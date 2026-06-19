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Manchester United’dan dışlanan Marcus Rashford, Anthony Gordon’un Camp Nou’ya transferine rağmen Barcelona’ya geri dönme umudunu KESİNLİKLE bırakmıyor
Rashford, Barcelona’ya transfer konusunda kararlılığını sürdürüyor
Rashford, İngiltere’nin Hırvatistan’ı mağlup ettiği Dünya Kupası maçında gol atarak uluslararası sahnedeki itibarını pekiştirdi ve bu durum, turnuva süresince piyasa değerinin artabileceğine dair Manchester United’daki umutları daha da artırdı. Sport’un haberine göre, başka kulüplerden de ilgi görmesine rağmen forvet, Barcelona’nın hâlâ en çok tercih ettiği yer olduğunu açıkça belirtti.
Rashford, geçen sezonu Katalan devinde kiralık olarak geçirdi ve İspanya’da hâlâ tamamlamadığı bir işi olduğunu düşünüyor. Gordon’un Camp Nou’ya gelmesi, onun tutumunu değiştirmedi. Rashford’un, Barcelona’nın kendisini kalıcı olarak geri getirebilecek bir yol bulacağı umuduyla transfer döneminin son aşamalarına kadar beklemeye hazır olduğu bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Flick'in desteği cesaret verici
Rashford, geçen sezonu Barcelona teknik direktörü Hansi Flick’in cesaretlendirmesiyle tamamladı; Flick’in, kulübün onu Camp Nou’da tutmak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirttiği bildirildi. Her ne kadar kesin bir garanti verilmemiş olsa da, Blaugrana’nın teknik ekibi onun katkısından memnun kalmıştı. Sezonun ikinci yarısında istatistikleri düşüş gösterse de Rashford, Flick’in taktiksel taleplerine uyum sağladı ve kadro içindeki rolünü kabul etti. Sık sık yedek kulübesinden oyuna girerek etkili oldu ve takım içinde faydalı bir seçenek olarak görüldü.
Ancak Barça’nın oyuncuya duyduğu takdir, transferin önündeki mali engelleri ortadan kaldırmadı. Kulüp, Rashford’un kalmak için maaşında kesintiye gitmeye hazır olmasına rağmen, 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı daha önce reddetmişti.
Mali konular müzakereleri zorlaştırmaya devam ediyor
En büyük engel, her türlü transferin yapısı olmaya devam ediyor. Manchester United, Rashford’u kalıcı olarak satmak istiyor ve şu anda başka bir kiralama anlaşmasına ilgi göstermiyor; bu da Barcelona için önemli bir engel oluşturuyor. United, Rashford’u takımdan göndermek konusunda istekli olsa da, Barcelona ciddi bir hamle yapmadan önce transfer ücreti ile maaş yükümlülükleri arasında bir denge kurmak zorunda. Rashford’un kararlılığı ise hâlâ belirleyici olabilir. Diğer fırsatların yerine Barcelona’yı öncelikli tutarak, transfer dönemi ilerledikçe ve seçenekler daralmaya başladıkça tüm taraflar üzerindeki baskıyı artırabilir.
- AFP
Tüm taraflar için bir bekleme süreci
Transfer serüveninin, uzayan yaz transfer dönemi boyunca devam etmesi bekleniyor. United, kalıcı bir satış talebinde ısrarcı olabilir, ancak son tarihe kadar uygun teklifler gelmezse tutumu yumuşayabilir. Rashford, Barcelona’yı beklemenin getireceği risklerin farkında olsa da, Katalan kulübü, İngiliz milli oyuncuyla ilgili bir anlaşmayı yeniden değerlendirmeden önce kilit bir santrfor transferine öncelik vermeye devam ediyor.