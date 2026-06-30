"Manchester United'ı eski günlerine kavuşturmaya yardım et!" - Wayne Rooney, Harry Kane'e Barcelona'yı reddedip Old Trafford'a sansasyonel bir transfer yapması için çağrıda bulundu

BBC podcast’inde konuşan Manchester United’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, Kane’in İngiliz futbolunda hâlâ gerçekleştirilmemiş bir hedefi olduğuna dair kesin inancını dile getirdi. İngiltere milli takım kaptanı, Tottenham’daki verimli döneminde Premier Lig’de 213 gol atmış ve Alan Shearer’ın efsanevi tüm zamanların rekorunu kırmasına sadece 47 gol kalmıştı.

Rooney, Old Trafford'a transfer olmasının, bu tarihi kilometre taşını kovalarken ikonik bir statü kazanması için mükemmel bir fırsat sunacağını vurguladı. Barcelona'nın Kane'e olan ilgisi sorulduğunda şunları söyledi: "Bence herkesin ilgisi olurdu. Dinle, eğer Harry Kane Bayern Münih’te kalmayacaksa, onu Manchester United’da görmek isterim. Eğer dinliyorsa: ‘Harry, orada Alan Shearer’ın rekoru var… Manchester United’ı yeniden zirveye taşımaya yardım et!’"