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Manchester United, Fransız yıldız Manu Kone’nin transfer bedelinin 45 milyon sterlinin üzerinde olacağını öğrendi; Kırmızı Şeytanlar, Atalanta’dan Ederson’u transfer etme girişiminden vazgeçtikten sonra yeni bir hedefe yöneldi
Kırmızı Şeytanlar, Kone’nin peşinde
Manchester United, Atalanta’nın orta saha oyuncusu Ederson’u transfer etmek üzere yapılan 45 milyon avro (38 milyon sterlin) tutarındaki anlaşmadan beklenmedik bir şekilde çekildi; bu karar, oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaşmış olmasına rağmen alındı. Corriere dello Sport'un haberlerine göre, Old Trafford yönetimi dikkatini hemen Roma'nın Fransız milli yıldızı Manu Kone'ye çevirdi. Bu hızlı hamle, United'ın orta saha seçeneklerini bir an önce güçlendirme çabası kapsamında gerçekleştirildi; Kone, Premier Lig futbolunun fiziksel taleplerine ideal bir uyum sağlayacak bir oyuncu olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Manchester United, Ederson’u transfer etme girişiminden vazgeçti
Manchester United’ın Ederson transfer yarışından aniden çekilme kararı, İtalya’da büyük bir şaşkınlık yarattı; özellikle de kişisel şartlar ile 40,5 milyon avro (34,4 milyon sterlin) temel ücret ve 4,5 milyon avro (3,8 milyon sterlin) ek ödemeler üzerinde Haziran ayından beri anlaşmaya varılmış olması göz önüne alındığında.
Sky Sport Italia ve Fabrizio Romano, kulübün yoğun ek sağlık testleri talep ettikten sonra transferden çekildiğini bildiriyor. Ancak Atalanta, bu anlaşmanın bozulmasının, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girecek kadar formda olan orta saha oyuncusuyla ilgili devam eden fiziksel endişelerden ziyade, Premier Lig ekibinin fikrini değiştirmesinden kaynaklandığından tamamen emin.
Roma, yüksek transfer ücreti talep ediyor
Roma’nın sportif direktörü Tony D’Amico, Finansal Adil Oyun kurallarına uymak için sermaye kazançlarına büyük ölçüde dayanan karmaşık bir transfer stratejisini yürütüyor. Corriere dello Sport, Giallorossi’nin tutumunun tavizsiz olduğunu belirtiyor; orta saha oyuncusunun uluslararası sahnedeki olağanüstü performansının ardından, onun için 55 milyon avro (47 milyon sterlin) mutlak asgari satış fiyatı olarak belirlendi. Haberde ayrıca, 50 milyon avroluk (42,5 milyon sterlin) bir teklifin bile, İtalyan kulübünü bu değerli oyuncunun İngiltere’ye transferine izin vermeye ikna etmek için yetersiz görüldüğü belirtiliyor.
- AFP
United’ı orta saha revizyonu bekliyor
Manchester United yönetimi, yaz transfer dönemi sona ermeden önce yeni bir teklifi resmileştirmek için artık kararlı bir şekilde harekete geçmelidir. Ederson transferinin suya düşmesi, kulübü Roma ile yapılacak görüşmelerde geçmişteki hataları tekrarlamaması konusunda büyük bir baskı altına sokuyor; özellikle de Kone için kıtalararası rekabetin daha da kızışması beklenirken.
Bu arada, Ederson’un Atalanta’daki geleceği belirsizliğini koruyor; oyuncu, ya yeni teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde takıma yeniden entegre olma ya da transfer süresinin bitiminden önce alternatif kulüpler aramayı düşünmek zorunda kalacak.
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