The Guardian’ın haberine göre, Manchester United, Anderson’ı kadrosuna katma yarışında hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor. Kulüp yetkilileri, Nottingham Forest’ın orta saha oyuncusunu Manchester City yerine Old Trafford’u tercih etmeye ikna edebileceklerinden emin. 23 yaşındaki oyuncu, City Ground’da geçirdiği etkileyici sezonun ardından Premier Lig’in en çok rağbet gören orta saha oyuncularından biri haline geldi.

Forest'ın Anderson'ın değerini yaklaşık 100 milyon sterlin olarak belirlediği ve City'den gelen 80 milyon sterlinlik teklifi reddettiği anlaşılıyor. Kırmızı Şeytanlar, Anderson'ı Michael Carrick'in orta saha yeniden yapılanmasında kilit bir hedef olarak görüyor ve kulüp, müzakerelerde yakında ilerleme kaydetmeyi umuyor.