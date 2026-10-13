Madrid'de basın mensuplarına konuşan Carrick, İngiliz iki oyuncusunun yaşadığı son sorunlara açıklık getirdi. Carrick, “İkisi de seyahat etmedi. Cumartesi günkü maçta ikisi de sorun yaşadı. Durumlarının ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Şu anda yarınki maça hazır değiller” dedi.

Manchester United teknik direktörü, son millî maç arasından kaynaklanan savunma sorunlarıyla da uğraşıyor. Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui, Danimarka ve Fas millî takımlarında oynarken yaşadıkları sakatlıklarla Manchester'a döndü.

Tottenham maçı öncesinde Carrick, “Patrick oyundan çıktı ve görünen o ki birkaç hafta forma giyemeyecek” dedi. Ardından Faslı bek oyuncusunun durumuna değinerek, “Nous da oyundan çıktı ve bir darbe aldı. Henüz tam olarak iyi değil, durumuna bakacağız” ifadelerini kullandı.



