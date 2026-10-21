Manchester United için Como'da da felaket: Conte, Carrick sonrası için hazır ama Sinigaglia'da Pioli de vardı

Manchester United'ın krizi gerçekten bitmek bilmiyor. Manchester United, 10 Eylül'den bu yana kazanamıyor. O tarihten sonra yalnızca ağır yenilgiler, Lig Kupası'ndan elenme ve ligde pek işe yaramayan beraberlikler geldi. Sabah karşısındaki galibiyet, Şampiyonlar Ligi sezonunu şimdilik kurtarıyor. Ancak Avrupa'da ilk kez mücadele eden Cesc Fabregas'ın Como'suna deplasmanda alınan ağır ve tartışmasız 4-1'lik yenilgi, gerçekten Michael Carrick'in teknik direktörlük serüveninin sonunu getirebilir.

Geçen sezon takımın başına sezon devam ederken geçen eski orta saha oyuncusu, sakatlıklarla kısıtlanan ancak sahada fikir üretemeyen, hatta teslimiyetçi görünen bir takımın kontrolünü kaybetmiş gibi görünüyor. Carrick'in görevden alınması uzun süredir konuşuluyor. Sezon devam ederken görevi devralmaya hazır başlıca aday ise Antonio Conte.