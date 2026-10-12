Manchester United 13. sırada: Beş maçta yalnızca bir galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son beraberliğini, De Zerbi'nin zor durumdaki Tottenham'ına karşı sayısal üstünlüğe sahipken son saniyede elde etti. Attığı gol sayısı az, yediği gol sayısı ise fazla: 9 gol attı, 9 gol yedi. Her şeyden önemlisi, sezonun bu ilk bölümünde yalnızca Ipswich'i yenebilen, ruh hâline göre performansı değişen bir takım görüntüsü çiziyor. Bu tablo teknik direktör için fazlasıyla yetersiz; şimdiden eleştirilerin hedefinde ve Antonio Conte'nin gölgesi üzerinde dolaşıyor. Nitekim bu durum, The Telegraph'a verdiği röportajda da öngörülmüştü. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Premier League'de zorlu bir deplasman serisi kapıdayken: Atletico Madrid, Leeds ve Como. Manchester United, millî maçlar arasındaki dönemde manşetlerin şehrin diğer kulübünde yaşananlara odaklanmasından memnun kalmış olmalı. Böylece en kötü sezon başlangıcı geri planda kaldı: Beş lig maçının ardından 1989/90'dan bu yana görülen en kötü başlangıcı tekrarladı.