AFP
Çeviri:
Manchester United, Eddie Howe'un ayrılığının ardından Newcastle'ın bek oyuncusu için teklif yapmayı değerlendiriyor
Tanıtım metnini genişletin
United, St James' Park'ta süren teknik direktör belirsizliği sürerken Hall için ses getirecek bir hamleyi değerlendiriyor. 21 yaşındaki savunmacı, Old Trafford'daki mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Shaw'un uzun vadeli ideal halefi olarak öne çıktı.
Hall'un, teknik direktör Howe'un ani istifasının ardından Tyneside'dan ayrılmaya istekli olduğu bildirildi. Bu bilgi The Sun'a göre aktarıldı. Newcastle'ın patronu, Bristol City karşısında alınan ağır 4-1'lik hazırlık maçı yenilgisinin ardından kısa süre önce görevinden ayrıldı; bu da kulübün yeni sezon hazırlıklarını tamamen kaosa sürükledi.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası kadrosuna alınmaması transfer isteğini körüklüyor
Genç savunmacı, geçen sezonun sonlarına doğru pozisyon değişikliğinin Thomas Tuchel'in 26 kişilik İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kendisine çok istediği yeri kaybettirmesinin ardından inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaşadı. Hall, sakatlanan Tino Livramento'nun yokluğunu kapatmak için sağ bekte görev yapmak zorunda kaldı. İronik bir şekilde Livramento İngiltere kadrosuna girmeyi başarırken, A Milli düzeyde dört maçı bulunan Hall evde kaldı. Chelsea altyapısından yetişen eski oyuncu, bu kısa taktiksel değişikliğin acı veren milli takım dışı kalışına doğrudan katkı yaptığına kesin olarak inanıyor.
Hall, ayrıca nisan ayında Bournemouth'a karşı alınan yenilgide devre arasında oyundan alınmasının ardından da büyük mutsuzluk yaşadı. Sonrasında bir sonraki iki lig maçına yedek kulübesinde başladı ve bu da teknik ekiple ilişkisini daha da kötüleştirdi.
Newcastle United, yazın büyük bir oyuncu göçüyle karşı karşıya
Newcastle, kaotik geçen yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyon sürecinden geçiyor. Newcastle United, Anthony Gordon ve Sandro Tonali'nin toplam 170 milyon sterlin karşılığında satışına уже onay verdi, Arsenal ise yıldız orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in peşinde.
Old Trafford'a bir transfer, Premier League tarihinde de önemli bir anlam taşıyacaktır. Newcastle United, Ocak 1995'te Andy Cole'un 7 milyon sterlinlik ve Britanya rekoru kıran transferinden bu yana Manchester United'a doğrudan tek bir oyuncu bile satmadı.
Öte yandan United teknik direktörü Michael Carrick'in acilen kadro derinliğine ihtiyacı var, çünkü 31 yaşındaki Shaw için doğrudan bir alternatifi bulunmuyor. Patrick Dorgu ağırlıklı olarak kanat oyuncusu olarak kullanıldı ve Manchester United şimdi mali dengeyi sağlamak için genç bek Harry Amass'tan bonservis geliri elde etmeye tamamen hazır.
- Getty Images Sport
Yeni teknik direktör, Hall konusundaki tavrı değiştirebilir
Hall şu anda kalıcı bir ayrılık arayışında olsa da, çok yönlü savunmacının Newcastle ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Howe'un kalıcı halefinin yakında göreve getirilmesi, büyük beğeni toplayan bek oyuncusunu geleceğini yeniden değerlendirmeye ve Tyneside'da kalmaya hâlâ ikna edebilir.
Newcastle yeni bir teknik direktör atamak için hararetle çalışırken, United gelişen durumu yakından takip edecek. Hall'ı transfer etmek için resmî bir fırsat ortaya çıkarsa, Manchester United yerel rakibinin kararlılığını sınamak için son derece uygun bir konumda olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun