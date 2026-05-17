Valverde ile Tchouameni arasında yaşanan ve soyunma odasını ikiye böldüğü bildirilen fiziksel çatışmanın ardından Real Madrid'deki ortam zehirli bir hal aldı. Olay, Uruguaylı oyuncunun hastanede tedavi görmesini gerektirecek kadar ciddiydi ve kamuoyuna yaptığı özürlere rağmen, oyuncu bu çatışmanın ardından giderek daha fazla dışlanmış bir duruma düştü.

Kulüp yönetiminin iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncuya çok kızgın olduğu söyleniyor, ancak kulüp yönetimi konuyu yaklaşık 550.000 dolarlık bir para cezası ile içerde çözüme kavuşturdu. Manchester United için bu kaos, Los Blancos formasıyla 371 maça çıkan dünya çapında bir yeteneği kadrosuna katmak için bir fırsat penceresi oluşturuyor, ancak yaz transferine giden yol hiç de net değil.







