Manchester United efsanesi ve eski Manchester City teknik direktörü Mark Hughes, 38 yaşında hayatını kaybeden oğlunun vefatının ardından büyük bir üzüntü yaşıyor

Grimsby Town, bu haber karşısında büyük bir üzüntü duyduğunu açıkladı. Kulüp, Alex’in 2025 yılında kulübe katıldığından bu yana kadrosunun son derece saygın bir üyesi haline geldiğini ve Mariners’ın transfer stratejisi ile A takımın geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını belirtti.

Başkan Andrew Pettit şunları söyledi: “Grimsby Town Futbol Kulübü’ndeki herkes, Alex’in vefat haberiyle şok oldu ve üzüntü duyuyor. Bu son derece zor zamanda ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. O, bizimle geçirdiği süre boyunca çok büyük katkılarda bulunan, Mariners ailesinin değerli bir üyesi olarak her zaman hatırlanacak.”

Genel Müdür Polly Bancroft ise şunları ekledi: “Alex, Grimsby Town ailesinin çok sevilen ve son derece saygı duyulan bir üyesiydi,” dedi Bancroft. “Profesyonelliği, adanmışlığı ve sıcaklığı, onunla çalışan herkes üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Alex ile birlikte çalışmaktan büyük keyif aldım ve onu sadece olağanüstü bir iş arkadaşı olarak değil, çevresindekilere olumlu etki eden, içtenlikle nazik bir insan olarak da hatırlayacağım. Kulüp içinde ve dışında hepimiz onu çok özleyeceğiz.”