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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Manchester United, Hull City karşısında Premier League kurallarını ihlal edince formasında değişikliğe gitmek zorunda kaldı

M. United
Premier Lig

Manchester United, açılış haftasında Hull City'ye yenildiği maçta Premier League forma kurallarını yanlışlıkla ihlal etmesinin ardından formalarında derhal değişiklik yapmak zorunda kaldı. Oyuncular, zorunlu kol armasından yoksun şekilde sahaya çıktı; kulübün şimdi bir sonraki maçından önce kurallara tam uyum sağlamak için bu önemli hatayı düzeltmesi gerekiyor.

  • Açılış gününde kural ihlali

    The Sun'ın haberine göre Manchester United, Hull City'ye sezonun açılış maçında 2-0 yenildiği karşılaşmada Premier League forma kurallarını ihlal etti ve değişiklik yapmak zorunda kaldı.

    Kulüp, DXC Technology ile yıllık 20 milyon £ değerindeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezona sol kol sponsor olmadan girdi.

    Ancak Premier League Kuralı M.15'e göre, o kolunda ticari sponsor bulunmayan kulüplerin resmi turnuva armasını her iki kolda da taşıması gerekiyor. Takım, yeni üçüncü formasını giyerken bu kurala uymadı.



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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lig yaptırımlarından kaçış

    Forma ihmâline rağmen Manchester United ligden herhangi bir resmî yaptırımla karşılaşmayacak. Oyuncular, zorunlu sağ kol rozetinin ve "Irkçılığa Yer Yok" unsurunun yanında bir tarafı tamamen boş bıraktı. Chelsea, Sunderland ve Crystal Palace sezonun açılış haftasında ligin ikonik aslan armasını her iki kolda da doğru şekilde taşırken, United süresi dolan 20 milyon sterlinlik anlaşmanın yerine geçecek yeni bir ticari ortak arayışını sürdürüyor. Kulüp ve lig hatanın farkında.

  • Sahadaki hayal kırıklıkları

    Saha içinde de durum aynı derecede sinir bozucuydu. Kaptan Bruno Fernandes, kötü performansı değerlendirirken şunları söyledi: "Deplasmandaki her maçta topu onlara çok fazla veriyoruz. İlk 20 dakikada en çok topla buluşan kişi kaleciydi. Daha fazla pres yapmamız, daha agresif olmamız gerekiyordu ve yine duran toplar üzerinde çalışmamız, bu tür goller yemememiz gerekiyor. Bu tür takımlara karşı onlar o anı bekliyor." Teknik direktör Michael Carrick ise şunları ekledi: "İçeride canımız yanıyor. Oyuncular daha iyi olmamız gerektiğini biliyor. Bir maç kaybettik ve bu, kaybetmek için kötü bir maç. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek."

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Old Trafford'a dönüş

    Manchester United'ın, pazar günü Old Trafford'da Ipswich'e karşı sahalara döndüğünde Premier League armasını her iki kolunda da kurallara uygun şekilde taşıması bekleniyor. Carrick ve ekibi, açılış haftasını geride bırakmak için çaresizce istekli olacak; yeni sezondaki ilk üç puanını almayı hedeflerken lig kurallarına tam uyum da sağlamaya çalışacak.

Premier Lig
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