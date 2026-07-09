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Manchester United ile adı anılan Aurelien Tchouameni, Real Madrid’deki geleceği konusunda kesin bir karar verdi
Madrid, Tchouameni ile sözleşme uzatımını kesinleştirdi
RMC Sport’un haberlerine göre, Fransız milli orta saha oyuncusu Tchouameni, Real Madrid’deki sözleşmesini Haziran 2031’e kadar uzatmak üzere tam bir anlaşmaya vardı. Bu önemli karar, 100 milyon avroyu aşan dudak uçuklatan bir teklif sunmaya hazır olan Manchester United’ın yoğun ilgisi nedeniyle, oyuncunun Premier Lig’e transfer olacağına dair yoğun spekülasyonları fiilen sona erdirdi. 26 yaşındaki oyuncu, kulübün gelecek projelerinin hayati bir parçası olarak değer gördüğünü hissettiği için, Los Blancos’un uzun vadeli bir dayanağı olarak kalma niyetini pekiştirdi.
- AFP
Mourinho, sözleşme uzatmasında etkili oluyor
Madrid’in istikrarsız lig performansı ve Federico Valverde ile yaşadığı iddia edilen iç anlaşmazlık nedeniyle geleceği konusunda süregelen şüphelere rağmen, Marca’nıniddiasına göre yeni teknik direktör Jose Mourinho kilit bir rol oynadı. Portekizli teknik adamın gelişi, oyuncuyu kalmaya ikna etmek ve orta sahada vazgeçilmez bir dayanak olarak görevine devam etmesini sağlamak açısından belirleyici oldu. En önemlisi, teknik direktörün gelecekteki tüm kadro hareketleri üzerinde mutlak yetkiye sahip olması, kulüp yönetiminin orta saha oyuncusuna yeni bir uzun vadeli sözleşme teklif etme kararında onun da büyük rol oynadığı anlamına geliyor.
Kırmızı Şeytanlar elendi
Manchester United’ın birincil transfer hedefini kadrosuna katamamasının nedeni, kulüp yönetiminin önceki transfer hedefleri için mali anlaşmaları sonuçlandırma konusundaki tereddütlerinden kaynaklanıyor. Performansa bağlı prim yapıları nedeniyle Mateus Fernandes’i Tottenham Hotspur’a kaptıran United, bir kez daha eli boş kaldı. Madrid, sonunda oyuncuyu satmak yerine kadrosunda tutmayı tercih etti ve bu durum, Premier Lig ekibini başka seçeneklere yöneltti; Andrey Santos ise şimdi Chelsea’den takıma katılmaya hazırlanıyor.
- AFP
Fransa’nın Dünya Kupası mücadelesi
Tchouameni’nin kısa vadeli odak noktası artık tamamen Dünya Kupası’nda Fransa milli takımıyla oynayacağı maçlara kaydı. Paraguay’la oynanan son 16 turu maçında sahalardan uzak kalmasına neden olan kas sakatlığından kurtulan orta saha oyuncusu, Fas ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Bentley’de tam antrenmanlara geri döndü. Çok yönlü orta saha oyuncusunun geri dönüşü, turnuvanın eleme aşamalarında zorlu bir fiziksel sınava hazırlanan Didier Deschamps’a büyük bir moral verdi.
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