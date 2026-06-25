AFP
Çeviri:
Manchester United’dan dışlanan Andre Onana, anlaşmanın sonuçlandırılmasına az kaldığı için bir sezon daha kiralık olarak Trabzonspor’da kalmaya hazırlanıyor
Trabzonspor’da sözleşme uzatması ufukta görünüyor
Daily Mail’e göre, Manchester United, Onana’nın Türk kulübünde ikinci bir sezonu kiralık olarak geçirmesi için Trabzonspor ile anlaşmaya varmak üzere. 30 yaşındaki Kamerunlu milli oyuncu, Lammens’in gelmesiyle ilk 11’deki yerini kaybetmesinin ardından Türkiye’ye kiralanmıştı; Lammens’in takıma katılması, Onana’nın Manchester’daki kariyerinin fiilen sona erdiğini işaret etmişti.
Onana, 2025-26 sezonunda verimli bir performans sergiledi ve bu sezonun zirvesi, Mayıs ayında Konyaspor'u yenerek kazanılan Türkiye Kupası zaferi oldu. United, 2023 yılında Inter Milan'a ödediği 47,2 milyon sterlinlik transfer ücretinin bir kısmını geri kazanmak için Onana'yı kalıcı olarak satmayı tercih etse de, bir başka geçici kiralama anlaşması tüm taraflar için en pratik çözüm olarak görülüyor.
- AFP
Old Trafford’da yaşanabilecek garip bir yeniden buluşma önlendi
Onana’yı Trabzonspor’a geri gönderme kararı, United’ın sezon öncesi hazırlık döneminde zor bir durumla karşılaşmasını önlüyor. Eski Ajax kalecisi hâlâ Manchester yakınlarında bir eve sahip ve sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor; ancak Michael Carrick’in takımının onu Carrington’daki A takım kadrosuna yeniden dahil etme niyeti yok.
The Mail, Onana’nın dışa dönük kişiliği ve haftalık 120.000 sterlinlik yüksek maaşının onu yedek kaleci olarak uygun bir aday olmaktan çıkardığını da ekliyor. United, yedek kulübesinde böyle tanınmış bir ismin oturmasından ziyade, kalecinin zaten taraftarların gözdesi haline geldiği Süper Lig’de düzenli olarak futbol oynamaya devam etmesinin daha iyi olacağına inanıyor.
Lammens, United’ın bir numaralı kalecisi olarak yerini sağlamlaştırdı
Lammens’in yükselişi, Old Trafford’daki kaleci durumunu tamamen değiştirdi. Royal Antwerp’ten 21,7 milyon sterlinlik transferin ardından Lammens, dikkat çekici bir ilk sezonun ardından Premier Lig’de “Sezonun En İyi Transferi” seçildi. İstikrarlı performansı ve güvenilirliği, onu Kırmızı Şeytanlar için tartışmasız birinci tercih haline getirdi.
Lammens'in kadroda sağlam bir yer edinmesiyle birlikte United, artık transfer piyasasında uygun bir yedek kaleci bulmaya odaklanıyor. Tecrübeli Tom Heaton'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılırken, kulübün bu yaz takımdan ayrılabilecek mevcut ikinci kaleci Altay Bayındır'ın yerine geçmesi muhtemel adaylar olarak Leeds United'dan Karl Darlow ve Wolves'tan Sam Johnstone'u takip ettiği söyleniyor.
- AFP
Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünü garantileyen United, geleceğe bakıyor
Manchester United, Premier Lig’de üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünü garantilediği başarılı 2025-2026 sezonunun ardından yeni bir döneme yönelik planlamalara başladı. Bu etkileyici sezon, geçici teknik direktör Carrick’e yaptığı katkının karşılığı olarak kalıcı bir sözleşme kazandırdı. Sonuç olarak kulüp, Onana ve Marcus Rashford gibi oyunculara yeni bir şans vermek yerine, geleceğe kararlı bir şekilde bakmaya hazırdır. Bunun yerine, takımın devam eden gelişimini sürdürebilecek yüksek kaliteli transferlerle bir kadro oluşturmaya odaklanmaktadır.