026-27 sezonu formaları hakkında çıkış tarihleri, fiyatları, tasarımlarının ilham kaynakları ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dâhil bilinmesi gereken her şeye göz atıyor.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Manchester United'ın 2026-27 sezonu iç saha forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United'ın 2026-27 sezonu için hazırlanan yeni adidas iç saha forması resmen 14 Mayıs 2026'da piyasaya sürüldü.

    Manchester United'ın 2026-27 sezonu iç saha forması, adidas'ın kulübün en tanınan retro görünümlerinden birine yeniden yöneldiğini gösteriyor.

    Sade kırmızı zemin, klasik polo yaka ve çizgili kol uçlarıyla birleşerek United'ın 1970'lerdeki formalarından ilham alan şık bir görünüm oluşturuyor. Tasarım özellikle kulübün 1977'deki ülke kupası zaferinde giydiği formayı temel alıyor. 2026 ise bu başarının 50. yıl dönümüne denk geliyor.

    adidas'ın beyaz üç çizgisi ve logosu kırmızı zemin üzerinde belirgin biçimde öne çıkarken, kulübün geleneksel renk paletini korumak için siyah detaylar formanın geneline ince biçimde işlenmiş.

    Öne çıkan yeniliklerden biri de ensede yer alan “United” yazısı. Bu detay, kulübün kimliğini ve mirasını vurguluyor.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Manchester United 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United'ın 2026=27 deplasman forması, kulübün en ikonik deplasman görünümlerinden birini modern bir yorumla yeniden ele alıyor. Çarpıcı bir kraliyet mavisi zemin üzerine tasarlanan forma, tanıdık unsurları incelikli dokular ve hafif vurgularla bir araya getiriyor. Sonuç, Manchester United'ın deplasman formalarıyla uzun süredir özdeşleşen netliği ve özgüveni korurken özenle düşünülmüş, modern bir tasarım sunuyor.

    Formanın öne çıkan unsurlarından biri, kumaşın tamamına yayılan ton sür ton çizgi deseni. Bu desen, kulübün geçmişteki mavi deplasman formalarına gönderme yaparken tasarıma derinlik ve hareket katıyor. V yaka ve kol uçlarındaki kırmızı-beyaz detaylar, koyu mavi zeminle belirgin bir kontrast oluşturarak görünümü tamamlıyor ve Manchester United'ın temel kimliğine sadık kalıyor.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Manchester United’ın 2026-27 sezonu üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United'ın 2026-27 sezonu üçüncü forması, Greater Manchester'da nesiller boyunca iz bırakan gençlik kültüründen, toplumsal kurumlardan ve yaratıcı ruhtan ilham alan bir tasarıma sahip. Fildişi rengi zemin üzerine hazırlanan forma, kentin zengin kültürel kimliğinden besleniyor ve geçmişe yapılan göndermeleri modern üretim teknikleriyle bir araya getiriyor.

    Formayı çevreleyen, bu tasarıma özel çiçek deseninde kumaşa doğrudan işlenmiş, elle çizilmiş gül figürleri yer alıyor. Salford Lads and Girls Club da dahil olmak üzere Manchester genelindeki toplumsal alanlarda ve kültür kurumlarında bulunan eserlerden ilham alan desen, formaya incelikli bir derinlik katarken kentle bağ kuran ayırt edici bir görünüm oluşturuyor.

    Adidas logosunda, kulübün şeytan figürlü arması uygulamasında, yakada ve kol kenarlarında görülen koyu bordo detaylar, Manchester'ın tarihî binalarının birçoğunu karakterize eden kırmızı tuğla mimarisinden ilham alıyor. Adidas'ın üç çizgisindeki kontrast oluşturan yeşil detaylar ise ikonik Salford Lads and Girls Club'ın kapıları da dahil olmak üzere kentin dört bir yanında görülen kendine özgü yeşil kapılara gönderme yapıyor.


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