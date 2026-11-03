Manchester United efsanesi: Bu oyuncu bizim zamanımızda olsaydı kafasını koparırdık

Eski orta saha oyuncusu, Martinez'i geçen ay Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı 2-0'lık yenilginin ardından Manchester United yönetimini transfer politikası konusunda eleştirdiği açıklamaları nedeniyle de tenkit etti. Butt, Arjantinli savunmacının kulüp yöneticilerini eleştirmesine imkân verecek bir seviye ortaya koymadığını belirterek, kulübün kadrosunu güçlendirmeye karar vermesi hâlinde gözden çıkarılacak ilk oyunculardan biri olabileceğine dikkat çekti.

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Şunları söyledi: "Bu oyuncular eleştirilere karşı aşırı derecede hassas hâle geliyor. Sonra da kendisi iyi bir performans sergilemediği hâlde, transferlerden sorumlu olanları eleştirdiği bir röportaj verme cüretini gösteriyor."

Devam etti: "Eğer kulüp yeni oyuncularla anlaşmaya karar verirse, dikkatli olması gerekir çünkü yerine başkasının getirilebileceği ilk oyunculardan biri o."

Butt, Martinez'in Chelsea'ye karşı 2-0'lık yenilgi sırasında kırmızı kart görmesine neden olan müdahalesini eleştirdi; bu müdahalede Morgan Rogers'a ceza sahası içinde dirsek atmış ve bu pozisyon aynı zamanda bir penaltıyla sonuçlanmıştı.

Nicky Butt şunları ekledi: "O pozisyonda pes etti ve dirseğini kullandı, bunun sebebi de doğru şekilde savunma yapacak güce sahip olmaması."

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