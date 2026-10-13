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Manchester United'da sakatlık krizi! Kobbie Mainoo ve Luke Shaw, Atletico Madrid maçını kaçıracak altı yıldız arasında; Michael Carrick kadro seçimi konusunda zorlanıyor
Madrid'de artan kayıplar
Manchester United, son Avrupa sınavı için İspanya'nın başkentine ciddi eksiklerle geldi. Hayal kırıklığı yaratan Premier League hafta sonunun ardından Mainoo ve Shaw, pazartesi günü Carrington'da yapılan antrenmana katılmayan dikkat çekici isimlerdi. United, Tottenham Hotspur karşısında bir kişi fazla oynamanın avantajını kullanamadı. Dominic Solanke'nin uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle Tottenham bir puanı kurtardı.
Shaw, Tottenham karşısındaki beraberlikte ikinci yarının uzatma dakikalarının sonlarına doğru oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mainoo ise 90 dakikayı tamamlamasına rağmen aldığı darbe nedeniyle bu kritik deplasman maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan Diego Simeone'nin Atletico kadrosunda sakatlık sorunu yok gibi görünüyor. Bu da artan baskı altındaki Carrick'i bir ilk 11 oluşturmak için çözüm aramaya itiyor.
- Getty Images Sport
Carrick eksikler hakkında konuştu
Madrid'de basın mensuplarına konuşan Carrick, İngiliz iki oyuncusunun yaşadığı son sorunlara açıklık getirdi. Carrick, “İkisi de seyahat etmedi. Cumartesi günkü maçta ikisi de sorun yaşadı. Durumlarının ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Şu anda yarınki maça hazır değiller” dedi.
Manchester United teknik direktörü, son millî maç arasından kaynaklanan savunma sorunlarıyla da uğraşıyor. Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui, Danimarka ve Fas millî takımlarında oynarken yaşadıkları sakatlıklarla Manchester'a döndü.
Tottenham maçı öncesinde Carrick, “Patrick oyundan çıktı ve görünen o ki birkaç hafta forma giyemeyecek” dedi. Ardından Faslı bek oyuncusunun durumuna değinerek, “Nous da oyundan çıktı ve bir darbe aldı. Henüz tam olarak iyi değil, durumuna bakacağız” ifadelerini kullandı.
Kadro derinliği sınanıyor
Benjamin Sesko ve Manuel Ugarte, forma giyemeyen oyuncuların giderek uzayan listesine eklendi. Ugarte, diz ameliyatının ardından iyileşme sürecini Carrington'da sürdürüyor. Sesko ise can sıkıcı bir kaval kemiği sorunuyla uğraşıyor. Carrick, "Benzer bir bölgede, ama aynı sorun tekrarlamış değil. Sorunun ne kadar süreceğini anlamak için hâlâ üzerinde çalışıyoruz," dedi.
Teknik direktör, forvetin yaşadığı aksaklığı şöyle anlattı: "[Sesko] ilk sorunun ardından çok iyi toparlandı, ancak bazen yeni sorunlar ortaya çıkabiliyor ve vücut bazı tepkiler verebiliyor. Buna göre hareket edip onu olabildiğince çabuk geri döndürmeye çalışmalıyız."
Artan sakatlık listesine rağmen Carrick, kadrosunun birden fazla kulvarda mücadele etmenin yükünü kaldırabileceğini savundu. "Hayır, oyuncu sayısı açısından sıkıntımız yok," dedi. "Elbette forma giyemeyen birkaç oyuncumuz var, ancak oyuncu sayısı açısından kesinlikle sıkıntımız yok."
- Getty Images Sport
Savunmada güçlenme ve Avrupa baskısı
United, savunmada tam da ihtiyaç duyduğu anda sevindirici haberler aldı. Matthijs de Ligt takımla birlikte İspanya'ya giderken Tom Heaton antrenmanlara yeniden başladı, Amad Diallo ise kısa süre önce sahalara döndü. Akademide öne çıkan Dan Armer da A takım düzeyinde değerli deneyim kazanması için İspanya'ya giden kadroya dahil edildi.
Carrick, "Dan'ın kadroda olması, genç oyuncuların da maç öncesi hazırlıkları deneyimleyip bu ortamı tanıması güzel. Matta'nın [De Ligt] yeniden aramızda olması da güzel. Onun konusunda biraz sabırlı davrandık; bu süreci aşmak ve bu aşamaya gelmek için çok çalıştık. Uzun bir süreçten geçti, bu yüzden geri dönmesinden çok memnunuz" dedi.
Yurt içindeki sezona durgun bir başlangıç yapmasının ardından koltuğu sorgulanan Carrick, Avrupa'da kritik bir sonuç almak için artık geri dönen yıldızlarına güvenmek zorunda.
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