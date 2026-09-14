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Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL

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Manchester United felaketi: Carrick, herkesin kaçtığı soruların karşısında

FEATURES
M. Carrick
B. Fernandes
M. United - M.City
M. United
M.City
Premier Lig
İngiltere
Portekiz
Fas
Mısır
Cezayir
Ürdün
Irak

Çok para, az cevap: Old Trafford'un içinde neler oluyor?

Manchester City karşısında alınan yenilgi, birçok umut vaat etmesi gereken bir sezonun başında Manchester United için yalnızca yeni bir düşüş değildi; kulübün geride bıraktığını sandığı bir dizi eski soruyu da yeniden gündeme taşıdı. Zira United, ilk yarı bitmeden on kişi kalan bir rakibe karşı, on aydan kısa bir sürede üçüncü kez maç kaybettiğinde, yaşananları tek bir hakem kararına ya da tartışmalı bir gole indirgemek zorlaşıyor.

Doğrusu, kendi sahasında tek golle alınan yenilginin ardından en büyük tartışma, hakem kurulu "PGMOL"un Erling Haaland'ın golü anındaki "değerlendirme hatası" olarak nitelediği durum nedeniyle kulübe sunduğu resmi özür üzerinde yoğunlaştı. Ancak Carrington'daki idman sahasının koridorlarında dönenler, bu olayın çok ötesinde.

Zira Michael Carrick'in karşı karşıya olduğu sorun, artık tek bir ana ya da bir hakem kararına bağlı değil; ilk dört maçından yalnızca dört puan toplayan ve şu ana kadar tek galibiyetini yeni yükselen Ipswich Town karşısında elde eden bir takımın tablosuyla ilgili.

Carrick daha önce, geçen hafta sonu Everton ile oynanan maç da dahil olmak üzere ilk üç maçtan dört puan toplamayı kötü bir başlangıç olarak görmeyi reddetmişti; ancak teknik direktör artık gerçeğin farklı olduğunun bilincinde. Dört maçtan dört puan toplamak, Manchester United'a dayatılan beklenti düzeyiyle bağdaşmıyor.

Carrick, City karşısındaki yenilginin ardından şunları söyledi: "Bir araya ya da yeni bir başlangıca ihtiyacımız yok, sadece yolumuza devam edip galibiyet yoluna geri dönmemiz gerekiyor." Ancak zaman teknik direktörün lehine görünmüyor. Zira Manchester United, 16 Eylül'de Lig Kupası'nda Brighton'ı ağırlayacak, ardından yalnızca dört gün sonra Fulham'a konuk olacak.

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En hafif tabirle, Carrick'ten net bir tepki ve tatmin edici bir performans beklenecek; öyle ki üç hafta sürecek olan yaklaşan milli ara, takımın Old Trafford'daki gerilemesinin nedenlerine dair sorulara ve eleştirilere açık bir alana dönüşmesin. Bu bilgiler "BBC Sport"a dayanıyor.

On aydan kısa bir sürede üçüncü kez Manchester United, ilk yarı bitmeden on kişi kalan bir rakiple başa çıkamaz durumda buluyor kendini. İşte en endişe verici noktalardan biri de burada yatıyor; çünkü sayısal üstünlüğün, avantajlı takıma kendi temposunu dayatma, baskıyı artırma, boşlukları değerlendirme ve maçı kesintisiz bir hücuma dönüştürme konusunda daha fazla imkân sağlaması beklenir.

Ancak Manchester City karşısında yaşananlar böyle olmadı. Phil Foden'in kırmızı kartla oyundan atılması, maçın dönüm noktası niteliğindeydi; nitekim City teknik direktörü Enzo Maresca da maçtan sonra bunu kabul etti. Fakat aynı zamanda son derece önemli taktiksel bir çelişkiye de işaret etti: On kişi oynamak takımını geri çekilip boşlukları kapatmaya zorladı; bu da United'ı en çok güvendiği silahından, yani kontra ataklardan mahrum bıraktı.

