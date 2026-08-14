Manchester United'ın 2026=27 deplasman forması, kulübün en ikonik deplasman görünümlerinden birini modern bir yorumla yeniden ele alıyor. Çarpıcı bir kraliyet mavisi zemin üzerine tasarlanan forma, tanıdık unsurları incelikli dokular ve hafif vurgularla bir araya getiriyor. Sonuç, Manchester United'ın deplasman formalarıyla uzun süredir özdeşleşen netliği ve özgüveni korurken özenle düşünülmüş, modern bir tasarım sunuyor.

Formanın öne çıkan unsurlarından biri, kumaşın tamamına yayılan ton sür ton çizgi deseni. Bu desen, kulübün geçmişteki mavi deplasman formalarına gönderme yaparken tasarıma derinlik ve hareket katıyor. V yaka ve kol uçlarındaki kırmızı-beyaz detaylar, koyu mavi zeminle belirgin bir kontrast oluşturarak görünümü tamamlıyor ve Manchester United'ın temel kimliğine sadık kalıyor.



