Manchester United'dan Harry Maguire, Bournemouth maçında gördüğü kırmızı kartın ardından dördüncü hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle FA'dan ceza aldı
Kırmızı Şeytanlar'ın savunma krizi
Tecrübeli stoper, kendisine yöneltilen disiplin suçu nedeniyle bu hafta sonu United'ın Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek. İngiltere milli takım oyuncusu, United'ın Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı maçta gördüğü ilk kırmızı kartın ardından, Pazartesi günü Leeds United'a karşı 2-1 yenildikleri maçta ayrı bir cezayı çekmişti. Defans oyuncusunun bu sezon Premier Lig'de oynadığı 14 maçın 10'unda, Ocak ayında göreve gelen teknik direktör Carrick'in yönetiminde forma giymiş olması nedeniyle, onun devam eden yokluğu Carrick için önemli bir darbe niteliğinde.
FA, görevi kötüye kullanma suçlamasını onayladı
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), savunma oyuncusunun Bournemouth maçında Evanilson’a yaptığı profesyonel faul nedeniyle kırmızı kart gördükten sonra dördüncü hakem Matt Donohue’ya küfrettiği iddiası üzerine resmi işlem başlattı. Bu olay, maç görevlilerine karşı katılımcıların davranışlarına ilişkin ligin katı kurallarının ciddi bir ihlali olarak değerlendirildi.
Çarşamba günü cezayı teyit eden FA'nın açıklamasında şöyle denildi: "Bağımsız Düzenleme Komisyonu, Manchester United FC'den Harry Maguire'a bir maçlık uzaklaştırma cezası ve 30.000 sterlin para cezası verdi.
"Defans oyuncusu, 20 Mart Cuma günü AFC Bournemouth ile oynanan Premier Lig maçının 78. dakikasında oyundan atılmasının ardından suçlandı.
"Harry Maguire'ın oyundan atılmasının ardından dördüncü hakeme karşı uygunsuz davranışta bulunduğu ve/veya küfürlü ve/veya aşağılayıcı sözler kullandığı ve/veya davranışlarda bulunduğu iddia edildi.
"Defans oyuncusu daha sonra suçlamayı kabul etti."
Martinez'in şiddet içeren davranışı
Manchester United’ın kadro sorunları, Lisandro Martinez’in Leeds maçında Dominic Calvert-Lewin’in saçını çekmesi nedeniyle kırmızı kart görmesinin ardından muhtemel üç maçlık cezasının eklenmesiyle daha da ağırlaşıyor. Kulüp bu karara itiraz etse de, PGMO başkanı Howard Webb daha önce saç çekmenin artık kesin olarak şiddet içeren davranış olarak sınıflandırıldığını açıklamıştı.
"Mic'd Up" programında bu tür kırmızı kartların ardındaki mantığı açıklayan Webb, "Birkaç yıldır, oyuncuların rakibinin saçını çekmesi şiddet içeren davranış olarak değerlendiriliyor. Sezon başlamadan önce kulüplere verdiğimiz kılavuzda, Premier League'in hazırladığı kitapta, birinin saçını zorla çekmenin şiddet içeren davranış olarak değerlendirildiği ve oyuncunun oyundan atılacağı belirtiliyor." dedi.
Genç ikili, Stamford Bridge'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor
İkili cezası nedeniyle Carrick, Chelsea karşısında muhtemelen Leny Yoro ve Ayden Heaven'ı genç stoper ikilisi olarak sahaya sürmek zorunda kalacak. United şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor, ancak Chelsea bir galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını dört sayıya indirebilir. Tecrübeli bir yedek oyuncunun bulunmaması ve sezonun kritik bir döneme girmesiyle birlikte, bu United gençleri ligin en zorlu ortamlarından birinde zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak.