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Manchester United efsanesi Roy Keane’in kızı, Southampton’ın savunma oyuncusu Taylor Harwood-Bellis ile kırsalda düzenlenen görkemli bir törenle evlendi
Wiltshire'da yıldızların katıldığı bir düğün
Eski Manchester United kaptanı Roy Keane’in 24 yaşındaki kızı Leah Keane, Southampton’ın stoper oyuncusu Harwood-Bellis ile resmi olarak evlendiğinde futbol dünyası bu olaya büyük ilgi gösterdi. Tören, Cumartesi akşamı Wiltshire’daki seçkin Kin House’da gerçekleşti ve bu gözde düğüne özel ve zarif bir ortam sağladı.
Leah, sosyal medyadaki takipçileriyle mutluluğunu paylaşarak, günün özünü yansıtan bir dizi kamera arkası fotoğraf ve video yayınladı. Statüsündeki değişikliği kucaklayan Leah, İngiltere genç milli takım oyuncusu ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, paylaşımına "Keane olarak son gece" başlığını ekledi.
Mihraba doğru yolculuk
Çiftin düğünü, Harwood-Bellis’in 2024 yılında İtalya kıyılarında geçirdikleri romantik bir tatilde evlilik teklifi yaptığı uzun soluklu ilişkilerinin doruk noktasını oluşturuyor.
İkili arasındaki bağ son yıllarda önemli ölçüde güçlendi ve çiftin Aralık ayı başında dünyaya gelen Iris adında bir kızı var.
Keane gibi birinin kayınpederi olması çoğu kişi için ürkütücü olabilir, ancak Harwood-Bellis daha önce İrlandalı futbolcunun kariyeri üzerindeki olumlu etkisinden bahsetmişti. Harwood-Bellis, "O, yakın ailem dışında, sadece benim çıkarlarımı düşündüğünü bildiğim insanlardan biri. Bana verdiği tavsiyelerde, benim çıkarlarımı ön planda tuttuğunu biliyorum, bu yüzden kararlarımda bana yardımcı oldu" dedi.
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Sert adamdan büyük övgü
Yorumculuk ve oyuncuların performansına yönelik sert tavırlarıyla tanınan Keane, yeni damadının karakteri ve yeteneği konusunda alışılmadık bir şekilde övgü dolu sözler sarf etti. United efsanesi, savunma oyuncusunun 2024 yılında Wembley’de İrlanda Cumhuriyeti’ne karşı Three Lions formasıyla gol atarak yaptığı ilk maçın ardından coşkulu bir değerlendirmede bulundu.
Keane o zamanlar memnuniyetini şu sözlerle dile getirmişti: "İlk maçına çıkması onun için iyi oldu ve gol tehdidi oluşturan bir oyuncu. İyi bir çocuk ve ailesi de onu çok iyi yetiştirmiş. Gerçekten çok iyi bir çocuk."
Futbol dünyasının en sert eleştirmenlerinden birinin bu tür bir kamuoyu desteği, Harwood-Bellis'in ailede yerini fazlasıyla hak ettiğini gösteriyor.
Dikkatler yeniden sahaya çevriliyor
Hafta sonu kişisel başarıların kutlandığı bir dönem olsa da, Harwood-Bellis için profesyonel futbolun gerçekleri yakında geri dönecek. Defans oyuncusu, kulübün yükselmeyi kaçırdığı geçen sezonun tartışmalı sonunun ardından, şu anda Southampton ile Championship’te yeni bir sezona hazırlanıyor.
Saints, Middlesbrough'un antrenmanını izlerken yakalanmasının ardından 'Spygate' skandalına karışmış ve bu olay, takımın play-off'lardan ihraç edilmesiyle sonuçlanmıştı.