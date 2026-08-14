Manchester United ve adidas, kulübün 2026-27 sezonunda giyeceği yeni iç saha formasını resmen tanıttı. Forma, Manchester United'ın 1970'lerdeki ikonik formalarından ilham alan klasik bir görünümü geri getiriyor.
Yeni forma, retro unsurları modern performans teknolojisiyle birleştiriyor. Polo yaka ve çizgili detaylar geri dönerken tasarımda United'ın 1977'deki ülke kupası zaferine de ince göndermeler yer alıyor.
GOAL Manchester United'ın 2026-27 sezonu formaları hakkında çıkış tarihleri, fiyatları, tasarımlarının ilham kaynakları ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dâhil bilinmesi gereken her şeye göz atıyor.