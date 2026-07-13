Manchester United, Ederson’u unutup Tielemans’la teselli buluyor: 41 milyon avroluk transfer, Manu Koné için ne değişecek?

Andrey Santos ve Tielemans’ın orta sahaya katılmasıyla Manchester United, kısa süre önce Casemiro’nun ayrıldığı – sözleşmesi sona eren ve Inter Miami ile anlaşmaya varan – ve zaten planların dışında kalan Manuel Ugarte’yi birkaç aylığına kaybeden bu bölüme sağlamlık ve kalite katıyor. Mainoo ve Bruno Fernandes’in kalmasıyla birlikte, Carrick’in çalıştırdığı takım, Roma’dan Manu Koné ile ilgili son söylentiler ışığında – buoyuncunun değeri 50 ila 60 milyon euro arasında tahmin ediliyor – orta saha bölgesinde transfer piyasasına tekrar girip girmeyeceğine karar vermek zorunda kalacak.