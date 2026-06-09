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Manchester United, Ederson transferini “uygun fiyatlı” buldu; Brezilyalı oyuncu, 38 milyon sterlinlik orta saha oyuncusunun Casemiro’nun yerine ne katacağını açıkladı
Günümüz piyasasında bir fırsat
Manchester United’ın orta saha takviyesi arayışı, kulübü Atalanta’nın Brezilyalı yıldızına yönlendirdi; 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) değerindeki anlaşmanın son aşamalarına gelindiği bildiriliyor. Defansif orta saha oyuncularının genellikle 100 milyon sterlinin üzerinde transfer ücretleri talep ettiği bir dönemde, eski Premier Lig yıldızı Sandro, Kırmızı Şeytanlar’ın bu kalibrede bir oyuncu için olağanüstü bir fırsat yakaladığına inanıyor.
BritishGambler.co.uk'daki bahis uzmanlarıyla konuşan Sandro, mevcut piyasa koşullarındaki fiyat farkına dikkat çekti. "Ederson için de aynı şey geçerli, sanırım 38 milyon sterlin," dedi. "Düşününce, Man U'nun Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Real Madrid'den Tchouameni ile ilgilendiği söyleniyor. Hepsi de açıkça dünya çapında oyuncular, ancak nispeten çok pahalılar. Bence Edison için 38 milyon sterlin, bugünün piyasasında gerçekten de oldukça uygun bir fiyat, değil mi?".
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Casemiro'nun yerini alacak efsane
Ederson'un transferi, parlak bir kariyerin ardından Old Trafford'dan ayrılmaya hazırlanan tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro'nun yerini alacak isim olarak görülüyor. Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bir oyuncunun boşluğunu doldurmak kolay bir iş değil, ancak Sandro, vatandaşı Ederson'un bu görevi üstlenmek için gerekli fiziksel özelliklere ve zihniyete sahip olduğuna inanıyor.
"Onun üst düzey bir orta saha oyuncusu olduğunu biliyorum," diye açıkladı Sandro. "Milli takımla birkaç kez Brezilya'ya gitti. Birkaç video izledim, her maçını takip etmedim ama güçlü bir oyuncu olduğunu biliyorum. Premier Lig'de oynayabilecek fiziksel yeteneğe sahip ve Premier Lig'den birkaç kulübün de onu transfer etmek istediğini biliyorum. Ancak bu oyuncu, Casemiro'nun yerini almak için United'a gelecek. Ve, vay canına... Casemiro'nun yerini almak için, seviyenizi en tepeye, en iyilerle aynı seviyeye çıkarmalısınız, çünkü Casemiro çok, çok büyük bir oyuncu ve United'da iyi iş çıkardı."
Fiziksel güç ve taktiksel disiplin
Manchester United, uzun süredir savunma güvenliğini sağlarken aynı zamanda topu ileriye taşıyabilen bir kaleci arayışındaydı. Ederson’un Serie A’daki performansları, onun bu nadir görülen özelliklerin birleşimine sahip olduğunu gösterdi; haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, İtalyan kulübünden bu oyuncuyu kadrolarına katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) tutarında bir başlangıç ücreti ödemeye hazırlanıyor.
Sandro, oyuncunun stilini şöyle tanımladı: "Bence oyunu kuracak kaliteye sahip ve rakip oyuncuları devre dışı bırakacak güce sahip, çünkü o kadar güçlü. Box-to-box oynayabilir mi bilmiyorum, ama oyunu kontrol edecek orta saha oyuncusu olacak. İyi pas atıyor, top çalabiliyor, orta sahada güçlü bir oyuncu olabilir."
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Premier Lig'e uyum sağlama zorluğu
Teknik ve fiziksel altyapı mevcut olsa da, Serie A'dan İngiltere'nin en üst ligine geçiş hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor. Ancak Sandro, doğru yönetim ve sabırla Ederson'un Premier Lig'in en iyi defansif orta saha oyuncularının yarattığı etkiyi yakalayabileceğinden emin.
"Premier Lig'e geçiş her zaman çok zordur, çünkü Premier Lig bambaşka bir seviyededir. Oyuncunun gerekli koşullara sahip olup olmadığını görmek gerekir ve o bu koşullara sahip, yani sadece uyum sağlaması gerekiyor. Tek yapması gereken, teknik direktörün ona zaman tanıması. Ancak o, oraya gidip Premier Lig'in tadını çıkaracak kaliteye sahip." Sandro sözlerini böyle tamamladı.