Manchester United daha önce de yıldız adayı oyuncuyu A takıma giden yol konusunda ikna etmek için büyük çaba göstermiş, hatta kulüp içindeki konumunu göstermek amacıyla Sir Alex Ferguson ile bir görüşme bile ayarlamıştı. Ancak genç oyuncu üç haftadan uzun süredir antrenmanlara çıkmadı ve kulüp, bu süreçte durumunu kontrol etmek için birçok girişimde bulundu.

United, altyapısında beş yıl geçirmiş bir oyuncu için adil bir bedel almaya kararlı. Gabriel'in başka bir Premier League ekibine katılmayı seçmesi halinde, iki kulübün bonservis bedeli üzerinde anlaşması gerekecek ya da konu Profesyonel Futbol Tazminat Komitesi duruşmasında karara bağlanacak.

Manchester United'ın, değerlemesini 3 milyon sterlinin üzerine çıkarmak için Liverpool'un Chelsea'ye peşin 2,8 milyon sterlin ve bonuslarla birlikte 1,2 milyon sterlin daha ödemesine hükmedildiği Rio Ngumoha'nın son örneğine işaret etmesi muhtemel. Ayrıca United, oyuncunun gelecekteki gelişiminden pay almayı garanti altına almak için sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi talep edecek.