Manchester United, BBC Sport'un haberine göre, gelecek ayki transfer döneminin son tarihinden önce 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılacak her türlü teklifi, önerilen mali paket ne olursa olsun, reddetmeyi planlıyor. Old Trafford’daki üst düzey kaynaklar, Portekizli milli oyuncuyu kadrodan ayırmak isteyen herhangi bir kulübün yalnızca zaman kaybedeceğini belirtti. Zira oyuncu, mevcut sportif proje kapsamında takımın taktik düzeninin merkezindeki isim olmayı sürdürüyor.

Bu net tavır, birçok üst düzey kulübün United kaptanı için harekete geçmeye başladığı yönündeki haberlerin ardından geldi. Türkiye devi Galatasaray’ın yanı sıra Serie A’nın güçlü ekipleri Juventus ve AC Milan da United’ın bu konudaki kararlılığını sınamayı değerlendiriyordu. Özellikle Galatasaray’ın, toplam bedeli 50 milyon avroya (£42,7 milyon) ulaşabilecek bir teklif hazırlığında olduğu düşünülüyordu. Ancak United, spekülasyonların önünü hızla keserek kaptanının yurt dışına transfer yerine yaklaşan Premier League sezonuna odaklanmasını sağladı.