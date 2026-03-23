Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United'dan sakatlık haberleri: Benjamin Sesko ve Bryan Mbeumo milli takım kadrosundan çekildi
Sesko ve Mbeumo, Manchester United'ı üçüncü sıraya taşıdı
Eski teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde 2025-26 sezonunun ilk yarısını vasat bir performansla geçiren United, Portekizli teknik adamı görevden almaya karar verdi ve sezon sonuna kadar onun yerine Carrick'i getirdi.
Bu kararın isabetli olduğu ortaya çıktı, zira Mart ayı milli maç arası öncesinde Kırmızı Şeytanlar Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Mbeumo, yaz aylarında Brentford'dan transfer olduğundan bu yana istikrarlı bir performans sergileyerek tüm turnuvalarda 10 gol attı. Sesko ise Old Trafford'daki zorlu başlangıcın ardından şansının döndüğünü gördü ve Ocak ile Şubat aylarında toplam 6 gol attı.
- AFP
İkili, sakatlıkları nedeniyle milli maç aralığını kaçıracak
Manchester United, Sesko ve Mbeumo'nun Mart ayı sonundaki milli maçlara katılmayacağını doğruladı; ancak sağ bek Noussair Mazraoui, geçirdiği hastalığı atlatmasının ardından Fas milli takımının kampına katılacak.
United'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manchester United'ın savunma oyuncusu Noussair Mazraoui, hastalığını atlattı ve Ekvador ve Paraguay ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde Fas kadrosuna katılacak. Bryan Mbeumo, Cuma gecesi Bournemouth ile 2-2 berabere kaldıkları maçın 71. dakikasında oyundan çıkmasının ardından, önlem olarak Kamerun'un Avustralya ve Çin ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosundan çekilmek zorunda kaldı.
Benjamin Sesko da milli takım görevinden çekilmek zorunda kaldı. Merkez forvet, United'ın son haftalarda dikkatle takip ettiği bir sorundan tamamen iyileşebilmesi için Slovenya'nın Macaristan ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarını kaçıracak."
Kırmızı Şeytanlar, Bournemouth ile berabere kalarak fırsatı kaçırdı
Sesko ve Mbeumo, Cuma gecesi United'ın Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı maçta forma giymiş olsalar da, iki oyuncu da gol atamadı. Bunun yerine, Bruno Fernandes'in penaltısı ve James Hill'in kendi kalesine attığı gol, Ryan Christie'nin beraberlik golünün iki yanında United'ı 2-1 öne geçirdi; ancak Eli Junior Kroupi penaltıdan golü buldu ve Cherries geri dönerek bir puanı garantiledi.
O gece hayal kırıklığı yaratsa da, Şampiyonlar Ligi elemeleri yarışında United için iyi bir hafta sonu oldu. Aston Villa Pazar öğleden sonra galip geldi, ancak Liverpool ve Chelsea Cumartesi günü sırasıyla Brighton ve Everton'a yenildi. Böylece, sezonun sadece yedi maçı kalırken Carrick'in takımı beşinci sıradan beş puan önde yer aldı.
- Getty Images Sport
Carrick, Amorim'in yerine geçtikten sonra sezonu güçlü bir şekilde bitirmeyi hedefliyor
Takımındaki birçok yıldız oyuncu, milli takımlarında forma giymek üzere dünyanın dört bir yanına dağılırken, Carrick, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı hâlâ United'ın elinde olduğu için sezonu güçlü bir şekilde kapatmanın planlarını yapacak.
Kupaların dikkatlerini dağıtmayacağı için Kırmızı Şeytanlar, tamamen Premier Lig'e odaklanabilecek. Milli maç arası sonrasında United, eski rakibi Leeds'i evinde ağırlayacak, ardından da Stamford Bridge'de ilk beşteki rakibi Chelsea'yi ziyaret edecek.