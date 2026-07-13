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Manchester United, Ederson’u unutup Tielemans’la teselli buluyor: 41 milyon avroluk transfer, Manu Koné için ne değişecek?

M. United
Y. Tielemans
Transfers
Aston Villa
M. Kone
Ederson

Belçika milli takım oyuncusu, Chelsea’den Andrey Santos’un transferinden birkaç gün sonra Carrick’in takımına katıldı

Ederson’un Atalanta’dan transferi suya düştü – geçtiğimiz haftalarda 40 milyon avro artı 5 milyon avro bonus üzerinden bir anlaşmaya varılmış ve oyuncunun İngiltere’de sağlık muayenelerinin bir kısmını tamamlamasının ardından, ancak sonuçlar tatmin edici bulunmadı – Manchester United, Chelsea’den 60 milyon avroya transfer ettiği Andrey Santos’un ardından orta sahasını güçlendirmek için ikinci transferini belirledi. The Athletic’ten David Ornstein’a göre, Kırmızı Şeytanlar, Youri Tielemans için Aston Villa ile anlaşmaya vardı.


EDERSON İÇİN ŞİMDİ MILAN DEVREYE GİRİYOR, SON GELİŞMELER

  • MANZAMBI, TIELEMANS'IN YERİNE

    İsviçreli Johan Manzambi’nin Freiburg’dan 60 milyon avro artı bonus karşılığında transferi kesinleştiğinde, Aston Villa aynı zamanda Manchester United’dan, 2023 yazında Leicester’dan bedelsiz olarak transfer olup o zamandan beri “Villains” forması giyen Tielemans’ın sözleşmesinde yer alan 41 milyon avroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi teklifini aldığını resmen duyurdu. Üç sezon boyunca 134 maça çıkan Tielemans, 10 gol ve 25 asist kaydetti; geçen sezon Avrupa kupasını kazandı ve son üç sezonda ikinci kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

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  • BELÇİKALI OYUNCU KONE'Yİ KADRO DIŞI MI BIRAKACAK?

    Andrey Santos ve Tielemans’ın orta sahaya katılmasıyla Manchester United, kısa süre önce Casemiro’nun ayrıldığı – sözleşmesi sona eren ve Inter Miami ile anlaşmaya varan – ve zaten planların dışında kalan Manuel Ugarte’yi birkaç aylığına kaybeden bu bölüme sağlamlık ve kalite katıyor. Mainoo ve Bruno Fernandes’in kalmasıyla birlikte, Carrick’in çalıştırdığı takım, Roma’dan Manu Koné ile ilgili son söylentiler ışığında – buoyuncunun değeri 50 ila 60 milyon euro arasında tahmin ediliyor – orta saha bölgesinde transfer piyasasına tekrar girip girmeyeceğine karar vermek zorunda kalacak.

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