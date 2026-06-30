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"Manchester United'ı eski günlerine kavuşturmaya yardım et!" - Wayne Rooney, Harry Kane'e Barcelona'yı reddedip Old Trafford'a sansasyonel bir transfer yapması için çağrıda bulundu
Kırmızı Şeytanlar’ın efsanesi devreye giriyor
La Liga’nın devlerinden Barcelona’nın cesur bir teklifte bulunduğu yönündeki haberlerin ardından, İngiltere kaptanı Kane’in geleceğine dair spekülasyonlar yoğunlaştı. 32 yaşındaki forvet, 2023 yılında Tottenham'dan Bayern'e transfer olduğundan bu yana olağanüstü bir performans sergiledi ve en son 2025-26 sezonunda 61 gol atarak hayranlarını hayrete düşürdü. Alman şampiyonu, yıldız forvetini kadrosunda tutabileceğinden emin olsa da, Rooney bu yaz Manchester United'ı olası bir transferi engellemeye aktif olarak teşvik ediyor.
- AFP
Rooney kamuoyuna meydan okudu
BBC podcast’inde konuşan Manchester United’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, Kane’in İngiliz futbolunda hâlâ gerçekleştirilmemiş bir hedefi olduğuna dair kesin inancını dile getirdi. İngiltere milli takım kaptanı, Tottenham’daki verimli döneminde Premier Lig’de 213 gol atmış ve Alan Shearer’ın efsanevi tüm zamanların rekorunu kırmasına sadece 47 gol kalmıştı.
Rooney, Old Trafford'a transfer olmasının, bu tarihi kilometre taşını kovalarken ikonik bir statü kazanması için mükemmel bir fırsat sunacağını vurguladı. Barcelona'nın Kane'e olan ilgisi sorulduğunda şunları söyledi: "Bence herkesin ilgisi olurdu. Dinle, eğer Harry Kane Bayern Münih’te kalmayacaksa, onu Manchester United’da görmek isterim. Eğer dinliyorsa: ‘Harry, orada Alan Shearer’ın rekoru var… Manchester United’ı yeniden zirveye taşımaya yardım et!’"
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İspanya’ya yapılacak kazançlı bir transfer hâlâ somut bir olasılık olsa da Rooney, Old Trafford’da bir yeniden yükselişin öncülüğünü yapmanın, başka bir yerde kupa kazanmaktan çok daha büyük bir manevi değere sahip olduğunu savundu.
Rooney şöyle devam etti: "Harry Kane'i düşünün, Bundesliga'yı kazandı ve diyelim ki Barcelona'ya gidip La Liga'yı da kazandı... ama içten içe asıl istediği şey Premier League'i kazanmak. Manchester United'a geldiğini ve Manchester United'ı tekrar şampiyonluğa taşıyacak kişinin o olduğunu hayal edin."
- Getty Images Sport
Kıtanın devleri kendilerini hazırlıyor
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Bayern'in kararlılığını sınamaya hazırlanırken, Kane yaz aylarında kritik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya. 32 yaşındaki oyuncunun Allianz Arena'daki sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor; bu da Alman devini müzakerelerde güçlü bir konuma yerleştiriyor. Ancak, Barcelona'nın aktif bir şekilde pozisyon alması ve Rooney'nin Old Trafford adına kamuoyu önünde cazibe kampanyası yürütmesi nedeniyle, bir teklif savaşı yaşanabilir.