Maresca şunları söyledi: "Onlar kontra atakları ve savunma hattının arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi çok seven bir takım. On kişi kaldığımızda geriye çekildik ve onları bekledik, bu da kontra ataklara maruz kalmamızı ya da onlara arkamızda boşluklar vermemizi engelledi. İşte bu yüzden maç hem bizim hem de onlar için daha zor hale geldi."

İşte burada Carrick'in yanıtlaması gereken büyük sorulardan biri ortaya çıkıyor: Manchester United, boşlukları kapatan ve savunmaya çekilen bir takımı geçmek için gereken araçlara sahip mi, yoksa takım hâlâ büyük ölçüde rakiplerin arkalarında bıraktığı boşluklara mı bel bağlıyor?

  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick'in istediği takımı kurmayı United başardı mı?

    Jose Mourinho'nun on yıldan fazla bir süre önce Manchester United'a gelmesinden bu yana, takım özellikle geçiş ve kontra ataklarda önünde alan bulduğunda net bir etkinlik ortaya koydu.

    Ole Gunnar Solskjaer'in bu anlayışı değiştirmek için yaptığı denemelere rağmen, takımı farklı bir kimliğe taşımayı tam anlamıyla başaramadı.

    Aynı durum, farklı derecelerde, Erik ten Hag ve Ruben Amorim ile de tekrarlandı; her ikisi de büyük ölçüde maçlara hâkim olan ve anlayışını rakiplerine dayatan takımlara dayanan yerel başarıların ardından Old Trafford'a gelmişti.

    Carrick ise oyunculuk kariyeri boyunca topu elinde tutmayı ve kaybetmemeyi tercih eden bir tipti; dolayısıyla bu felsefeyi takımına taşımak istemesi de mantıklı. Ancak topa sahip olmak bir şey, düzenli ve geri çekilmiş bir rakip karşısında topu elinde tutabilmek ise bambaşka bir şey.

    Zira topa sahip olmak tek başına fırsat üretmeyi garanti etmez. Bu iş; vizyona, yeteneğe ve dar alanlarda hareket edebilme kabiliyetine sahip oyuncuların yanı sıra, bütünlüğünü koruyan ve hücumculara yolları kapatan bir savunmayı çözebilecek bir sistem gerektirir. İşte tam da bu, Manchester United'ın şimdiye dek geçemediği anlaşılan sınavdır.


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    155 milyon sterlin: Yeni transferlerin etkisi nerede?

    Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki stratejisi belirgin biçimde orta sahayı güçlendirmeye odaklandı ve kulüp, takımın geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı sorunları çözme umuduyla yaklaşık 155 milyon sterlin harcadı. Ancak bu yatırımların sahadaki gerçek etkisi şimdiye kadar sınırlı kaldı.

    Youri Tielemans henüz tam formuna ve bilinen seviyesine ulaşamadı; Carlos Baleba ise takımla ilk maçını hâlâ oynamadı. Andre Santos da Hull karşısındaki açılış maçının ardından ilk on birden çıktı ve Manchester City karşısında forma giymeden yedek kulübesinde oturmakla yetindi. Dolayısıyla yapılan büyük harcama, şimdiye kadar sahada net bir fark yaratmaya dönüşmedi.

    Soru işaretleri yalnızca orta sahayla sınırlı değil. Luke Shaw'ın Premier Lig'de üst üste ilk on bir maçlarının 41 maçta sona ermesine rağmen sol bek mevkiine yeni bir transfer yapılmadı; oysa gözlemcilerin büyük çoğunluğu kulübün bu mevkiyi güçlendirmek için harekete geçmesini bekliyordu.

    İleri uçta ise yaz transfer dönemi boyunca transfere açık olan Joshua Zirkzee'yi Marcus Rashford yerine maçın bitmesine sadece yedi dakika kala oyuna sürme kararı, Carrick'in elindeki seçeneklerin sınırlı olduğunun bir başka göstergesiydi.

