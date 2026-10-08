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Manchester United hamlesini yaptı! Manchester United, JJ Gabriel için burs teklifini sundu ancak genç yeteneği elinde tutmak için mücadele vermesi gerekiyor
Manchester United, akademi yatırımını korumak için harekete geçti
Manchester United, JJ Gabriel'in geleceğini güvence altına almak için resmi bir burs teklifi sundu, ancak kulüp genç oyuncunun uzun vadede kalması konusunda hâlâ kırılgan bir durumda. The Guardian'a göre.
Kısa süre önce 16. yaş gününü kutlayan forvet, geçen ay kaydının iptal edilmesini isteyerek Carrington akademisinde şok etkisi yaratmıştı. United, gelecek sezon için bu resmi burs teklifini yaparak, genç oyuncunun kariyerine başka bir yerde devam etmeye karar vermesi halinde tazminat alma hakkını güvence altına aldı ve onun ocak transfer döneminde bonservissiz ayrılmasının önüne geçti.
Gabriel'in temsilcileri ile kulüp yönetimi arasındaki ilişkinin kopma noktasına gelmiş görünmesi nedeniyle durum son derece gerginliğini koruyor. Kısa süre önce oyuncunun da yer aldığı bir takım fotoğrafının yayımlanması taraftarlar arasında kısa süreliğine iyimserliği artırsa da, bir uzlaşma ihtimali giderek daha düşük görünüyor.
- Getty Images
United, JJ Gabriel için 3 milyon sterlini aşan bonservis bedeli talep ediyor
Manchester United daha önce de yıldız adayı oyuncuyu A takıma giden yol konusunda ikna etmek için büyük çaba göstermiş, hatta kulüp içindeki konumunu göstermek amacıyla Sir Alex Ferguson ile bir görüşme bile ayarlamıştı. Ancak genç oyuncu üç haftadan uzun süredir antrenmanlara çıkmadı ve kulüp, bu süreçte durumunu kontrol etmek için birçok girişimde bulundu.
United, altyapısında beş yıl geçirmiş bir oyuncu için adil bir bedel almaya kararlı. Gabriel'in başka bir Premier League ekibine katılmayı seçmesi halinde, iki kulübün bonservis bedeli üzerinde anlaşması gerekecek ya da konu Profesyonel Futbol Tazminat Komitesi duruşmasında karara bağlanacak.
Manchester United'ın, değerlemesini 3 milyon sterlinin üzerine çıkarmak için Liverpool'un Chelsea'ye peşin 2,8 milyon sterlin ve bonuslarla birlikte 1,2 milyon sterlin daha ödemesine hükmedildiği Rio Ngumoha'nın son örneğine işaret etmesi muhtemel. Ayrıca United, oyuncunun gelecekteki gelişiminden pay almayı garanti altına almak için sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi talep edecek.
Perde arkasındaki akılalmaz talepler
Carrington'daki çıkmaz, ilişkiler bozulmadan önce oyuncunun ekibi tarafından yapılan bir dizi dikkat çekici talebin ardından geldi. Gabriel'in temsilcilerinin 16 yaşındaki oyuncu için özel bir düzenleme talep ettiği, buna sezon öncesi Under-21 düzenine dönmek yerine yalnızca A takımla antrenman yapması beklentisinin de dahil olduğu ortaya çıktı.
Kulüp başlangıçta bu harika çocuğa uyum sağlamaya çalıştı, hatta genç oyuncuya 77 numaralı formayı tahsis edecek kadar ileri gitti ve maç formasında 'Gabriel JR' yazmasını kullanabilmesi için Premier League'den izin istedi. Ancak talepler, kulübün karşılamasının imkansız olduğunu düşündüğü belirli süre garantilerini de içerecek şekilde tırmandı.
Haberlere göre ekibi, Brighton, Bournemouth ve Sabah'a karşı oynanacak üç belirli A takım maçında en az 20 dakika süre talep etti. United bu ültimatomları kabul etmeyince oyuncu daha sonra Şampiyonlar Ligi kayıt listesinin ve Carabao Cup kadrosunun dışında bırakıldı.
- Getty Images Sport
Real Madrid ve Barcelona yarışta önde
Yurt içi yolun mahkeme ücretleri nedeniyle karmaşık hale gelmesiyle birlikte, Gabriel'in yeni kulübü için mali engellerin çok daha düşük olacağı büyük bir Avrupa ligine transfer olmaya sıcak baktığı düşünülüyor. Şu anda onun imzası için en güçlü adayın Real Madrid olduğu değerlendiriliyor, ancak Barcelona ve Paris Saint-Germain de durumu çok yakından takip ediyor.
Haberlere göre genç oyuncu, çeşitli taraflar kayıt statüsüne bir çözüm bulmaya çalışırken formunu Katalonya'daki özel bir antrenman tesisinde koruyor. Yurt dışına transfer olması halinde United'ın eline çok daha az para geçecek, çünkü FIFA'nın Kategori I bir akademi için belirlediği sabit tazminat ücretleri toplamda yalnızca yaklaşık 350.000 £ tutacak.
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