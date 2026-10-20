Manchester United’da sakatlık durumu: Como ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde altı kilit oyuncu antrenmana katılmadı

Manchester United'ın Como ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına yönelik hazırlıkları, A takımından altı oyuncunun salı günkü antrenmana katılmamasıyla ciddi darbe aldı. Kulüp tüm kulvarlarda altı maçtır kazanamazken Old Trafford'da zor bir dönemden geçen Carrick için bu gelişmenin zamanlaması daha kötü olamazdı.

Antrenmana katılmayanlar arasında Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu ve genç savunma oyuncusu Ayden Heaven yer aldı. talksport'un haberlerine göre kas zorlanmalarından hastalığa kadar uzanan çeşitli sorunlar, teknik ekibin seçeneklerini kısıtladı.

Takımın durumunu istikrara kavuşturmaya çalışan teknik direktör için tedavi gören oyuncuların durumu başlıca endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Benjamin Sesko da kaval kemiği sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Bu durum, yoğun maç takviminde Carrick'in hücum oyuncuları arasında rotasyon yapma imkânını daha da kısıtlıyor.