Daily Mail’e göre, Manchester United, Onana’nın Türk kulübünde ikinci bir sezonu kiralık olarak geçirmesi için Trabzonspor ile anlaşmaya varmak üzere. 30 yaşındaki Kamerunlu milli oyuncu, Lammens’in gelmesiyle ilk 11’deki yerini kaybetmesinin ardından Türkiye’ye kiralanmıştı; Lammens’in takıma katılması, Onana’nın Manchester’daki kariyerinin fiilen sona erdiğini işaret etmişti.

Onana, 2025-26 sezonunda verimli bir performans sergiledi ve bu sezonun zirvesi, Mayıs ayında Konyaspor'u yenerek kazanılan Türkiye Kupası zaferi oldu. United, 2023 yılında Inter Milan'a ödediği 47,2 milyon sterlinlik transfer ücretinin bir kısmını geri kazanmak için Onana'yı kalıcı olarak satmayı tercih etse de, bir başka geçici kiralama anlaşması tüm taraflar için en pratik çözüm olarak görülüyor.







