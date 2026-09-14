Manchester United felaketi: Carrick, herkesin kaçtığı soruların karşısında

Manchester City karşısında alınan yenilgi, birçok umut vaat etmesi gereken bir sezonun başında Manchester United için yalnızca yeni bir düşüş değildi; kulübün geride bıraktığını sandığı bir dizi eski soruyu da yeniden gündeme taşıdı. Zira United, ilk yarı bitmeden on kişi kalan bir rakibe karşı, on aydan kısa bir sürede üçüncü kez maç kaybettiğinde, yaşananları tek bir hakem kararına ya da tartışmalı bir gole indirgemek zorlaşıyor.

Doğrusu, kendi sahasında tek golle alınan yenilginin ardından en büyük tartışma, hakem kurulu "PGMOL"un Erling Haaland'ın golü anındaki "değerlendirme hatası" olarak nitelediği durum nedeniyle kulübe sunduğu resmi özür üzerinde yoğunlaştı. Ancak Carrington'daki idman sahasının koridorlarında dönenler, bu olayın çok ötesinde.

Zira Michael Carrick'in karşı karşıya olduğu sorun, artık tek bir ana ya da bir hakem kararına bağlı değil; ilk dört maçından yalnızca dört puan toplayan ve şu ana kadar tek galibiyetini yeni yükselen Ipswich Town karşısında elde eden bir takımın tablosuyla ilgili.

Carrick daha önce, geçen hafta sonu Everton ile oynanan maç da dahil olmak üzere ilk üç maçtan dört puan toplamayı kötü bir başlangıç olarak görmeyi reddetmişti; ancak teknik direktör artık gerçeğin farklı olduğunun bilincinde. Dört maçtan dört puan toplamak, Manchester United'a dayatılan beklenti düzeyiyle bağdaşmıyor.

Carrick, City karşısındaki yenilginin ardından şunları söyledi: "Bir araya ya da yeni bir başlangıca ihtiyacımız yok, sadece yolumuza devam edip galibiyet yoluna geri dönmemiz gerekiyor." Ancak zaman teknik direktörün lehine görünmüyor. Zira Manchester United, 16 Eylül'de Lig Kupası'nda Brighton'ı ağırlayacak, ardından yalnızca dört gün sonra Fulham'a konuk olacak.

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En hafif tabirle, Carrick'ten net bir tepki ve tatmin edici bir performans beklenecek; öyle ki üç hafta sürecek olan yaklaşan milli ara, takımın Old Trafford'daki gerilemesinin nedenlerine dair sorulara ve eleştirilere açık bir alana dönüşmesin. Bu bilgiler "BBC Sport"a dayanıyor.

On aydan kısa bir sürede üçüncü kez Manchester United, ilk yarı bitmeden on kişi kalan bir rakiple başa çıkamaz durumda buluyor kendini. İşte en endişe verici noktalardan biri de burada yatıyor; çünkü sayısal üstünlüğün, avantajlı takıma kendi temposunu dayatma, baskıyı artırma, boşlukları değerlendirme ve maçı kesintisiz bir hücuma dönüştürme konusunda daha fazla imkân sağlaması beklenir.

Ancak Manchester City karşısında yaşananlar böyle olmadı. Phil Foden'in kırmızı kartla oyundan atılması, maçın dönüm noktası niteliğindeydi; nitekim City teknik direktörü Enzo Maresca da maçtan sonra bunu kabul etti. Fakat aynı zamanda son derece önemli taktiksel bir çelişkiye de işaret etti: On kişi oynamak takımını geri çekilip boşlukları kapatmaya zorladı; bu da United'ı en çok güvendiği silahından, yani kontra ataklardan mahrum bıraktı.

Maresca şunları söyledi: "Onlar kontra atakları ve savunma hattının arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi çok seven bir takım. On kişi kaldığımızda geriye çekildik ve onları bekledik, bu da kontra ataklara maruz kalmamızı ya da onlara arkamızda boşluklar vermemizi engelledi. İşte bu yüzden maç hem bizim hem de onlar için daha zor hale geldi."

İşte burada Carrick'in yanıtlaması gereken büyük sorulardan biri ortaya çıkıyor: Manchester United, boşlukları kapatan ve savunmaya çekilen bir takımı geçmek için gereken araçlara sahip mi, yoksa takım hâlâ büyük ölçüde rakiplerin arkalarında bıraktığı boşluklara mı bel bağlıyor?