    Daha da anlamlı olanı, United'ın maç boyunca yalnızca iki değişiklik yapmasıydı. Tüm bu detaylarla birlikte şu soru haklı hale geliyor: Takım gerçekten Carrick'in oynamak istediği tarza uygun biçimde mi kuruldu?


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bruno Fernandes: United'ın vazgeçemediği oyuncu mu?

    Bruno Fernandes, göz ardı edilemeyecek bir başka meseleyi temsil ediyor. Portekizli kaptan, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi ve dokuz gol atıp 22 asist yaparak Profesyonel Futbolcular Birliği ile Futbol Yazarları Birliği'nin sezonun en iyi oyuncusu ödüllerinin ikisini birden kazandı; bu asist sayısı Premier Lig'de bir rekor.

    Ancak bu sezonki tablo farklı. Fernandes şu ana kadar üç gol atıp bir asist yaptı; bunlar kendi başına iyi görünen gol katkısı rakamları, fakat gol üretimine yaptığı katkıdaki düşüş endişe verici tek nokta değil.

    Daha önemlisi, maçlardaki genel etkisinin geçen sezona kıyasla daha az olduğu görülüyor. Manchester City karşılaşmasında bazı gözlemciler oyuncuda belirgin yorgunluk işaretleri fark etti; bu da Carrick'in kaptanının efor yönetimiyle ilgili bir başka soruyu gündeme getiriyor.

    Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah ile oynanan karşılaşmada forma giymişti. Rakip, turnuvadaki kulüplere kıyasla mütevazı bir konumda olsa da, Carrick'in risk almamaya özen göstermesi anlaşılırdı; özellikle de Manchester United'ın iki yıl süren bir aranın ardından bu en prestijli Avrupa organizasyonuna geri dönüyor olması sebebiyle.

    Ancak sorun şu ki, United ilk yarının sonunda üç farklı önde durumdaydı ve o maç ile Manchester City karşılaşması arasında yalnızca üç gün olduğunu biliyordu. Buna rağmen Carrick, kendisine tanınan beş oyuncu değişikliğinin tamamını yapmasına karşın kaptanını doksan dakika boyunca sahada tuttu.

    Fernandes'in sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte, Manchester United'ın sözleşmeyi 2028 yazına kadar uzatma seçeneğine sahip olmasına rağmen, ona sürekli ve aşırı bel bağlanması endişe yaratıyor. Zira takım en iyi oyuncusu olmadan dengesini koruyamıyorsa, Fernandes'in seviyesindeki herhangi bir düşüş ya da yorgunluğa maruz kalması United'ı çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya bırakabilir.


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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick en zorlu sınavının karşısında: Güveni hak ediyor mu?

    Manchester United, geçtiğimiz mayıs ayında Carrick'i iki yıllık bir sözleşmeyle kalıcı teknik direktör olarak atamaya karar verdiğinde, bu karar Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından geçici olarak görevi devraldığı dönemde sergilediği çalışmaya dayanıyordu. Takımı 17 maçta 12 galibiyete taşımış ve bu sicil, kulüp taraftarlarına Carrick'in Old Trafford'a yeniden istikrar getirebilecek adam olabileceği umudunu vermişti.

    Ancak bu karar aynı zamanda Ole Gunnar Solskjaer deneyimiyle kıyaslamalara da yol açtı. Norveçli teknik adam da 2019'da geçici dönemde güçlü sonuçlar elde ettikten sonra Manchester United'ı kalıcı olarak çalıştırma fırsatını yakalamış, ardından takımı zirveye taşıma kapasitesine dair sorular yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştı.

    Peşini bırakmayan eleştirilere rağmen Solskjaer, Sir Alex Ferguson sonrası dönemde Manchester United'ı üst üste iki kez sezonu ilk üç sırada tamamlamaya taşıyan tek teknik direktör olmayı sürdürüyor. İşte Carrick'in şu anda karşı karşıya olduğu tehlike de bu.

