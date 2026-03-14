Manchester United'dan kiralık olarak gelen ve İspanya'da kalmak için can atan Marcus Rashford'un 30 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemekte zorlanan Barcelona, oyuncuyu kadroda tutmak için yeni bir plan hazırladı
Blaugrana, mali labirenti aşmaya çalışıyor
Rashford, Barcelona yönetimine niyetini açıkça ortaya koydu: Old Trafford’a dönmek istemiyor. Kiralık olarak geldiğinden bu yana 28 yaşındaki oyuncu, La Liga’da kariyerine yeni bir soluk kazandırdı ve Manchester’daki son aylarında yakalayamadığı istikrarı ve keyfi yeniden buldu.
Ancak, kalıcı bir transferin önündeki yol, Katalan devleri için tanıdık bir engelle tıkanmış durumda. Nispeten mütevazı olan 30 milyon avroluk satın alma bedeline rağmen, Barça'nın bilinen mali kısıtlamaları, basit bir satın almayı zorlaştırdı ve sportif direktör Deco'yu hem oyuncuyu hem de ana kulübünü memnun edecek alternatif çözümler aramaya zorladı.
İkinci kredi stratejisi
Manchester United, görüşmeler boyunca sert bir tutum sergiledi ve 30 milyon avroluk rakamı, oyuncunun gerçek değerinin altında kalan, hatta bir nevi indirimli bir ücret olarak değerlendirdi. Haberlere göre, Premier Lig ekibi, oyuncunun yüksek maaş yükünü bilançosundan kalıcı olarak çıkarmak istediği için, Ocak ayında Barcelona’ya bu belirlenen tutarın altındaki teklifleri dikkate almayacaklarını bildirmişti.
talkSPORT'a göre, Barcelona bu çıkmazı aşmak için ikinci sezon boyunca da kiralama teklifinde bulundu. Bu düzenleme, teorik olarak Blaugrana'nın ilk ödemeyi ertelemesine izin verirken, United'a daha sonraki bir tarihte tam değerini garanti edecektir. Red Devils'ın, geri almayı düşünmediği bir oyuncu için bir başka geçici transferi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.
Flick, Rashford'un kalmasını öncelikli görüyor
Rashford'u takımda tutma çabası, Flick'in taktiksel vizyonundan besleniyor. Alman teknik direktörün, yönetim kuruluna kanat oyuncusunun projesinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu bildirdiği belirtiliyor. Rashford ise bu güvene verimli bir sezonla karşılık verdi; tüm turnuvalarda 38 maçta 10 gol ve 13 asist kaydetti.
"Seçilmeyen her oyuncuyla konuşmaya çalışırım ve en son onunla konuştuğumda bana şöyle cevap verdi: 'Patron, kararlarını bana söylemene gerek yok'," dedi Flick geçen yılın sonlarında Rashford hakkında. "'En önemli şey takım. Üç puanı kazanmalıyız. Gerisi o kadar önemli değil'."
Rashford'un performansları, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in de dikkatini çekti. Önceki yönetimde yerini kaybeden Rashford, geçen Eylül ayında uluslararası sahneye geri döndü ve 2026 Dünya Kupası için Three Lions kadrosunda yer almak için mücadele etmeye devam ediyor. Oyuncunun, milli takımdaki yerini korumak için Camp Nou'da kalmanın çok önemli olduğuna inandığı bildiriliyor.
Rashford'un hedefi, Barça ile bir şampiyonluk kazanmak
Rashford, Barcelona'daki ilk sezonunu kesinlikle başarılı bir şekilde tamamlamak istiyor. Şu anda Real Madrid'in dört puan önünde La Liga'nın zirvesinde yer alan Blaugrana'yı bu sezon şampiyonluğa taşımayı hedefliyor. Takım, Pazar günü Camp Nou'da Sevilla ile karşılaşacak; ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
