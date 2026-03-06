Getty Images Sport
Manchester United efsanesi, Dünya Kupası elemelerinde yaşanan fiyaskonun ardından maaşında kesinti yapılmasını reddederek uluslararası görevinden kovuldu
Eski Manchester United forveti, Dünya Kupası hayaline ulaşamadı
Yorke, 2006 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısını tekrarlayarak ülkesini dünya sahnesine taşımak için büyük umutlarla Kasım 2024'te göreve geldi, ancak takım eleme grubunda üçüncü sırada kaldı.
Yorke, Trinidad ve Tobago incelemesinin ardından ayrıldı
Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonu (TTFA), 54 yaşındaki teknik adamın Şubat ayı sonunda görevinden resmi olarak ayrıldığını doğruladı. Sorun, takımın Dünya Kupası'na katılamaması üzerine önerilen maaş indirimi olduğu bildirildi. TTFA resmi açıklamasında şunları söyledi: "Son FIFA Dünya Kupası eleme kampanyasının sona ermesinin ardından... TTFA Yürütme Komitesi, kampanyayı ve Erkekler A Milli Takımı programının genel yönünü, teknik yapısı ve mali çerçevesi dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi."
Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi
Yönetim kurulu, milli takımın sorumluluğunun mali gerçekliğinin değiştiğini açıkça belirtti ve Daily Mail, Yorke'un maaş kesintisini kesin olarak reddettiğini öne sürdü. Açıklamada şöyle devam edildi: "TTFA ve Bay Yorke arasında bu görevin geleceği hakkında görüşmeler yapıldı... her iki taraf da şu anda önerilen şartlar üzerinde anlaşmaya varamadı ve karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildi." Ayrılığa rağmen federasyon, Yorke'a "bağlılığı" için teşekkür etti ve gelecekte diyalog için kapının açık olduğunu belirtti.
Başlamakta zorlanan bir koçluk kariyeri
Bu, Yorke için kısa süreli bir görev daha anlamına geliyor. Yorke'un tek diğer üst düzey yönetici görevi Avustralya takımı Macarthur FC'deydi. Orada Avustralya Kupası'nı kazansa da, kovulmasıyla ilgili yasal bir mücadele sonrasında görev süresi tartışmalarla sona erdi. Yorke, 72 kez milli forma giymiş bir efsane olarak ülkesinde hala saygı görüyor, ancak Manchester United'ın efsane oyuncusu, halefinin aranmaya başlanmasıyla birlikte yeniden yönetici pozisyonunda kendini bulamadı.
