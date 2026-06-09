Manchester United, Ederson transferini “uygun fiyatlı” buldu; Brezilyalı oyuncu, 38 milyon sterlinlik orta saha oyuncusunun Casemiro’nun yerine ne katacağını açıkladı

Manchester United’ın orta saha takviyesi arayışı, kulübü Atalanta’nın Brezilyalı yıldızına yönlendirdi; 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) değerindeki anlaşmanın son aşamalarına gelindiği bildiriliyor. Defansif orta saha oyuncularının genellikle 100 milyon sterlinin üzerinde transfer ücretleri talep ettiği bir dönemde, eski Premier Lig yıldızı Sandro, Kırmızı Şeytanlar’ın bu kalibrede bir oyuncu için olağanüstü bir fırsat yakaladığına inanıyor.

BritishGambler.co.uk'daki bahis uzmanlarıyla konuşan Sandro, mevcut piyasa koşullarındaki fiyat farkına dikkat çekti. "Ederson için de aynı şey geçerli, sanırım 38 milyon sterlin," dedi. "Düşününce, Man U'nun Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Real Madrid'den Tchouameni ile ilgilendiği söyleniyor. Hepsi de açıkça dünya çapında oyuncular, ancak nispeten çok pahalılar. Bence Edison için 38 milyon sterlin, bugünün piyasasında gerçekten de oldukça uygun bir fiyat, değil mi?".