Manchester United, Ederson’u unutup Tielemans’la teselli buluyor: 41 milyon avroluk transfer, Manu Koné için ne değişecek?

Ederson’un Atalanta’dan transferi suya düştü – geçtiğimiz haftalarda 40 milyon avro artı 5 milyon avro bonus üzerinden bir anlaşmaya varılmış ve oyuncunun İngiltere’de sağlık muayenelerinin bir kısmını tamamlamasının ardından, ancak sonuçlar tatmin edici bulunmadı – Manchester United, Chelsea’den 60 milyon avroya transfer ettiği Andrey Santos’un ardından orta sahasını güçlendirmek için ikinci transferini belirledi. The Athletic’ten David Ornstein’a göre, Kırmızı Şeytanlar, Youri Tielemans için Aston Villa ile anlaşmaya vardı.
EDERSON İÇİN ŞİMDİ MILAN DEVREYE GİRİYOR, SON GELİŞMELER