    Zira geçici bir dönemde iyi sonuçlar almak başka bir şey; koca bir sezonun baskısı altında aynı seviyeyi korumak, sakatlıklarla, transfer piyasasıyla, taraftar ve medya baskısıyla başa çıkmak ve büyük maçlarda belirleyici kararlar almak ise tamamen başka bir şey. Bu nedenle Carrick'in üst düzey bir teknik direktör olarak yeterliliğine ilişkin tartışmalar, o sahada yanıtlarını verene kadar sürecek.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick maçı bitirmek için neden baskı yapmadı?

    Manchester City karşılaşmasının ardından belki de en acil soru, konuk takımdaki sayısal eksiklik sonrasında yaşananlarla ilgiliydi. Carrick gerçekten de durumu değerlendirip maçı bitirmek için kesin bir hücum girişiminde bulundu mu? Teknik direktör, takımının maçın bazı bölümlerinde daha üstün taraf olduğunu düşünüyordu.

    Şöyle konuştu: "Sanırım özellikle ikinci yarıda inisiyatifi bir ölçüde elimizde tuttuk. Onlar gollerini atmadan önce daha iyi tarafın biz olduğunu görüyordum. İlk yarının ikinci bölümüne kıyasla performansımızı geliştirebileceğimizi düşünüyordum ve aradan sonra geri dönüp hücum ivmesi kazanacağımızı bekliyordum."

    Carrick, takımının direkten dönen bir şut çektiğine ve maçın gidişatının gol öncesinde istediği şekilde ilerlediğine dikkat çekti. Ancak sonunda takımın yeterince kararlı olamadığını kabul ederek şunları söyledi: "Maçı daha iyi bitirebilirdik ve daha yaratıcı olabilirdik."

    Bu cümle belki de tüm sorunu özetliyor. Manchester United kontrolü elinde tuttuğu dönemler yaşadı, ancak bunu gerçek bir üstünlüğe çeviremedi. Sayısal avantaj elde etti, ama bunu gerektiği gibi değerlendiremedi. Topa sahip oldu, fakat yeterince tehlike üretemedi. Transfer piyasasında büyük paralar harcadı, ancak yeni transferler henüz izlerini bırakamadı.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Sorular çok, zaman ise daralıyor

    Şu ana kadar kimse Manchester United içinde bir panik havasından söz etmiyor ve Carrick'in gidişatı düzeltmesi için hâlâ yeterli fırsatı var. Ancak sorun şu ki, takımın karşı karşıya olduğu sorular yeni değil.

    United, alanları kapatan rakiple nasıl başa çıkıyor? Yaz transferleri gerçekten yeterli mi? Carrick'in maçları yedek kulübesinden değiştirmesine olanak tanıyacak alternatifleri var mı? Takım, Bruno Fernandes'e gereğinden fazla mı bel bağlıyor? Ve teknik direktör, topa sahip olma üzerine kurulu felsefesini etkili bir hücum futboluna dönüştürebilir mi?

    Ardından en büyük soru geliyor: Carrick, Manchester United'ı kulübün ve taraftarlarının istediği yere gerçekten geri getirebilecek teknik direktör mü? Yanıt basın toplantılarından, mazeretlerden ya da hakem hatalarına dair açıklamalardan gelmeyecek. Ama sahadan gelecek.

    Lig Kupası'nda Brighton, ardından uzun milli ara öncesinde ligde Fulham ile yapacağı maçlarla birlikte Carrick, ertelenemeyecek bir fırsatın önünde.

    Manchester City karşısında alınan yenilgi, uzun bir fikstürde sadece bir mağlubiyet olabilir; ancak United'ın yenilgi biçimi, herkesin geçmişte kaldığını sandığı soruları yeniden gündeme taşıdı.

    Artık Carrick'ten istenen yalnızca takımından "ileriye bakmasını" istemek değil; Old Trafford'da artık çok tanıdık hâle gelen sorulara net yanıtlar vermek.


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