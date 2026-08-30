Manchester United, pazar günü Old Trafford'da Ipswich karşısında etkileyici bir 5-2'lik galibiyet aldı ve maça erken geriye düşmesine rağmen toparlandı. Michael Carrick'in ekibi, Premier League'e yeni yükselen takım karşısında iki gol yedi ancak Bruno Fernandes'in sansasyonel hat-trick'i maçı tersine çevirdi.

Skoru, Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı gol ve Bryan Mbeumo'nun şık aşırtması tamamladı. Ferdinand, Metro'nun aktardığı ve YouTube kanalında yaptığı maç değerlendirmesinde, takımın savunmadaki hatalarından ziyade sezonun ilk maçına Harry Maguire ile birlikte stoperde çıkan Martinez'in performansına odaklanmayı tercih etti.