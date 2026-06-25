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Manchester United efsanesi, kulübü Trent Alexander-Arnold’u transfer etmek için sansasyonel bir hamle yapmaya çağırıyor ve Premier Lig şampiyonluğu konusunda cesur bir tahminde bulunuyor
Manchester United’a Alexander-Arnold’u hedef alması söylendi
Valencia, geçen yaz bedelsiz transferle Real Madrid’e katıldığından beri forma şansı bulmakta zorlanan Alexander-Arnold için United’ın sürpriz bir hamle yapacağına inanıyor. Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun kadrosunda büyük değişiklikler yapması ve haberlere göre Denzel Dumfries’in transferine çok yaklaşması nedeniyle, eski Liverpool yıldızının İspanya’daki geleceği belirsiz bir hal aldı.
Valencia, Alexander-Arnold’un tecrübesi ve teknik kalitesinin onu United’da oynamak için gerekli şartlara mükemmel bir şekilde uydurduğuna inanıyor. Hajper'e konuşan eski sağ bek, "Trent, çok sevdiğim bir oyuncu. Sağ ayağı çok iyi, iyi ortalar yapıyor ve savunmada da başarılı bir oyuncu. Manchester United için çok iyi bir seçim olur. Premier Lig'i iyi tanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Lig'i kazanmanın ne demek olduğunu biliyor. Tutkulu bir oyuncu ve onu Manchester United'da görmek isterim." dedi.
- Getty Images Sport
Old Trafford için gerekli kişilik
Anfield’da iki Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan eski bir Liverpool efsanesini transfer etmenin nadir ve tartışmalı bir hamle olmasına rağmen, Valencia, United’ın bu oyuncunun yeteneğine öncelik vermesi gerektiği konusunda ısrarcı. Geçen sezon ligde sadece 14 maça ilk 11’de başlayan ve İngiltere milli takım kadrosundan düşen Alexander-Arnold, Madrid’deki zorluklarından kurtulmak için Old Trafford’u ideal bir çıkış yolu olarak görebilir.
27 yaşındaki oyuncunun Manchester’da neden başarılı olacağını açıklayan Valencia, şunları ekledi: “Umarım bu transfer gerçekleşir, çünkü Old Trafford’da böyle oyunculara ihtiyacımız var. O stadyumda oynamak için kişiliği güçlü oyunculara ihtiyaç var.”
Savunmadaki istikrar ve Dalot’un geleceği
Alexander-Arnold’un hayranı olmasına rağmen Valencia, şu anki United yıldızı Diogo Dalot’un da projenin bir parçası olarak kalması gerektiğini hemen vurguladı. 2018 yazında Porto’dan United’a katılan ve sözleşmesi 2028’e kadar süren savunma oyuncusu, 2025-2026 sezonunda tüm turnuvalarda toplam 36 maça çıktı; bu maçlarda bir gol attı ve üç asist yaptı.
Olası ayrılıklar hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Valencia, “İşimi zorlaştırmayın, çünkü Diogo Dalot’un ayrılmasını istemem,” dedi. “Manchester her zaman kadrosunu yenilemek zorundadır ve bu takımın Premier Lig’de iyi bir sezon geçirip şampiyon olmasını umuyoruz. Ancak sağ bek pozisyonu söz konusu olduğunda, hangi oyuncunun Manchester United’da o pozisyonda oynamaya hazır olacağı konusunda pek düşünmedim. Beni hazırlıksız yakaladınız çünkü bu konuyu hiç düşünmemiştim. Sadece kimin gelirse gelsin, mümkün olan en iyi seçenek olmasını umuyorum. Ve tabii ki Dalot’un ayrılmamasını umuyorum.”
- Getty Images Sport
Cesur bir Premier Lig şampiyonluk tahmini
Transferlerin ötesinde, Valencia, United’ın geleceği konusunda son derece iyimser. Kulüp son yıllarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlansa da, eski kanat oyuncusu rüzgârın yönünün değiştiğine inanıyor ve gelecek sezon Premier Lig’deki hiyerarşide büyük bir değişim bekliyor.
Lig sıralaması konusunda cesur bir tahminde bulunan Valencia, United’ın yeniden zirveye tırmanacağını öngörerek şöyle konuştu: “Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, City ve Newcastle. Bence Premier Lig sıralaması böyle olacak.” Valencia’nın tahmini doğru çıkarsa, bu United için 2013’te Sir Alex Ferguson’un emekliye ayrılmasından bu yana kazanacağı ilk lig şampiyonluğu olacak.