Juventus, yaz transfer döneminde Zirkzee'yi kadrosuna katmak için giderek daha somut adımlar atıyor. İtalyan devi, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kiralık bir anlaşmayı değerlendirmek için Manchester United'dan kritik yeşil ışığı aldı. 2001 doğumlu hücum oyuncusu, Premier League'de iki yıllık sönük bir dönem geçirdi. Serie A'ya duyduğu büyük özlemi dile getirdi ve Juventus'a katılmak için tam hazır olduğunu bildirdi.

Bu olası transfer, Jonathan David'in Torino'daki geleceği her geçen gün daha da belirsiz hale gelirken gündeme geliyor. Kanadalı golcünün Hong Kong'da Chelsea'ye karşı oynanan hazırlık maçında erken oyundan çıkması, yaz döneminde yaklaşan nöbet değişimini sembolik olarak işaret etti.