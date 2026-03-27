Manchester United ile Liverpool arasındaki Premier Lig karşılaşmasının başlama saati tuhaf bir zamana kaydırılırken, Chelsea'nin maçı da alışılmadık bir zamana alındı
Kuzeybatı derbisi, nadir görülen bir Pazar günü maç saatiyle oynanacak
Maçlara giden pek çok taraftarı şaşırtacak bir kararla, Old Trafford'da oynanacak United-Liverpool arasındaki dev karşılaşma 3 Mayıs Pazar gününe ertelendi. Ancak, geleneksel öğleden sonra saatleri yerine, iki rakip artık alışılmadık bir saat olan 15.30'da (BST) karşı karşıya gelecek.
Bu maç, dünya futbolunda en çok izlenen maçlardan biri olmaya devam ediyor ve Sky Sports, bu karşılaşmanın yayın haklarını elinde tutmayı tercih etti. Pazar öğleden sonra başlama saati standart olsa da, saat 15.30'daki başlama saati, her zamanki 16.30'daki "Süper Pazar" saatinden farklılık gösteriyor.
Chelsea ve Man City, Pazartesi günkü çılgın maça hazırlanıyor
Maç takvimindeki tuhaflıklar Manchester United maçıyla bitmiyor. Chelsea’nin Nottingham Forest ile oynayacağı iç saha maçı, 4 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi ve başlangıç saati tuhaf bir şekilde saat 15.00 (BST) olarak belirlendi. Pazartesi günü öğleden sonra oynanacak bir maç, Premier Lig için nadir görülen bir durum ve resmi tatilde Stamford Bridge’e gidecek taraftarlar için lojistik açıdan bir zorluk yaratacağı kesin.
Aynı akşamın ilerleyen saatlerinde, Manchester City'nin şampiyonluk mücadelesi, Merseyside'a gidip Everton ile karşılaşmasıyla devam edecek. Bu maçın başlama saati 20:00 (BST) olarak belirlendi, bu da Pazartesi gününü üst düzey maçlarla dolu hale getiriyor. Her iki maç da Sky Sports'ta canlı olarak yayınlanacak ve bu çift maç, ligin her iki ucunda da belirleyici olabilir.
Villanın programı hâlâ belirsizliğini koruyor
Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'nın fikstürü de Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçlara bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Tottenham Hotspur ile oynayacakları maç şu anda 2 Mayıs Cumartesi günü saat 12.30'da (BST) oynanacak ve TNT Sports'ta yayınlanacak olarak planlanıyor, ancak bu programda değişiklik olabilir.
Premier League şu açıklamayı yaptı: "Aston Villa, Avrupa Ligi yarı finallerine yükselirse bu maç 3 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da (BST) oynanacak."
Villa, Avrupa'daki yükümlülüklerinin yanı sıra ligde üst sıralarda yer almak için mücadele ederken, maçın Pazar gecesi saatine alınma olasılığı, 35. hafta fikstürünü daha da karmaşık hale getiriyor. Spurs taraftarları, Villa Park'a yapacakları seyahat planlarını kesinleştirmek için Villans'ın Avrupa Ligi'ndeki gidişatını yakından takip edecek.
Arsenal ve Leeds, televizyon programlarında yer aldı
Hafta sonu maçları aslında Cuma akşamı ışıklar altında başlayacak; Leeds United, saat 20.00’de (BST) Burnley’i ağırlayacak ve bu maç, küme düşme mücadelesinde hayati öneme sahip bir karşılaşma olacak. Bu maç, Sky Sports’taki televizyon yayınlarının açılışını yapacak ve yüksek riskli bir futbol haftasonunun tonunu belirleyecek. Arsenal de Cumartesi akşamı Fulham’ı ağırlayacağı Londra derbisiyle televizyon ekranlarının odağında olacak.
Emirates Stadyumu'nda oynanacak Gunners maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da (BST) başlayacak. Arsenal ve Leeds daha geleneksel yayın saatleriyle uğraşırken, odak noktası Manchester United ve Chelsea'ye verilen tuhaf değişiklikler üzerinde kalıyor. Lig, taraftarlara bunların şu anki seçimler olduğunu, ancak sezonun son haftalarının her zaman kupa sonuçlarına göre daha fazla değişikliğe tabi olabileceğini hatırlattı.