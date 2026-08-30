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Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Ipswich galibiyetinin ardından Lisandro Martinez hakkında büyük bir iddiada bulundu
Ipswich karşısında geriden gelerek
Manchester United, pazar günü Old Trafford'da Ipswich karşısında etkileyici bir 5-2'lik galibiyet aldı ve maça erken geriye düşmesine rağmen toparlandı. Michael Carrick'in ekibi, Premier League'e yeni yükselen takım karşısında iki gol yedi ancak Bruno Fernandes'in sansasyonel hat-trick'i maçı tersine çevirdi.
Skoru, Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı gol ve Bryan Mbeumo'nun şık aşırtması tamamladı. Ferdinand, Metro'nun aktardığı ve YouTube kanalında yaptığı maç değerlendirmesinde, takımın savunmadaki hatalarından ziyade sezonun ilk maçına Harry Maguire ile birlikte stoperde çıkan Martinez'in performansına odaklanmayı tercih etti.
- AFP
Ferdinand'dan Martinez hakkında iddialı sözler
Martinez, uzatma dakikalarında yaptığı hatayla Julio Enciso'nun topu kapmasına ve Chuba Akpom'a geç gelen teselli golünü hazırlamasına izin verdi. Bu hataya rağmen Ferdinand, 57 milyon sterlinlik transferi övmekte gecikmedi.
Ferdinand şöyle dedi: "Bu arada Martinez, bugün iki gol yedik ama benim konuşmak istediğim şey onun topla olan becerisi. Şunu söyleyecek kadar ileri giderim, Martinez şu anda oyundaki topla en iyi stoper. Pasla hat kırma konusunda, biri üstüne geldiğinde baskıyı kırabilen ve topu rahatça dolaştırabilen, dar alanlarda top alabilen ondan daha iyisini düşünmeye çalışıyorum; Martinez'i geçmek çok zor. Bugün pas kalitesi açısından topla olağanüstüydü, tam anlamıyla üst düzeydi."
Sezon için gerçekçi beklentiler
United, sezonun açılış haftasında Hull City'ye karşı aldığı yenilginin ardından toparlanmış olsa da Ferdinand, kulübün şampiyonluk yarışına odaklanmadığında ısrar ediyor. Şöyle ekledi: "O yıl ligi kazandık! Bu olabilir ama bu yıl olmayacak: Arsenal ligi kazanacak. Man United burada ligi kazanmak için değil. Kulübü yönetenler ve Michael Carrick, her ne kadar isteseler de en ciddi düşüncelerinde şu anda şampiyonluk adayı olduğumuzu söylemiyor. Mantıklı, gerçekçi düşünenler, bir sağlamlaşma yılı düşünüyor; Şampiyonlar Ligi'nde [sıralamada] yer alma şansı şart ve bunun üstüne bir de kupa alırsak, ne sezon geçirmiş oluruz."
- AFP
Everton'a doğru bakış
United şimdi gelecek hafta sonu deplasmanda Everton ile karşılaşırken bu kritik ivmenin üzerine koymaya çalışacak. Carrick, oyuncularının aksiliklerin üstesinden gelmelerini sağlayan inatçılığını ve zihniyetini övdü; takımın bu sezon boyunca güvenmek zorunda kalacağı özellikler de bunlar olacak. United, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı için mücadelesini sürdürürken istikrarı korumak ve geri dönen yıldızları ilk 11’e entegre etmek, bundan sonrası için kritik önem taşıyacak.
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