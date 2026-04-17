Manchester United için büyük darbe! Leny Yoro'nun sakatlığı nedeniyle Michael Carrick'in elinde Chelsea deplasmanı için tek bir stoper kaldı

Manchester United’ın sorunları, şu anda kadroda yer alamayan üç diğer uzman stoperin de bulunmaması nedeniyle daha da ağırlaşıyor. Harry Maguire, Bournemouth maçında dördüncü hakem Matt Donohue'ya "lanet olası şaka" dediği için aldığı cezanın ardından bir maçlık ek cezayı çekiyor. Öte yandan kulüp, Leeds'e yenildikleri maçta Dominic Calvert-Lewin'in saçını çektikten sonra Lisandro Martinez'e gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için yaptığı itirazda başarısız oldu.

Martinez, Chelsea maçının yanı sıra Brentford ve Liverpool ile oynanacak maçlarda da forma giyemeyecek. Durumu daha da kötüleştiren ise, Matthijs de Ligt'in 30 Kasım'dan bu yana devam eden sırt problemi nedeniyle ilk takımda forma giyememesi. Bu cezalar ve sakatlıklar, Old Trafford'da 2-1 yenildikleri son maçın ardından toparlanmaya çalışan konuk takımın stoper kadrosunu oldukça zayıflatmış durumda.