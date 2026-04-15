Manchester United'dan Harry Maguire, Bournemouth maçında gördüğü kırmızı kartın ardından dördüncü hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle FA'dan ceza aldı

Manchester United’ın kadro sorunları, Lisandro Martinez’in Leeds maçında Dominic Calvert-Lewin’in saçını çekmesi nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından muhtemel üç maçlık cezasının eklenmesiyle daha da ağırlaşıyor. Kulüp bu karara itiraz etse de, PGMO başkanı Howard Webb daha önce saç çekmenin artık kesin olarak şiddet içeren davranış olarak sınıflandırıldığını açıklamıştı.

"Mic'd Up" programında bu tür kırmızı kartların ardındaki mantığı açıklayan Webb, "Birkaç yıldır, oyuncuların rakibinin saçını çekmesi şiddet içeren davranış olarak değerlendiriliyor. Sezon başlamadan önce kulüplere verdiğimiz kılavuzda, Premier League'in hazırladığı kitapta, birinin saçını zorla çekmenin şiddet içeren davranış olarak değerlendirildiği ve oyuncunun oyundan atılacağı belirtiliyor." dedi.