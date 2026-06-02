Yorumculuk ve oyuncuların performansına yönelik sert tavırlarıyla tanınan Keane, yeni damadının karakteri ve yeteneği konusunda alışılmadık bir şekilde övgü dolu sözler sarf etti. United efsanesi, savunma oyuncusunun 2024 yılında Wembley’de İrlanda Cumhuriyeti’ne karşı Three Lions formasıyla gol atarak yaptığı ilk maçın ardından coşkulu bir değerlendirmede bulundu.

Keane o zamanlar memnuniyetini şu sözlerle dile getirmişti: "İlk maçına çıkması onun için iyi oldu ve gol tehdidi oluşturan bir oyuncu. İyi bir çocuk ve ailesi de onu çok iyi yetiştirmiş. Gerçekten çok iyi bir çocuk."

Futbol dünyasının en sert eleştirmenlerinden birinin bu tür bir kamuoyu desteği, Harwood-Bellis'in ailede yerini fazlasıyla hak ettiğini gösteriyor.