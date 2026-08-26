Saha içinde de durum aynı derecede sinir bozucuydu. Kaptan Bruno Fernandes, kötü performansı değerlendirirken şunları söyledi: "Deplasmandaki her maçta topu onlara çok fazla veriyoruz. İlk 20 dakikada en çok topla buluşan kişi kaleciydi. Daha fazla pres yapmamız, daha agresif olmamız gerekiyordu ve yine duran toplar üzerinde çalışmamız, bu tür goller yemememiz gerekiyor. Bu tür takımlara karşı onlar o anı bekliyor." Teknik direktör Michael Carrick ise şunları ekledi: "İçeride canımız yanıyor. Oyuncular daha iyi olmamız gerektiğini biliyor. Bir maç kaybettik ve bu, kaybetmek için kötü bir maç. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek."