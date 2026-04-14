Manchester United, Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesi nedeniyle Lisandro Martinez'e gösterilen kırmızı karta itiraz edecek
The Telegraph'a göre, Manchester United, maçın 56. dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Martinez'in oyundan atılmasına itiraz etmek için harekete geçti. Defans oyuncusu, Calvert-Lewin'in at kuyruğunu bir anlığına çekmesi nedeniyle cezalandırıldı; bu hareket, hakem Paul Tierney tarafından ilk başta fark edilmedi. Ancak VAR müdahalesinin ardından Tierney'e saha kenarındaki monitörü kontrol etmesi tavsiye edildi ve bunun üzerine hakem, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu soyunma odasına gönderdi. Kulüp, verilen cezanın sahada işlenen faulle hiç orantılı olmadığını düşündüğü için olay büyük tartışmalara yol açtı.
Carrick, hakemlik standartlarına öfkeleniyor
Baş antrenör Michael Carrick, hakem kararları karşısında öfkelenmiş ve maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından duygularını açıkça dile getirmişti. United teknik direktörü, olayla ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Carrick, bu kararın "kesinlikle şok edici" ve "gördüklerimin en kötülerinden biri" olduğunu belirtti.
Ayrıca, açılış golünün öncesinde Leeds forveti Calvert-Lewin'in Leny Yoro'ya yaptığı ve kendisinin "önkol darbesine" benzettiği hareketten herhangi bir ceza almamışken, Martinez'in nasıl şiddet içeren davranış nedeniyle oyundan atılabildiğini sorguladı. Kulüp, son zamanlarda Premier Lig'deki hakemlik performansına yönelik artan bu hayal kırıklığını paylaşıyor.
Chelsea deplasmanında savunma krizi kapıda
Kırmızı Şeytanlar, Stamford Bridge'e yapacakları hayati önem taşıyan deplasman maçı hazırlıklarını sürdürürken, bu kovulma kararı daha kötü bir zamanda gelemezdi. Martinez şu anda üç maçlık bir ceza ile karşı karşıya ve bu ceza nedeniyle Chelsea maçı ile Brentford ve Liverpool'a karşı oynanacak iç saha maçlarını kaçıracak.
Matthijs de Ligt'in inatçı sırt sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak olması nedeniyle, agresif savunma oyuncusunu kaybetmek büyük bir darbe olacaktır. Belirsizliği artıran bir diğer faktör ise, Harry Maguire'ın geçen ay Bournemouth'ta gördüğü kırmızı kartın ardından uygunsuz davranış nedeniyle yeni bir disiplin cezasıyla karşı karşıya olmasıdır. Bu durum, kulübü bu hafta sonu üç ana stoper seçeneğinden mahrum bırakabilir.
FA'nın kararını bekliyoruz
Manchester United, hem temyiz başvurusu hem de Maguire'ın cezası uzatılması ihtimaline ilişkin Futbol Federasyonu'nun kararını endişeyle bekliyor. Kısıtlı avantajlarını korumaya çalışan takım için, kararın lehine sonuçlanması Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları açısından hayati önem taşıyor. Temyiz başvurusu reddedilirse, Carrick bu hafta sonu radikal taktiksel değişiklikler yapmak zorunda kalacak.