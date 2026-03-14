Manchester United'dan kiralık olarak gelen ve İspanya'da kalmak için can atan Marcus Rashford'un 30 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemekte zorlanan Barcelona, oyuncuyu kadroda tutmak için yeni bir plan hazırladı

Manchester United, görüşmeler boyunca sert bir tutum sergiledi ve 30 milyon avroluk rakamı, oyuncunun gerçek değerinin altında kalan, hatta bir nevi indirimli bir ücret olarak değerlendirdi. Haberlere göre, Premier Lig ekibi, oyuncunun yüksek maaş yükünü bilançosundan kalıcı olarak çıkarmak istediği için, Ocak ayında Barcelona’ya bu belirlenen tutarın altındaki teklifleri dikkate almayacaklarını bildirmişti.

talkSPORT'a göre, Barcelona bu çıkmazı aşmak için ikinci sezon boyunca da kiralama teklifinde bulundu. Bu düzenleme, teorik olarak Blaugrana'nın ilk ödemeyi ertelemesine izin verirken, United'a daha sonraki bir tarihte tam değerini garanti edecektir. Red Devils'ın, geri almayı düşünmediği bir oyuncu için bir başka geçici transferi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.