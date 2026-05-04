Manchester United, Dünya Kupası öncesinde sakatlık endişeleri nedeniyle Brezilyalı yıldız Matheus Cunha'yı sezonun geri kalanında dinlendirmek üzere sürpriz bir anlaşmaya vardı
Şampiyonlar Ligi elemeleri kadro rotasyonuna olanak tanıyor
Brezilyalı milli oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı, Pazar günü ezeli rakip Liverpool’a karşı elde edilen zaferin ardından alındı. Cunha, Liverpool’a karşı kazanılan zaferde kilit rol oynadı ve Kırmızı Şeytanlar’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını matematiksel olarak garantileyen galibiyete katkıda bulunmak için hayati bir gol attı.
Yurtiçi ligdeki ana hedeflerine ulaşan kulüp yönetimi, Brezilya milli takımına destek olabilecek durumda olduklarını düşünüyor. ESPN'inhaberine göre, anlaşma kapsamında 10 numaralı oyuncu, fiziksel olarak tamamen iyileşmeye odaklanmak için sezonun son üç maçında forma giymeyecek.
Adduktor sorunlarının yönetimi
Cunha, son haftalarda adduktor kaslarında sorunlar yaşıyor. Michael Carrick’in takımında forma giymeye devam etmesine ve hatta Liverpool maçında acıya rağmen sahada kalmasına rağmen, doğru bir şekilde yönetilmezse daha ciddi bir yırtılma riskinin ortaya çıkabileceği endişesi devam ediyor.
United ve CBF, onu Premier League'in yoğun maç programından uzak tutarak, Cunha'nın Dünya Kupası'na %100 formda ulaşmasını sağlamayı umuyor.
Turnuva bir aydan biraz fazla bir süre sonra başlayacak ve bu da rehabilitasyon sürecinde hata yapma lüksünü ortadan kaldırıyor.
Ancelotti'ye büyük bir moral desteği
Bu haber, Carlo Ancelotti için adeta bir müjde niteliğinde. Brezilya milli takımının teknik direktörü, kadrosunda giderek artan bir sakatlık kriziyle uğraşıyordu ve Cunha gibi bir as oyuncuyu kaybetmek, Selecao’nun kupayı kaldırma umutları için büyük bir darbe olacaktı.
Forvet teknik olarak oynamaya hazır olsa da, kulüp ve milli takım arasında önlemenin tedaviden daha iyi olduğu konusunda fikir birliği var. Bu proaktif yaklaşım, büyük bir Avrupa kulübünün lig sezonunun son maçları yerine milli takım yükümlülüklerine öncelik verdiği nadir örneklerden biri.
Sezon finalini kaçırmak
Bu anlaşma neticesinde Cunha, Sunderland, Nottingham Forest ve Brighton ile oynanacak önümüzdeki maçların kadrolarında yer almayacak. Bu maçlar, milli takım kampına katılmadan önce oynayacağı son maçlar olacaktı; ancak artık bunun yerine bireysel bir antrenman programına başlayacak.
Oyuncunun takım için önemi ve ligdeki konumlarının zaten güvende olması nedeniyle, United taraftarları bu kararı muhtemelen destekleyecektir. Şimdi tüm gözler, yıldız oyuncunun dünya futbolunun en büyük sahnesine hazır olmasını sağlamak için sağlık ekibine çevrilecek.