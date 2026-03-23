Manchester United'dan sakatlık haberleri: Benjamin Sesko ve Bryan Mbeumo milli takım kadrosundan çekildi

Manchester United, Sesko ve Mbeumo'nun Mart ayı sonundaki milli maçlara katılmayacağını doğruladı; ancak sağ bek Noussair Mazraoui, geçirdiği hastalığı atlatmasının ardından Fas milli takımının kampına katılacak.

United'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manchester United'ın savunma oyuncusu Noussair Mazraoui, hastalığını atlattı ve Ekvador ve Paraguay ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde Fas kadrosuna katılacak. Bryan Mbeumo, Cuma gecesi Bournemouth ile 2-2 berabere kaldıkları maçın 71. dakikasında oyundan çıkmasının ardından, önlem olarak Kamerun'un Avustralya ve Çin ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosundan çekilmek zorunda kaldı.

Benjamin Sesko da milli takım görevinden çekilmek zorunda kaldı. Merkez forvet, United'ın son haftalarda dikkatle takip ettiği bir sorundan tamamen iyileşebilmesi için Slovenya'nın Macaristan ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarını kaçıracak."