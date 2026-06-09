Manchester United’dan, taraftarların “bayılacağı” “oldukça çılgın” bir Wayne Rooney kararı alması isteniyor

İtalyan asıllı İtalyan forvet, Carrick’in şu anda yürüttüğü çalışmalara da övgüde bulundu. Rossi, kulübün son dönemde izlediği yoldan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manchester United’ın ruhunu gerçekten anlayan birine güvenme kararının doğru bir karar olduğunu, ancak bu kararın biraz geç alındığını düşündüğünü belirtti.

Rossi, iç kültürün önemini şöyle açıkladı: "Carrick ve ekibi için çok mutluyum. Bence bu yıl harika bir iş çıkardılar. Açıkçası, neden bu kadar beklediklerini bilmiyorum, ama doğru kararın alınmış olmasına sevindim. Kültürü anlayan ve sırf değişiklik yapmak için her şeyi değiştirmeye kalkışmayacak birinin olması çok önemli. Bence Manchester United, Sir Alex Ferguson'un oluşturduğu belirli bir çalışma tarzı ve kültür üzerine kurulmuş ve Michael bunu anlıyor."