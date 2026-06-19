Manchester United’dan dışlanan Marcus Rashford, Anthony Gordon’un Camp Nou’ya transferine rağmen Barcelona’ya geri dönme umudunu KESİNLİKLE bırakmıyor

Rashford, İngiltere’nin Hırvatistan’ı mağlup ettiği Dünya Kupası maçında gol atarak uluslararası sahnedeki itibarını pekiştirdi ve bu durum, turnuva süresince piyasa değerinin artabileceğine dair Manchester United’daki umutları daha da artırdı. Sport’un haberine göre, başka kulüplerden de ilgi görmesine rağmen forvet, Barcelona’nın hâlâ en çok tercih ettiği yer olduğunu açıkça belirtti.

Rashford, geçen sezonu Katalan devinde kiralık olarak geçirdi ve İspanya’da hâlâ tamamlamadığı bir işi olduğunu düşünüyor. Gordon’un Camp Nou’ya gelmesi, onun tutumunu değiştirmedi. Rashford’un, Barcelona’nın kendisini kalıcı olarak geri getirebilecek bir yol bulacağı umuduyla transfer döneminin son aşamalarına kadar beklemeye hazır olduğu bildiriliyor.