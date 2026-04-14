Manchester United, Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesi nedeniyle Lisandro Martinez'e gösterilen kırmızı karta itiraz edecek

Baş antrenör Michael Carrick, hakem kararları karşısında öfkelenmiş ve maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından duygularını açıkça dile getirmişti. United teknik direktörü, olayla ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Carrick, bu kararın "kesinlikle şok edici" ve "gördüklerimin en kötülerinden biri" olduğunu belirtti.

Ayrıca, açılış golünün öncesinde Leeds forveti Calvert-Lewin'in Leny Yoro'ya yaptığı ve kendisinin "önkol darbesine" benzettiği hareketten herhangi bir ceza almamışken, Martinez'in nasıl şiddet içeren davranış nedeniyle oyundan atılabildiğini sorguladı. Kulüp, son zamanlarda Premier Lig'deki hakemlik performansına yönelik artan bu hayal kırıklığını paylaşıyor.