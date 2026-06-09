AFP
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Manchester United’dan, taraftarların “bayılacağı” “oldukça çılgın” bir Wayne Rooney kararı alması isteniyor
Rossi, Rooney'nin geri dönüşünü savunuyor
Rossi, Manchester United için cesur bir hamle önerdi ve kulübün Rooney’i “Rüyalar Tiyatrosu”na geri getirmesinden büyük fayda sağlayacağını belirtti. Rossi, Rooney’in eski takım arkadaşı Michael Carrick ile birlikte saha kenarında yer almasının, kulübün geleneksel değerlerine dayanan güçlü bir dinamik yaratacağına inanıyor.
Ozoon'a FIFA Dünya Kupası hakkında verdiği özel röportajda Rossi şunları söyledi: "Onun yaklaşımı çok benzer görünüyor; ben buna başarı formülü diyorum. Teknik kadroda diğer eski isimleri görmek harika olurdu, Rooney ilginç olurdu. İkisinin harika bir dostluğu ve birlikte geçirdikleri güzel zamanlar olduğunu biliyorum. Ama evet, Wazza'nın yardımcı antrenör olarak geri döndüğünü bir düşünün, bu oldukça çılgınca olurdu. Taraftarlar buna bayılırdı."
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Carrick, liderlik rolüyle övgü topladı
İtalyan asıllı İtalyan forvet, Carrick’in şu anda yürüttüğü çalışmalara da övgüde bulundu. Rossi, kulübün son dönemde izlediği yoldan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manchester United’ın ruhunu gerçekten anlayan birine güvenme kararının doğru bir karar olduğunu, ancak bu kararın biraz geç alındığını düşündüğünü belirtti.
Rossi, iç kültürün önemini şöyle açıkladı: "Carrick ve ekibi için çok mutluyum. Bence bu yıl harika bir iş çıkardılar. Açıkçası, neden bu kadar beklediklerini bilmiyorum, ama doğru kararın alınmış olmasına sevindim. Kültürü anlayan ve sırf değişiklik yapmak için her şeyi değiştirmeye kalkışmayacak birinin olması çok önemli. Bence Manchester United, Sir Alex Ferguson'un oluşturduğu belirli bir çalışma tarzı ve kültür üzerine kurulmuş ve Michael bunu anlıyor."
Ferguson ile Guardiola arasındaki tartışma
Manchester United'ın teknik kadrosunun mevcut durumunun ötesinde, Rossi, Premier Lig tarihinin en büyük teknik direktörü konusundaki bitmeyen tartışmaya da değindi. Manchester City teknik direktörü Guardiola'nın devrim niteliğindeki etkisini kabul etmekle birlikte, Rossi, Sir Alex Ferguson'un uzun soluklu kariyerinin dünya futbolunda hâlâ en üst düzey standart olduğunu vurguladı.
Futbolun bu iki devine ilişkin görüşlerini paylaşan Rossi, şunları söyledi: "Benim tercihim Ferguson'dan yana, ancak Pep'in yaptıkları, oyunu nasıl değiştirdiği ve Man City'de geçirdiği on yılda kazandığı başarılar göz önüne alındığında, bu karşılaştırmanın kesinlikle adil olduğunu düşünüyorum. O, her türlü övgüyü ve saygıyı hak ediyor."
- AFP
En önemli ölçüt olarak uzun ömür
Rossi, Guardiola'nın benzer bir kalite seviyesine ulaşmış olsa da, Ferguson'un hakimiyetinin süresinin uzunluğu nedeniyle İskoç teknik adamın bir başlı başına ayrı bir ligde yer aldığını belirtti.
Rossi, gerekçesini şöyle açıkladı: "Sir Alex Ferguson'un yenilmez olduğunu her zaman söylememin nedeni, onun uzun soluklu kariyeri ve yirmi yılı aşkın bir süre boyunca büyüklüğünü sürdürmesidir. Bu, başarması çok ama çok zor bir şeydir. Evet, Guardiola Premier Lig'de Sir Alex Ferguson'un seviyesine çok yakındır, ancak o kadar uzun süre dayanamadı ve aradaki fark da budur."