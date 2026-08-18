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Manchester United, Galatasaray ve İtalyan devleri devredeyken Bruno Fernandes için satılık değil mesajı verdi
Old Trafford, potansiyel taliplerin kapısını kapatıyor
Manchester United, BBC Sport'un haberine göre, gelecek ayki transfer döneminin son tarihinden önce 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılacak her türlü teklifi, önerilen mali paket ne olursa olsun, reddetmeyi planlıyor. Old Trafford’daki üst düzey kaynaklar, Portekizli milli oyuncuyu kadrodan ayırmak isteyen herhangi bir kulübün yalnızca zaman kaybedeceğini belirtti. Zira oyuncu, mevcut sportif proje kapsamında takımın taktik düzeninin merkezindeki isim olmayı sürdürüyor.
Bu net tavır, birçok üst düzey kulübün United kaptanı için harekete geçmeye başladığı yönündeki haberlerin ardından geldi. Türkiye devi Galatasaray’ın yanı sıra Serie A’nın güçlü ekipleri Juventus ve AC Milan da United’ın bu konudaki kararlılığını sınamayı değerlendiriyordu. Özellikle Galatasaray’ın, toplam bedeli 50 milyon avroya (£42,7 milyon) ulaşabilecek bir teklif hazırlığında olduğu düşünülüyordu. Ancak United, spekülasyonların önünü hızla keserek kaptanının yurt dışına transfer yerine yaklaşan Premier League sezonuna odaklanmasını sağladı.
- Getty Images
Suudi ilgisinde tutum değişikliği
Kulübün şu anki tavizsiz tutumu, 12 ay önceki iç dinamiklere kıyasla önemli bir değişimi temsil ediyor. Geçen yaz United yetkilileri, Suudi Pro League ekibi Al-Hilal'in kendisine sunduğu dev teklifi kabul edip etmeme kararının temelde Fernandes'e ait olduğunu bildirmişti. Bu önceki yaklaşım oyuncunun hoşuna gitmedi; Portekizli yıldız daha sonra bu tavır nedeniyle “incindiğini” kabul etmişti. Orta saha oyuncusu, kulübün seçimi kendisine bırakma isteğinin, o dönemde kendisini vazgeçilmez olarak görmedikleri anlamına geldiğini düşündü.
Aynı hatayı tekrarlamamaya kararlı olan United'daki yeni yönetim, bu kez tutumunu tamamen net bir şekilde ortaya koydu. Kulüp kaynakları, 31 yaşındaki oyuncu için henüz resmî bir teklif gelmediğini doğrularken, onun hiçbir bedelle satılık olmadığı yönünde önceden net mesaj verdi. Bu proaktif iletişim, hem oyuncuya hem de taraftarlara organizasyon içindeki değerine dair güvence vermeyi amaçlıyor.
Sözleşme durumu ve taraftar etkisi
Fernandes'in mevcut sözleşmesinde bir yılı kaldı ve buna ek bir sezonluk opsiyon bulunuyor. Sporting CP'den gelişinden bu yana adeta herkesin tanıdığı bir isim haline geldiği ve taraftarın gözdesi olduğu kulüpte kalmayı tercih ettiği biliniyor. Portekizli milli oyuncunun sözleşmesindeki 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi artık sona erdiği için United, oyuncunun piyasadaki geleceği üzerinde tam kontrole sahip.
United güçlü bir pazarlık konumunda olsa da, Fernandes'in geçen hafta Leeds ile Dublin'de oynanan sezon öncesi maçta gördüğü coşkulu karşılama, kulübe taraftarların tılsımlı oyuncularını takımda tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığının açıkça görülmemesi halinde kötü tepki vereceği konusunda hiçbir şüphe bırakmamıştır. Oyuncu ile Old Trafford taraftarı arasındaki bağ, Premier League'deki en güçlü bağlardan biri olmayı sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Old Trafford'da rekor kıran etki
Fernandes geçen sezon Premier League rekoru olan 21 asist yaptı ve gelecek hafta Manchester'da 2025-26 sezonunun PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanmanın en güçlü adayı konumunda. İstatistiksel üretkenliği dünya futbolunun en iyileri arasında kalmayı sürdürüyor ve onun yaratıcılığı ile liderliğinin yerini doldurmak mevcut piyasada neredeyse imkânsız bir görev olurdu. United, onu transfer listesinden çıkararak mali kazançtan ziyade istikrarı ve performansı önceliklendiriyor. Premier League sezonu yaklaşırken United, Fernandes'in yerine bakmak yerine tüm çabasını kadroyu onun etrafında güçlendirmeye yoğunlaştırıyor.
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