Manchester United ile adı anılan Aurelien Tchouameni, Real Madrid’deki geleceği konusunda kesin bir karar verdi

Madrid’in istikrarsız lig performansı ve Federico Valverde ile yaşadığı iddia edilen iç anlaşmazlık nedeniyle geleceği konusunda süregelen şüphelere rağmen, Marca’nıniddiasına göre yeni teknik direktör Jose Mourinho kilit bir rol oynadı. Portekizli teknik adamın gelişi, oyuncuyu kalmaya ikna etmek ve orta sahada vazgeçilmez bir dayanak olarak görevine devam etmesini sağlamak açısından belirleyici oldu. En önemlisi, teknik direktörün gelecekteki tüm kadro hareketleri üzerinde mutlak yetkiye sahip olması, kulüp yönetiminin orta saha oyuncusuna yeni bir uzun vadeli sözleşme teklif etme kararında onun da büyük rol oynadığı anlamına geliyor.