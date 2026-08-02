AFP
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Manchester United'dan Arsenal savunmacısına ŞOK baskın: Mikel Arteta transfer ikilemiyle karşı karşıya
Manchester United, Lewis-Skelly için cüretkâr bir hamle peşinde
Sol bekte ya da merkez orta sahada görev yapabilen Lewis-Skelly, savunmanın sol tarafındaki uzun süredir devam eden sorunlarını çözmek isteyen Old Trafford yönetiminin sürpriz hedeflerinden biri hâline geldi. Newcastle'dan Lewis Hall öncelikli hedef olmaya devam etse de, The Independent'ın haberine göre United, Arsenal altyapısından yetişen oyuncu için bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını "araştırıyor".
Old Trafford yönetimi Lewis-Skelly ile uzun süredir ilgileniyor ve İngiliz şampiyonunun önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük harcama yapma planı doğrultusunda Arsenal'ın bu transfere açık olup olmayacağını görmek istiyor.
- Getty Images Sport
Arteta'nın Brezilyalı iki transfer hamlesi
United'ın ilgisi, Arsenal'ın dünya çapında iki Brezilyalı yeteneği kadrosuna katmak için yürüttüğü iddialı girişimin ortasında geldi. Arsenal, teklifini 77 milyon sterlin artı bonuslara çıkardıktan sonra Bruno Guimaraes'in transferi için Newcastle ile zaten anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın çok kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor ve böylece Arteta, Arsenal'ın yurt içi ve Avrupa'daki üstünlüğünü sürdürmesi için arzuladığı baskın orta saha varlığına kavuşacak.
Ancak harcamalar bununla sınırlı değil. Arsenal, Bernabeu'daki sözleşmesinin son yılına giren Real Madrid süperstarı Vinicius Junior için de güçlü şekilde gündeme geliyor. Bildirildiğine göre Arsenal, Vinicius'un kalibresindeki bir oyuncu için mevcut maaş yapısını tamamen yıkmaya hazır.
Arteta, Lewis-Skelly yönetimi konusunda pişmanlığını kabul etti
Lewis-Skelly sezonun son haftalarında kilit bir isim olsa ve Arsenal'ın 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olsa da, yılın daha erken bölümünde düzenli süre almakta zorlandı. Arteta daha önce bu duruma değinerek şöyle demişti: "Ona karşı sert oldum. Geçen sezon A takıma çıktığında olağanüstü bir sezon geçirdi. Ardından bazı zor anlar yaşadı ama çok mütevazı, çok odaklı kaldı, yapmak istediklerimizle tamamen uyumlu kaldı ve onun hazır olduğunu biliyordum. Antrenmanlarda her gün, oynama fırsatı bulduğunda neler yapabileceğini gösteriyordu."
Geçen sezon Fulham'a karşı 3-0 kazanılan maçta orta sahada sergilediği olağanüstü performansın ardından 19 yaşındaki oyuncuyu bu rolde kullanma konusundaki tereddüdünü değerlendiren Arteta, şöyle ekledi: "Muhtemelen hiçbir fikrim yoktu ve belki de bunu daha önce yapmalıydım, bilmiyorum. Ama bir şeyleri, oyuncunun hazır olduğuna, takımın hazır olduğuna ve rakibin onu o pozisyonda oynatmak için doğru rakip olduğuna inandığımda yapmalıyım. Bunu bugün yaptık, bu ilk kez oldu.
"Bu büyük bir riskti çünkü ne olacağını biliyordum. Eğer işe yararsa harika, eğer maçı kaybetseydik, 'Bu yaşta bir çocuğu, daha önce oynamadığı bir pozisyonda bu senaryoda nasıl oynatırsın?' denecekti. Bunu biliyordum ama onun için doğru maçın bu olduğu hissine sahiptim."
- Getty Images
Carrick ivmeyi sürdürmek istiyor
Michael Carrick, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi isimlerle anlaşma sağlamasının ardından transfer hamlesini sürdürmekte kararlı. United'ın patronu, Lewis-Skelly'yi orta sahaya da geçebilen, çok yönlü ve teknik kapasitesi yüksek modern savunmacı profiline uyan bir oyuncu olarak görüyor.
Arteta, genç oyuncunun büyük bir hayranı olmaya devam ediyor, ancak önünde gerçek bir ikilem var. Lewis-Skelly'yi takımda tutmak kadro derinliği ve altyapıdan yetişmiş bir yetenek anlamına geliyor, ancak onu satmak Vinicius veya Guimaraes gibi dünya çapındaki hedefleri kadroya katmak için gereken son kaynağı sağlayabilir. Lewis-Skelly açısından ise 2025-26 sezonunda sınırlı süre almasının ardından Thomas Tuchel'in İngiltere Dünya Kupası kadrosuna şaşırtıcı şekilde alınmaması sonrası, Old Trafford'da ilk takımda daha garanti süre alma ihtimali cazip gelebilir.
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