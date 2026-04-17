Manchester United için büyük darbe! Leny Yoro'nun sakatlığı nedeniyle Michael Carrick'in elinde Chelsea deplasmanı için tek bir stoper kaldı
Yoro için sakatlık kabusu
Yoro'nun giderek uzayan sakatlık listesine en son eklenen isim olmasıyla birlikte, Kırmızı Şeytanlar savunmalarının merkezinde tam anlamıyla bir krizle karşı karşıya kaldı. The Sun'a göre, 20 yaşındaki oyuncu, United'ın Stockport istasyonundan Londra'ya doğru trene binerken göze çarpan bir eksiklikti; bu durum, onun uzun bir süre sahalardan uzak kalabileceğine dair endişeleri tetikledi. Haberde ayrıca, kulüp içinde Yoro'nun sezonunun sona ermiş olabileceğine dair endişelerin giderek arttığı belirtiliyor.
Savunma üçlüsü şimdiden kadroda yok
Manchester United’ın sorunları, şu anda kadroda yer alamayan üç diğer uzman stoperin de bulunmaması nedeniyle daha da ağırlaşıyor. Harry Maguire, Bournemouth maçında dördüncü hakem Matt Donohue'ya "lanet olası şaka" dediği için aldığı cezanın ardından bir maçlık ek cezayı çekiyor. Öte yandan kulüp, Leeds'e yenildikleri maçta Dominic Calvert-Lewin'in saçını çektikten sonra Lisandro Martinez'e gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için yaptığı itirazda başarısız oldu.
Martinez, Chelsea maçının yanı sıra Brentford ve Liverpool ile oynanacak maçlarda da forma giyemeyecek. Durumu daha da kötüleştiren ise, Matthijs de Ligt'in 30 Kasım'dan bu yana devam eden sırt problemi nedeniyle ilk takımda forma giyememesi. Bu cezalar ve sakatlıklar, Old Trafford'da 2-1 yenildikleri son maçın ardından toparlanmaya çalışan konuk takımın stoper kadrosunu oldukça zayıflatmış durumda.
Cennet, tek kurtulan
Yoro, Maguire, Martinez ve De Ligt’in yokluğu nedeniyle, genç oyuncu Ayden Heaven kadrodaki tek formda olan tecrübeli stoper olarak öne çıkıyor. Heaven, muhtemelen Erik ten Hag döneminde dörtlü savunmanın ortasında oynama tecrübesi bulunan Luke Shaw ile geçici bir ikili oluşturmak zorunda kalabilir. Bu durum savunma hattında önemli bir yeniden düzenleme gerektirecek ve Leeds maçında yedek kulübesinde kalan Diogo Dalot’un ilk 11’e geri dönmesine yol açabilir.
Carrick, geçen ay Bournemouth deplasmanına giden kadroda yer alan çaylak Tyler Fredricson'a da şans verebilir. Ancak 21 yaşındaki oyuncunun özgüveni, Ağustos ayında Grimsby Town'a karşı oynanan Lig Kupası maçındaki zorlu performansının ardından düşük olabilir. O maçta United, League Two ekibine 2-0 gerideyken Fredricson devre arasında oyundan alınmıştı. Hangi kombinasyon olursa olsun, United Stamford Bridge'de oldukça deneysel bir savunma dizilişiyle sahaya çıkacak.
Carrick tanıdık bir ortama geri dönüyor
Bu durum Carrick için bir tür “déjà vu” hissi uyandırıyor. Manchester United’ın başında çıktığı ilk Premier Lig maçı da, geçici teknik direktörlük görevini sürdürdüğü 2021 yılının Kasım ayında yine Chelsea’de oynanmıştı. O maçta 1-1’lik beraberliği garantilemek için üçlü savunma düzenini tercih etmişti; bu kez de kısıtlı kadro seçenekleri nedeniyle benzer şekilde pragmatik taktik değişikliklere gitmek zorunda kalabilir.
Kobbie Mainoo, Leeds maçında oynamasına engel olan hafif bir sakatlıktan kurtulduktan sonra deplasman kadrosuna dahil edildi ve bu, Kırmızı Şeytanlar için küçük bir moral oldu.