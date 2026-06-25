Manchester United efsanesi, kulübü Trent Alexander-Arnold’u transfer etmek için sansasyonel bir hamle yapmaya çağırıyor ve Premier Lig şampiyonluğu konusunda cesur bir tahminde bulunuyor

Valencia, geçen yaz bedelsiz transferle Real Madrid’e katıldığından beri forma şansı bulmakta zorlanan Alexander-Arnold için United’ın sürpriz bir hamle yapacağına inanıyor. Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun kadrosunda büyük değişiklikler yapması ve haberlere göre Denzel Dumfries’in transferine çok yaklaşması nedeniyle, eski Liverpool yıldızının İspanya’daki geleceği belirsiz bir hal aldı.

Valencia, Alexander-Arnold’un tecrübesi ve teknik kalitesinin onu United’da oynamak için gerekli şartlara mükemmel bir şekilde uydurduğuna inanıyor. Hajper'e konuşan eski sağ bek, "Trent, çok sevdiğim bir oyuncu. Sağ ayağı çok iyi, iyi ortalar yapıyor ve savunmada da başarılı bir oyuncu. Manchester United için çok iyi bir seçim olur. Premier Lig'i iyi tanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Lig'i kazanmanın ne demek olduğunu biliyor. Tutkulu bir oyuncu ve onu Manchester United'da görmek isterim." dedi.







