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Manchester United efsanesi ve eski Manchester City teknik direktörü Mark Hughes, 38 yaşında hayatını kaybeden oğlunun vefatının ardından büyük bir üzüntü yaşıyor
Aile, yürek burkan bir açıklama yaptı
Alex’in vefatı duyurulduktan sonra futbol dünyası Hughes’un yanında yer aldı. Lig Menajerleri Birliği (LMA) aracılığıyla yayınlanan bir açıklamada, eski Galler milli takım teknik direktörü, bu trajedinin ardından ailesinin hissettiği derin üzüntüyü dile getirdi.
Açıklamanın tam metni şöyle: “Jill ve ben, sevgili oğlumuz Alex’in ani ve beklenmedik kaybı nedeniyle yüreklerimiz paramparça oldu. Alex, harika bir oğul, Curtis ve Xenna’nın kardeşiydi; Jessica’ya ve onların iki güzel çocuğu Sebastian ile Leonardo’ya sadık bir eş ve babaydı. Alex, Grimsby Town FC’de Oyuncu Seçme Sorumlusuydu ve birçok iyi arkadaşı ve iş arkadaşı vardı. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Ailemizin kaybını kabullenmeye çalıştığımız bu üzücü dönemde mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz."
- AFP
Futbola adanmış bir hayat
Alex, 1987 yılında doğdu; bu yıl, babasının Avrupa’nın dev kulüplerinden biri olan Barcelona’da forma giydiği bir yıldı. Sahada ünlü babasının ulaştığı profesyonel zirvelere ulaşamasa da Alex, Galler’de kısa süreli bir futbol kariyeri yaşadıktan sonra, idari ve teknik görevler üstlenerek spora katkıda bulunmaya karar verdi.
Futbol yönetimine geçişiyle birlikte, yetenek keşfi ve taktiksel analiz konusunda keskin bir gözü olduğu konusunda bir ün kazandı. Yıllar içinde, ülkenin en tanınmış takımlarından bazılarının yapısı içinde çalışarak babasının profesyonel izinden giderek, birçok İngiliz kulübünde sahne arkasında saygın bir isim haline geldi.
İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak
Alex’in saha dışı kariyeri, Blackburn Rovers’ta maç analisti olarak başladı; ardından City’ye geçerek oyuncu izci olarak görev yaptı. Kariyerinde Fulham, 1860 Münih ve Reading’de çeşitli görevler üstlenen Alex, çok yönlülüğünü ve dünya futboluna dair derin bilgisini sergiledi.
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde üst düzey yönetim pozisyonlarına yükseldi ve AFC Fylde’de futbol direktörü olarak görev yaptı. Ayrıca Morecambe’de de bir süre çalıştıktan sonra nihayet Grimsby Town’a katıldı; vefat ettiği sırada bu kulüpte Oyuncu Transfer Sorumlusu olarak görev yapıyordu.
- AFP
Grimsby Town'dan anma mesajları
Grimsby Town, bu haber karşısında büyük bir üzüntü duyduğunu açıkladı. Kulüp, Alex’in 2025 yılında kulübe katıldığından bu yana kadrosunun son derece saygın bir üyesi haline geldiğini ve Mariners’ın transfer stratejisi ile A takımın geliştirilmesinde hayati bir rol oynadığını belirtti.
Başkan Andrew Pettit şunları söyledi: “Grimsby Town Futbol Kulübü’ndeki herkes, Alex’in vefat haberiyle şok oldu ve üzüntü duyuyor. Bu son derece zor zamanda ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. O, bizimle geçirdiği süre boyunca çok büyük katkılarda bulunan, Mariners ailesinin değerli bir üyesi olarak her zaman hatırlanacak.”
Genel Müdür Polly Bancroft ise şunları ekledi: “Alex, Grimsby Town ailesinin çok sevilen ve son derece saygı duyulan bir üyesiydi,” dedi Bancroft. “Profesyonelliği, adanmışlığı ve sıcaklığı, onunla çalışan herkes üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Alex ile birlikte çalışmaktan büyük keyif aldım ve onu sadece olağanüstü bir iş arkadaşı olarak değil, çevresindekilere olumlu etki eden, içtenlikle nazik bir insan olarak da hatırlayacağım. Kulüp içinde ve dışında hepimiz onu çok özleyeceğiz.”