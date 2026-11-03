24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Manchester United efsanesi: Bu oyuncu bizim zamanımızda olsaydı kafasını koparırdık

Chelsea - M. United
Chelsea
M. United
Premier Lig
N. Butt
L. Martinez
İngiltere
Arjantin

Sert açıklamalar: Fokland eleştirisinden Manchester United yönetimine

Gelecek maçlar
MUN

MUN

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier Lig

08 Kas 2026

CHE

CHE

Manchester United efsanesi Nicky Butt, Kırmızı Şeytanlar'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez'e son dönemde takımla sergilediği zayıf performans ve kulüp yönetimine yönelik açık eleştirileri nedeniyle sert bir saldırı başlattı.

Butt ayrıca Martinez'in Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında Falkland Adaları ile ilgili bir pankart açtığı olaya da geri döndü ve bu sezon düşen performansı göz önüne alındığında taraftarların sempatisini hak etmediğini savundu.

Martinez, geçen temmuz ayında Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenmelerinin ardından bir grup Arjantinli oyuncunun üzerinde "Malvinas Adaları Arjantin'indir" yazılı bir pankart açmasına katılmasının ardından eleştirilere maruz kalmıştı.

Savunmacı, Cristian Romero ve Giovani Lo Celso ile birlikte görünürken, Mirror gazetesine göre bu olay nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu'na 235 bin sterlin para cezası kesildi, ancak Martinez şahsen cezalandırılmadı.

Ayrıca okuyun: Isak'ın o anı Liverpool efsanesinin öfkesini alevlendirdi, VAR'a sert saldırı

  • Sert saldırı: "Ne yapıyorsun?"

    Bat, Piers Morgan Uncensored programındaki konuşmasında şunları söyledi: "Bizim ülkemizde yaşıyor, sonra Dünya Kupası'nda dans edip Arjantin bayrağı sallıyor. Ne yapıyorsun? Ardından da kötü bir maç çıkardığında insanların omzuna dokunup teselli etmesini bekliyorsun."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bu insanlardan bazılarının durumu anlaması gerekiyor. Haftada 200 bin sterlin kazanıp küçük köyünde Rolls Royce kullanman ve kendini kral sanman fark etmez; istediğini yapabilirsin ama bu kadar kötü oynarken ve başkalarına saldırırken insanların seni övmesini bekleyemezsin."

    Ayrıca okuyun: Bir ikili Mourinho'nun hesaplarını altüst etti: İspanyol gazeteci: Vinicius'un yeri yedek kulübesi

  • Martinez'e sert sözler: Dikkatli olmalısın!

    Eski orta saha oyuncusu, Martinez'i geçen ay Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı 2-0'lık yenilginin ardından Manchester United yönetimini transfer politikası konusunda eleştirdiği açıklamaları nedeniyle de tenkit etti. Butt, Arjantinli savunmacının kulüp yöneticilerini eleştirmesine imkân verecek bir seviye ortaya koymadığını belirterek, kulübün kadrosunu güçlendirmeye karar vermesi hâlinde gözden çıkarılacak ilk oyunculardan biri olabileceğine dikkat çekti.

    Ayrıca oku: Hilal mi Barcelona mı? Felix'in garantisiz hayali

    Şunları söyledi: "Bu oyuncular eleştirilere karşı aşırı derecede hassas hâle geliyor. Sonra da kendisi iyi bir performans sergilemediği hâlde, transferlerden sorumlu olanları eleştirdiği bir röportaj verme cüretini gösteriyor."

    Devam etti: "Eğer kulüp yeni oyuncularla anlaşmaya karar verirse, dikkatli olması gerekir çünkü yerine başkasının getirilebileceği ilk oyunculardan biri o."

    Butt, Martinez'in Chelsea'ye karşı 2-0'lık yenilgi sırasında kırmızı kart görmesine neden olan müdahalesini eleştirdi; bu müdahalede Morgan Rogers'a ceza sahası içinde dirsek atmış ve bu pozisyon aynı zamanda bir penaltıyla sonuçlanmıştı.

    Nicky Butt şunları ekledi: "O pozisyonda pes etti ve dirseğini kullandı, bunun sebebi de doğru şekilde savunma yapacak güce sahip olmaması."

    Ayrıca oku: Camavinga felaketinin yansımaları: Barcelona riskli bir karar alıyor

  • "Bizim zamanımızda olsaydı kafasını koparırdık"

    Butt, Manchester United ile yaşadığı anıları hatırlayarak, kendi döneminde bir oyuncu böyle davransaydı takım arkadaşlarının tepkisinin tamamen farklı olacağını vurguladı.

    Şöyle konuştu: "Benim zamanımda, kafasını koparırlardı (çok sert bir şekilde azarlanırdı). Herkes ona şunu sorardı: Sunduğun seviyeye bakınca, takım arkadaşların hakkında bu şekilde konuşacak kadar kendini kim sanıyorsun? Avrupa'nın en iyi oyuncusu bile olsan, takım arkadaşların hakkında bu üslupla konuşmaya hakkın yok."

    Butt, saldırısını Martinez'in taraftarların sevgisini kazanan bir oyuncudan, taraftarların kulüpten ayrılmasını istediği bir oyuncuya dönüştüğünü söyleyerek tamamladı. Ayrıca, Piers Morgan'ın savunma oyuncusunu Michael Carrick yönetimindeki takım kadrosundan çıkarma önerisine katıldığını da ekledi.

    Ayrıca okuyun: Real'i denklemin içine koydu: Zabiri'yi keşfeden kişi: Barcelona'nın ilgisi beni şaşırtmadı

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
MUN

MUN

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier Lig

08 Kas 2026

CHE

CHE