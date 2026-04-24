Manchester United da bu kulüplerden biri mi? İki Premier Lig kulübü, AC Milan'ın forveti Rafael Leao'ya transfer teklifinde bulundu

Henüz resmi bir teklif sunulmamış olsa da, transfer uzmanı Fabrizio Romano, en az iki Premier Lig kulübünün Milan’ın mali taleplerini öğrenmek için temasa geçtiğini doğruladı. Görüşmeler, öncelikle Leao’nun mevcut maaş durumu ve bu yaz Rossoneri’yi satışa ikna etmek için gereken kesin ücret üzerinde yoğunlaştı.

Anlaşmanın mevcut durumu ve ilginin niteliği hakkında netlik sağlayan Romano, YouTube kanalında şunları söyledi: "Size şunu söyleyebilirim ki, birkaç Premier Lig kulübü Leao'nun durumunu anlamak için telefon görüşmeleri yaptı. Değeri ne kadar? AC Milan ne kadar istiyor? Maaş durumu nedir? Birkaç Premier Lig kulübü, birden fazla, size söyleyebilirim, duyduğum kadarıyla iki tane, diyelim ki, iki Premier Lig kulübü durumu anlamak için arıyor."

Romano, "Resmi tekliflerden bahsetmiyoruz. Şu anda resmi görüşmelerden bahsetmiyoruz, ancak Premier Lig kulüpleri durumu anlamak için telefon etmeye başladı." diye ekledi.