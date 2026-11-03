Manchester United efsanesi: Bu oyuncu bizim zamanımızda olsaydı kafasını koparırdık

Manchester United efsanesi Nicky Butt, Kırmızı Şeytanlar'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez'e son dönemde takımla sergilediği zayıf performans ve kulüp yönetimine yönelik açık eleştirileri nedeniyle sert bir saldırı başlattı.
Butt ayrıca Martinez'in Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında Falkland Adaları ile ilgili bir pankart açtığı olaya da geri döndü ve bu sezon düşen performansı göz önüne alındığında taraftarların sempatisini hak etmediğini savundu.
Martinez, geçen temmuz ayında Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenmelerinin ardından bir grup Arjantinli oyuncunun üzerinde "Malvinas Adaları Arjantin'indir" yazılı bir pankart açmasına katılmasının ardından eleştirilere maruz kalmıştı.
Savunmacı, Cristian Romero ve Giovani Lo Celso ile birlikte görünürken, Mirror gazetesine göre bu olay nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu'na 235 bin sterlin para cezası kesildi, ancak Martinez şahsen cezalandırılmadı.