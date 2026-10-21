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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Manchester United için Como'da da felaket: Conte, Carrick sonrası için hazır ama Sinigaglia'da Pioli de vardı

M. United
A. Conte
S. Pioli
M. Carrick
Transfers
Juventus
AC Milan

Manchester United krizden çıkamıyor ve Como'da dağılıyor. Carrick'in ayrılma ihtimali, kalma ihtimalinden yüksek.

Manchester United'ın krizi gerçekten bitmek bilmiyor. Manchester United, 10 Eylül'den bu yana kazanamıyor. O tarihten sonra yalnızca ağır yenilgiler, Lig Kupası'ndan elenme ve ligde pek işe yaramayan beraberlikler geldi. Sabah karşısındaki galibiyet, Şampiyonlar Ligi sezonunu şimdilik kurtarıyor. Ancak Avrupa'da ilk kez mücadele eden Cesc Fabregas'ın Como'suna deplasmanda alınan ağır ve tartışmasız 4-1'lik yenilgi, gerçekten Michael Carrick'in teknik direktörlük serüveninin sonunu getirebilir.

Geçen sezon takımın başına sezon devam ederken geçen eski orta saha oyuncusu, sakatlıklarla kısıtlanan ancak sahada fikir üretemeyen, hatta teslimiyetçi görünen bir takımın kontrolünü kaybetmiş gibi görünüyor. Carrick'in görevden alınması uzun süredir konuşuluyor. Sezon devam ederken görevi devralmaya hazır başlıca aday ise Antonio Conte.

  • Como'da felaket

    Como maçı Carrick için en önemli sınav olabilirdi ancak Sinigaglia'da ağır bir yenilgi geldi: Nico Paz'ın müthiş performans sergilediği maçta tartışmaya yer bırakmayan 4-1'lik bir sonuç ortaya çıktı. Son maçından 325 gün sonra sahalara dönen ve büyük hayal kırıklığı yaratan De Ligt bile sezonun başından bu yana süren ciddi savunma sorunlarını gideremedi.

    Ancak son haftalardaki gidişatı da yansıtan en endişe verici veri, hücumda tehlike yaratma konusunda: 90 dakikada kaleyi bulan sadece 4 şut çekildi. Bunların 2'si, son bölümde Zirkzee'nin attığı gol de dahil, maçın sonucu artık belli olduktan sonra geldi.

  • 2015'ten beri hiç bu kadar kötü değildi, Carrick'in ayrılması kalmasından daha olası

    Bu tablo daha da vahim çünkü Manchester United, 2015'ten bu yana ilk kez tüm kulvarlarda üst üste 7 maç galibiyet alamadı.

    Buna, 67. dakikada Joshua Zirkzee ile değiştirilmesini hoş karşılamayıp yedek kulübesine tepki gösteren kaptan Bruno Ferndandes'in hayal kırıklığı da ekleniyor.

    Olumsuz sonuçlar ve bozulan soyunma odası ortamı düşünüldüğünde, Carrick ile yola devam etmek zor görünüyor.

  • Conte hazır, Pioli'nin olduğu zamanki gibi A'ya

    Görevden alma gerçekten gerçekleşirse ilk aday yine Antonio Conte olacak. Manchester United'ın sahipleriyle daha önce görüşen Conte, şu anda kulüpsüz olduğu için istediği takımla sözleşme imzalayabilir ve "kendi" Juventus'unu sonsuza kadar beklemeyecek.

    Ancak Napoli'nin eski teknik direktörü tek aday değil. Old Trafford'daki teknik direktörlük görevi için birçok isim bulunuyor ve bunların birçoğu son günlerde adaylığını ortaya koymayı sürdürüyor. Örneğin Como'da, tribünde Stefano Pioli de vardı. O da şu anda kulüpsüz ve yeniden göreve dönmek isteyen bir teknik direktör.

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