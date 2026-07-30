Genç savunmacı, geçen sezonun sonlarına doğru pozisyon değişikliğinin Thomas Tuchel'in 26 kişilik İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kendisine çok istediği yeri kaybettirmesinin ardından inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaşadı. Hall, sakatlanan Tino Livramento'nun yokluğunu kapatmak için sağ bekte görev yapmak zorunda kaldı. İronik bir şekilde Livramento İngiltere kadrosuna girmeyi başarırken, A Milli düzeyde dört maçı bulunan Hall evde kaldı. Chelsea altyapısından yetişen eski oyuncu, bu kısa taktiksel değişikliğin acı veren milli takım dışı kalışına doğrudan katkı yaptığına kesin olarak inanıyor.

Hall, ayrıca nisan ayında Bournemouth'a karşı alınan yenilgide devre arasında oyundan alınmasının ardından da büyük mutsuzluk yaşadı. Sonrasında bir sonraki iki lig maçına yedek kulübesinde başladı ve bu da teknik ekiple ilişkisini daha da kötüleştirdi.