Sezona zorlu bir başlangıç yapan Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick'e yönelik eleştiriler arttı. Carrick geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine ulaşmıştı ancak bu sezon işler yolunda gitmiyor. Kırmızı Şeytanlar, geçen sezon üçüncü sırada yer almalarına rağmen Premier League'deki ilk beş maçta yalnızca beş puan topladılar.
Manchester United'da Carrick'in görevi tehlikede: Conte'nin gölgesi hissediliyor, ancak taraftarlar ve eski futbolcular ikiye bölünmüş durumda
Carrick baskı altında, Conte kapıda
Manchester United 13. sırada: Beş maçta yalnızca bir galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son beraberliğini, De Zerbi'nin zor durumdaki Tottenham'ına karşı sayısal üstünlüğe sahipken son saniyede elde etti. Attığı gol sayısı az, yediği gol sayısı ise fazla: 9 gol attı, 9 gol yedi. Her şeyden önemlisi, sezonun bu ilk bölümünde yalnızca Ipswich'i yenebilen, ruh hâline göre performansı değişen bir takım görüntüsü çiziyor. Bu tablo teknik direktör için fazlasıyla yetersiz; şimdiden eleştirilerin hedefinde ve Antonio Conte'nin gölgesi üzerinde dolaşıyor. Nitekim bu durum, The Telegraph'a verdiği röportajda da öngörülmüştü. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Premier League'de zorlu bir deplasman serisi kapıdayken: Atletico Madrid, Leeds ve Como. Manchester United, millî maçlar arasındaki dönemde manşetlerin şehrin diğer kulübünde yaşananlara odaklanmasından memnun kalmış olmalı. Böylece en kötü sezon başlangıcı geri planda kaldı: Beş lig maçının ardından 1989/90'dan bu yana görülen en kötü başlangıcı tekrarladı.
DOĞRULAMA
United'ın sıkıntıları Carabao Cup'ta da arttı. Brighton, Old Trafford'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı: Carrick hâlâ yönetimin temkinli desteğini alıyor, ancak üst üste gelen olumsuz sonuçlar kulübü onun durumunu yeniden değerlendirmeye zorlayabilir. Carrick'in yerine geçebilecek birçok isim şimdiden gündeme geldi. Transfer News Live'ın haberine göre Manchester United, aday listesinin ilk sırasına Antonio Conte'yi koydu. Eski Napoli teknik direktörü, The Athletic'e verdiği röportajda eskiden ulaştığı seviyeye yeniden çıkamayan köklü bir kulübü çalıştırmak istediğini söyleyerek bu iddiaları daha da güçlendirdi. Conte, beklentilerin yüksek kaldığı ve yalnızca katılmakla yetinmek yerine en önemli kupalar için mücadele etmenin hedeflendiği bir ortam istiyor. "Bir şekilde kendi tarihini gözden kaçırmış birçok kulüp var. Bu kulüplerden birine gidip o tarihi yeniden gün yüzüne çıkarmak ve tekrar parlamasını sağlamak isterim. Baskının olduğu, sonuçta oraya sadece katılmak için değil, mücadele etmek için gittiğini çok iyi bildiğin kulüpler."
ALTERNATİFLER
Teknik direktör ayrıca İngiliz kulüplerinin sahip oldukları büyük mali kaynakları akıllıca harcamaları ve net bir sportif vizyonla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Kulübün mevcut durumu ve köklü geçmişi göz önüne alındığında, sözleri Manchester United ile adının anılmasını kaçınılmaz olarak artırdı. Conte, 2026'nın ortasında Napoli'den ayrılmasının ardından şu anda göreve hazır. Eddie Howe ve Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler de Old Trafford'daki teknik direktörlük görevi için gündeme geldi.
Taraftarlar ve eski isimler ikiye bölündü
Ancak Manchester United cephesinde herkes ikna olmuş değil: taraftarlar sosyal medyada Conte konusunda ikiye bölündü ve bazı eski futbolcular da görüşlerini dile getirdi. Kulübün efsane isimlerinden Gary Neville, "Conte, Manchester United için doğru teknik direktör değil" derken Micah Richards karşılık verdi: "Manchester United'ın 'tarzı' diye bir şey artık yok. Conte kazanan bir isim, United artık kazananları istemiyor mu?"
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