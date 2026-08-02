Lewis-Skelly sezonun son haftalarında kilit bir isim olsa ve Arsenal'ın 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olsa da, yılın daha erken bölümünde düzenli süre almakta zorlandı. Arteta daha önce bu duruma değinerek şöyle demişti: "Ona karşı sert oldum. Geçen sezon A takıma çıktığında olağanüstü bir sezon geçirdi. Ardından bazı zor anlar yaşadı ama çok mütevazı, çok odaklı kaldı, yapmak istediklerimizle tamamen uyumlu kaldı ve onun hazır olduğunu biliyordum. Antrenmanlarda her gün, oynama fırsatı bulduğunda neler yapabileceğini gösteriyordu."

Geçen sezon Fulham'a karşı 3-0 kazanılan maçta orta sahada sergilediği olağanüstü performansın ardından 19 yaşındaki oyuncuyu bu rolde kullanma konusundaki tereddüdünü değerlendiren Arteta, şöyle ekledi: "Muhtemelen hiçbir fikrim yoktu ve belki de bunu daha önce yapmalıydım, bilmiyorum. Ama bir şeyleri, oyuncunun hazır olduğuna, takımın hazır olduğuna ve rakibin onu o pozisyonda oynatmak için doğru rakip olduğuna inandığımda yapmalıyım. Bunu bugün yaptık, bu ilk kez oldu.

"Bu büyük bir riskti çünkü ne olacağını biliyordum. Eğer işe yararsa harika, eğer maçı kaybetseydik, 'Bu yaşta bir çocuğu, daha önce oynamadığı bir pozisyonda bu senaryoda nasıl oynatırsın?' denecekti. Bunu biliyordum ama onun için doğru maçın bu olduğu hissine sahiptim."



