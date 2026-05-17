Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United'ın 100 milyon sterlinlik Fede Valverde transferi konusunda hayal kırıklığı yaşamasının iki nedeni – Aurelien Tchouameni ile yaşanan gerginliğin ardından Real Madrid'in orta saha oyuncusunun geleceğine dair son gelişmeler
Valdebebas'ta yaşanan iç karışıklık
Valverde ile Tchouameni arasında yaşanan ve soyunma odasını ikiye böldüğü bildirilen fiziksel çatışmanın ardından Real Madrid'deki ortam zehirli bir hal aldı. Olay, Uruguaylı oyuncunun hastanede tedavi görmesini gerektirecek kadar ciddiydi ve kamuoyuna yaptığı özürlere rağmen, oyuncu bu çatışmanın ardından giderek daha fazla dışlanmış bir duruma düştü.
Kulüp yönetiminin iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncuya çok kızgın olduğu söyleniyor, ancak kulüp yönetimi konuyu yaklaşık 550.000 dolarlık bir para cezası ile içerde çözüme kavuşturdu. Manchester United için bu kaos, Los Blancos formasıyla 371 maça çıkan dünya çapında bir yeteneği kadrosuna katmak için bir fırsat penceresi oluşturuyor, ancak yaz transferine giden yol hiç de net değil.
- Getty Images Sport
PSG, takipçilerinin başında yer alıyor
Old Trafford’da yaşanabilecek olası hayal kırıklığının en önemli nedeni, AS’nin haberine göre Paris Saint-Germain’in harekete geçmiş olması ve hafta sonu Valverde’nin transfer olasılığını ölçmek için gayri resmi temaslarda bulunmuş olmasıdır. Fransız şampiyonu, bu orta saha oyuncusuna uzun süredir hayranlık duyuyordu ancak daha önce bir anlaşmanın imkansız olduğunu düşünüyordu. Ancak son gelişmeler, Real Madrid’in onu satmaya karar vermesi durumunda kendilerini ilk alternatif olarak konumlandırmaya teşvik etti. Parisliler, Valverde'nin şu anda evinde iyileşme sürecinde olduğunu biliyor. Tıbbi ekip, kavgada aldığı yaralanmaların ardından 10 ila 14 gün dinlenmesini tavsiye etti. PSG, Premier League'den gelecek herhangi bir teklife rakip olacak mali güce sahip olsa da, şu anda sadece zemin hazırlıyor ve Real'in oyuncu hakkındaki "dokunulmaz" tutumunun önümüzdeki haftalarda gerçekten değişip değişmeyeceğini bekliyor.
United’ın 100 milyon sterlinlik değerleme engeli
Olası bir transferi daha da zorlaştıran unsur, bu transferin astronomik maliyeti. 2029 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olan Real Madrid, oyuncuyu ucuza satmak için acele etmiyor; uzmanlar ise oyuncunun piyasa değerinin 95 milyon avro (83 milyon sterlin/110 milyon dolar) ile 114 milyon avro (100 milyon sterlin/132 milyon dolar) arasında olduğunu tahmin ediyor. Sir Jim Ratcliffe'in transfer ekibi, İspanyol devini müzakere masasına oturtmak için muhtemelen 92 milyon avronun (80 milyon sterlin/107 milyon dolar) çok üzerinde bir teklifte bulunmak zorunda kalacak.
United, tecrübeli Casemiro'nun ayrılmasıyla orta sahada önemli bir revizyon planlıyor, ancak bütçenin bu kadar büyük bir kısmını tek bir oyuncuya ayırmak önemli bir risk olmaya devam ediyor. Manchester City de geçmişte Valverde ile ilgilendi, ancak Red Devils'ın yüksek enerjili bir yedeğe ihtiyacı olması, fiyat etiketi aşılaması durumunda onları Premier League'deki en mantıklı hedef haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Oyuncunun sadakati sarsılmıyor
Manchester United için ikinci ve belki de daha büyük engel, Valverde’nin kendi isteğidir. İspanya’nın başkentindeki manşetlere ve gerginliğe rağmen, orta saha oyuncusunun tek odak noktası, sevdiği kulüp için sahalara dönmektir. AS’nin haberine göre, oyuncuya yakın kaynaklar, Valverde’nin İngiltere veya Fransa’da yeni bir başlangıç aramak yerine kalıp yerini korumak için mücadele etmeyi tercih ettiğini belirtiyor.
Real Madrid, geçmişte kilit oyuncularının sadakatine güvenerek önemli ayrılıkları başarıyla önlemiş ve Valverde de bir istisna değil gibi görünüyor. Kulüp yönetimi onu açıkça transfer listesine koymadıkça, United, rekor kıran bir teklifin bile bu yaz sorunlu orta saha kahramanını Madrid'den Manchester'a geçmeye ikna etmek için yeterli olmayacağını görebilir.