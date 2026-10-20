Getty Images Sport
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Manchester United’da sakatlık durumu: Como ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde altı kilit oyuncu antrenmana katılmadı
Carrick, birden fazla sakatlık endişesiyle karşı karşıya
Manchester United'ın Como ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına yönelik hazırlıkları, A takımından altı oyuncunun salı günkü antrenmana katılmamasıyla ciddi darbe aldı. Kulüp tüm kulvarlarda altı maçtır kazanamazken Old Trafford'da zor bir dönemden geçen Carrick için bu gelişmenin zamanlaması daha kötü olamazdı.
Antrenmana katılmayanlar arasında Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu ve genç savunma oyuncusu Ayden Heaven yer aldı. talksport'un haberlerine göre kas zorlanmalarından hastalığa kadar uzanan çeşitli sorunlar, teknik ekibin seçeneklerini kısıtladı.
Takımın durumunu istikrara kavuşturmaya çalışan teknik direktör için tedavi gören oyuncuların durumu başlıca endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Benjamin Sesko da kaval kemiği sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Bu durum, yoğun maç takviminde Carrick'in hücum oyuncuları arasında rotasyon yapma imkânını daha da kısıtlıyor.
- Getty Images Sport
Manchester United'da savunma krizi kapıda
Çarşamba günkü maç öncesinde savunma hattı özellikle kırılgan görünüyor. Martinez, pazar günü Leeds United ile 1-1 berabere kalınan maçın devre arasında oyundan alındı. Carrick daha sonra Dünya Kupası şampiyonunun “uyluğunda hafif bir rahatsızlık hissettiğini” açıkladı. Deneyimli sol bek Shaw'ın süren yokluğu da durumu daha da zorlaştırıyor. Shaw, Tottenham karşılaşmasında sekerek sahadan ayrılmasının ardından son maçlarda forma giymedi.
Teknik direktörün sorunlarına bir de Atletico Madrid karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Yoro'nun yokluğu eklendi.
Orta saha ve hücum seçenekleri sınırlı
Orta sahada Mainoo, son iki maçı kaçırmasının ardından forma giyip giyemeyeceği ciddi biçimde belirsiz olan isimlerden biri. İngiltere millî takım oyuncusu, Tottenham ile berabere kaldıkları maçta niteliği açıklanmayan bir sakatlık yaşadı. Carrick ise dönüşü için henüz net bir takvim vermedi. Danimarka millî takımında görev yaparken yaşadığı arka adale sakatlığından iyileşmeye çalışan Dorgu da henüz takıma dönemedi.
Rashford'ın fiziksel durumunun yönetilmesi nedeniyle sahada geçirdiği sürenin kısıtlanması, hücum hattındaki kadro derinliğini de zorluyor. Hücum oyuncusu hafta sonu oynanan maçta yedek kulübesinde oturmasına rağmen oyuna girmezken, salı günü antrenmanın tamamına katılamaması Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başlayıp başlayamayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.
- Getty Images Sport
Olası çözümler ve gençlerin katılımı
Yaşanan sakatlık krizi, Matthijs de Ligt'in uzun süredir beklenen ilk 11'e dönüşünün önünü açabilir. Sakatlıklarla zorlu bir dönem geçiren Hollandalı stoper, geçen kasım ayında sırtından ameliyat olduğundan beri kulüp adına forma giymedi. Tam anlamıyla hazır hâle gelmek için çalışmalarını sürdürse de diğer seçeneklerin azalması, A takıma dönüşünü hızlandırabilir. Carrick, boşlukları doldurmak için genç oyunculara da yönelebilir. Salı günkü antrenmana genç savunmacılar Dan Armer ve Jaydan Kamason'ı da dahil etti.
Mazraoui'nin daha merkezi bir role veya sağ kanada kaydırılması hâlinde savunmanın solunda denge sağlamak için görev verilebilecek bir diğer aday Harry Amass. Manchester United bu savunma sorunuyla, Sabah karşısında aldığı farklı 4-0'lık galibiyetle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maç gününde Atletico Madrid deplasmanında 2-0 mağlup olmasının ardından Avrupa mücadelesini yeniden yoluna koymaya çalışırken karşı karşıya.
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