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Manchester United, Elliot Anderson'ı kadrosuna katabileceğine ve 100 milyon sterlinlik İngiliz yıldız için City ile girdiği yarışta galip gelebileceğine dair hâlâ 'iyimser'
Manchester United, Anderson'ı transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
The Guardian’ın haberine göre, Manchester United, Anderson’ı kadrosuna katma yarışında hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor. Kulüp yetkilileri, Nottingham Forest’ın orta saha oyuncusunu Manchester City yerine Old Trafford’u tercih etmeye ikna edebileceklerinden emin. 23 yaşındaki oyuncu, City Ground’da geçirdiği etkileyici sezonun ardından Premier Lig’in en çok rağbet gören orta saha oyuncularından biri haline geldi.
Forest'ın Anderson'ın değerini yaklaşık 100 milyon sterlin olarak belirlediği ve City'den gelen 80 milyon sterlinlik teklifi reddettiği anlaşılıyor. Kırmızı Şeytanlar, Anderson'ı Michael Carrick'in orta saha yeniden yapılanmasında kilit bir hedef olarak görüyor ve kulüp, müzakerelerde yakında ilerleme kaydetmeyi umuyor.
- Getty Images Sport
Transfer savaşı kızışırken Forest kararlılığını koruyor
Forest, City'nin ilk teklifini reddederek tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Kulüp, 100 milyon sterlinlik değerin tamamını talep ediyor ve en değerli oyuncularından birini satmak için acil bir baskı altında değil. Öte yandan United, bir anlaşmaya varılamamış olmasından cesaret alıyor. Kulüp, Anderson'ı uzun vadeli geleceğinin Old Trafford'da olduğuna ikna etmek için hâlâ bir fırsat olduğuna inanıyor.
Casemiro'nun halefi
Manchester United'ın Anderson'a olan ilgisi, Casemiro'nun ayrılışıyla yakından bağlantılı. Tecrübeli Brezilyalı oyuncu bu yaz Old Trafford'dan ayrılmaya hazırlanıyor ve adı MLS ekibi Inter Miami ile anılıyor. Casemiro'nun ayrılışı, Kırmızı Şeytanlar'ın orta sahasında önemli bir boşluk yaratıyor ve kulüp, onun yerine geçecek bir oyuncu bulmak için çabalıyor.
Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson ile anlaşmaya vardığı bildirilse de, Kırmızı Şeytanlar'ın Anderson'ı transfer etmek için hala yarışta olduğu düşünülüyor. Kulüp, daha genç ve enerjik bir kadro oluşturmak istiyor ve Anderson, bu geçişi yönetebilecek bir oyuncu olarak görülüyor. Profili ve gelişimi, United'ın orta sahada uzun vadeli takviye arayışında onu önemli bir hedef haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Anderson'ın transfer mücadelesi kızışmak üzere
City'nin rekabeti kızışırken United, Anderson'ı ne kadar agresif bir şekilde kadrosuna katmaya çalışacağına karar vermek zorunda. Forest'ın fiyatını düşürmeyi reddetmesi ve City'nin şimdiden ilk hamlesini yapmasıyla birlikte, bu orta saha oyuncusu için verilecek mücadele yaz transfer döneminin en önemli hikayelerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Anlaşmanın ne kadar hızlı ilerleyeceğine bakılmaksızın, kulüp yeni sezona hazırlanırken orta saha takviyesini sağlamaya devam etmek öncelikli bir konu olmaya devam ediyor.
Bu arada Anderson, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki görevlerine odaklanmaya devam edecek gibi görünüyor. Three Lions, L Grubu'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile mücadele edecek.