Manchester United efsanesi, Dünya Kupası elemelerinde yaşanan fiyaskonun ardından maaşında kesinti yapılmasını reddederek uluslararası görevinden kovuldu

Yönetim kurulu, milli takımın sorumluluğunun mali gerçekliğinin değiştiğini açıkça belirtti ve Daily Mail, Yorke'un maaş kesintisini kesin olarak reddettiğini öne sürdü. Açıklamada şöyle devam edildi: "TTFA ve Bay Yorke arasında bu görevin geleceği hakkında görüşmeler yapıldı... her iki taraf da şu anda önerilen şartlar üzerinde anlaşmaya varamadı ve karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildi." Ayrılığa rağmen federasyon, Yorke'a "bağlılığı" için teşekkür etti ve gelecekte diyalog için kapının açık olduğunu belirtti.