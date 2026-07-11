Manchester United’ın Ederson transfer yarışından aniden çekilme kararı, İtalya’da büyük bir şaşkınlık yarattı; özellikle de kişisel şartlar ile 40,5 milyon avro (34,4 milyon sterlin) temel ücret ve 4,5 milyon avro (3,8 milyon sterlin) ek ödemeler üzerinde Haziran ayından beri anlaşmaya varılmış olması göz önüne alındığında.

Sky Sport Italia ve Fabrizio Romano, kulübün yoğun ek sağlık testleri talep ettikten sonra transferden çekildiğini bildiriyor. Ancak Atalanta, bu anlaşmanın bozulmasının, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girecek kadar formda olan orta saha oyuncusuyla ilgili devam eden fiziksel endişelerden ziyade, Premier Lig ekibinin fikrini değiştirmesinden kaynaklandığından tamamen emin.