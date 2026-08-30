24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Rio Ferdinand 2025Getty Images
Moataz Elgammal

Çeviri:

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Ipswich galibiyetinin ardından Lisandro Martinez hakkında büyük bir iddiada bulundu

R. Ferdinand
L. Martinez
M. United
Premier Lig

Rio Ferdinand, Manchester United'ın pazar günü Ipswich karşısında aldığı nefes kesen geri dönüş galibiyetinin ardından Lisandro Martinez'e büyük övgüler yağdırdı. Eski savunmacı, Old Trafford'daki keyifli karşılaşmada maçın sonlarında yaptığı bir hataya rağmen Arjantinlinin olağanüstü pas yeteneği ve topa hakimiyeti söz konusu olduğunda şu anda dünya futbolunda eşi benzeri olmadığını düşünüyor.

  • Ipswich karşısında geriden gelerek

    Manchester United, pazar günü Old Trafford'da Ipswich karşısında etkileyici bir 5-2'lik galibiyet aldı ve maça erken geriye düşmesine rağmen toparlandı. Michael Carrick'in ekibi, Premier League'e yeni yükselen takım karşısında iki gol yedi ancak Bruno Fernandes'in sansasyonel hat-trick'i maçı tersine çevirdi.

    Skoru, Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı gol ve Bryan Mbeumo'nun şık aşırtması tamamladı. Ferdinand, Metro'nun aktardığı ve YouTube kanalında yaptığı maç değerlendirmesinde, takımın savunmadaki hatalarından ziyade sezonun ilk maçına Harry Maguire ile birlikte stoperde çıkan Martinez'in performansına odaklanmayı tercih etti.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-IPSWICHAFP

    Ferdinand'dan Martinez hakkında iddialı sözler

    Martinez, uzatma dakikalarında yaptığı hatayla Julio Enciso'nun topu kapmasına ve Chuba Akpom'a geç gelen teselli golünü hazırlamasına izin verdi. Bu hataya rağmen Ferdinand, 57 milyon sterlinlik transferi övmekte gecikmedi.

    Ferdinand şöyle dedi: "Bu arada Martinez, bugün iki gol yedik ama benim konuşmak istediğim şey onun topla olan becerisi. Şunu söyleyecek kadar ileri giderim, Martinez şu anda oyundaki topla en iyi stoper. Pasla hat kırma konusunda, biri üstüne geldiğinde baskıyı kırabilen ve topu rahatça dolaştırabilen, dar alanlarda top alabilen ondan daha iyisini düşünmeye çalışıyorum; Martinez'i geçmek çok zor. Bugün pas kalitesi açısından topla olağanüstüydü, tam anlamıyla üst düzeydi."

  • Sezon için gerçekçi beklentiler

    United, sezonun açılış haftasında Hull City'ye karşı aldığı yenilginin ardından toparlanmış olsa da Ferdinand, kulübün şampiyonluk yarışına odaklanmadığında ısrar ediyor. Şöyle ekledi: "O yıl ligi kazandık! Bu olabilir ama bu yıl olmayacak: Arsenal ligi kazanacak. Man United burada ligi kazanmak için değil. Kulübü yönetenler ve Michael Carrick, her ne kadar isteseler de en ciddi düşüncelerinde şu anda şampiyonluk adayı olduğumuzu söylemiyor. Mantıklı, gerçekçi düşünenler, bir sağlamlaşma yılı düşünüyor; Şampiyonlar Ligi'nde [sıralamada] yer alma şansı şart ve bunun üstüne bir de kupa alırsak, ne sezon geçirmiş oluruz."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-IPSWICHAFP

    Everton'a doğru bakış

    United şimdi gelecek hafta sonu deplasmanda Everton ile karşılaşırken bu kritik ivmenin üzerine koymaya çalışacak. Carrick, oyuncularının aksiliklerin üstesinden gelmelerini sağlayan inatçılığını ve zihniyetini övdü; takımın bu sezon boyunca güvenmek zorunda kalacağı özellikler de bunlar olacak. United, Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı için mücadelesini sürdürürken istikrarı korumak ve geri dönen yıldızları ilk 11’e entegre etmek, bundan sonrası için kritik önem taşıyacak.

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
M. United crest
M. United
MUN