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Manchester United forveti Joshua Zirkzee, Serie A'ya dönüş için hazır: Juventus kiralık hamle planlıyor
Juventus, Joshua Zirkzee'yi kiralamak için girişimlerini hızlandırdı
Juventus, yaz transfer döneminde Zirkzee'yi kadrosuna katmak için giderek daha somut adımlar atıyor. İtalyan devi, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kiralık bir anlaşmayı değerlendirmek için Manchester United'dan kritik yeşil ışığı aldı. 2001 doğumlu hücum oyuncusu, Premier League'de iki yıllık sönük bir dönem geçirdi. Serie A'ya duyduğu büyük özlemi dile getirdi ve Juventus'a katılmak için tam hazır olduğunu bildirdi.
Bu olası transfer, Jonathan David'in Torino'daki geleceği her geçen gün daha da belirsiz hale gelirken gündeme geliyor. Kanadalı golcünün Hong Kong'da Chelsea'ye karşı oynanan hazırlık maçında erken oyundan çıkması, yaz döneminde yaklaşan nöbet değişimini sembolik olarak işaret etti.
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Massara, sıkı mali şartlar üzerinde görüşüyor
Continassa sportif direktörü Ricky Massara, operasyonu aktif şekilde yürütüyor ve sözleşmenin ince detayları üzerinde yoğun biçimde çalışıyor. Massara'nın net hedefi, kulübün mali bilançosunu koruyarak satın alma zorunluluğu olmadan doğrudan bir kiralama anlaşması sağlamak. Juventus, Randal Kolo Muani transferi için büyük bir yatırım taahhüdünde bulunduktan sonra elinde sınırlı transfer gücü kaldı. İtalyan kulübü, Fransız oyuncu için Paris Saint-Germain ile 38 milyon avro bonservis bedeli artı 12 milyon avro garanti bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
Massara, daha önce Roma'daki görevi sırasında eski Bologna yıldızını transfer etmeye çalışmıştı. Şimdi ise Torino kulübü için kaçırılmayacak olarak gördüğü bu fırsatı değerlendirmek adına görüşmeleri hızlandırıyor.
Spalletti'nin hücum hattı için taktiksel çok yönlülük
Zirkzee saf bir santrfor olarak görülmese de, teknik kalitesi ve uluslararası tecrübesi Luciano Spalletti'nin hücum seçeneklerini önemli ölçüde artırır. Hollandalı oyuncu daha önce İtalyan futbolunda en üst seviyede oyunu yönlendirme becerisini kanıtlamıştı.
Olası gelişi, David'in durumunun çözülmesine bağlı. Kanadalı forvet, sadece sekiz gol attığı hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunu telafi etmek için Torino'da kalmak ve Lille günlerindeki golcü formunu yeniden yakalamak istiyor. Juventus, David'in profesyonelliğine değer verse de, Zirkzee'yi kiralık olarak kadroya katma fırsatı, eski Lille oyuncusunu sadece bir yılın ardından ayrılığı değerlendirmeye itebilir.
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Torino hücum hattındaki değişimin sonraki adımları
Massara anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışırken, Juventus ile United arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. David'in geleceğinin netleşmesi, Juventus'un kiralık transferi resmen tamamlayabilmesi için önce gerçekleşmesi gereken kritik domino taşı olmayı sürdürüyor.
Transfer döneminin sonlarında Kırmızı Şeytanlar ile görüşmeler beklenmedik şekilde çökerse, Juventus, Spalletti'nin hücum hattını güçlendirmek için alternatif planlarını hazır tutuyor. Kulüp, piyasa kapanmadan önce yedek seçenekler olarak Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha ve Liam Delap dahil Chelsea'den ayrılması beklenen birkaç forveti izlemeyi sürdürüyor.
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