Getty Images
Çeviri:
Manchester United da bu kulüplerden biri mi? İki Premier Lig kulübü, AC Milan'ın forveti Rafael Leao'ya transfer teklifinde bulundu
Premier Lig devleri San Siro'ya göz dikti
Manchester United ve Liverpool, Leao'nun transferi konusunda resmi tekliflerde bulunarak, bu oyuncuyu kadrolarına katmak isteyen önde gelen İngiliz kulüpler olarak öne çıktı. Milan'ın, mali dengesini sağlamak amacıyla satışa açık olduğu ve birçok üst düzey kulübün bu kalibrede bir oyuncu için son derece cazip bulduğu bir fiyat belirlediği bildiriliyor. Her iki kulüp de, Dünya Kupası'nda gösterilecek olağanüstü bir performansın genellikle yol açtığı finansal enflasyondan kaçınmak amacıyla, Haziran ayındaki milli takım aralığı öncesinde görüşmeleri sonuçlandırmak için çaba gösteriyor.
- Getty Images
Romano ilk teması doğruladı
Henüz resmi bir teklif sunulmamış olsa da, transfer uzmanı Fabrizio Romano, en az iki Premier Lig kulübünün Milan’ın mali taleplerini öğrenmek için temasa geçtiğini doğruladı. Görüşmeler, öncelikle Leao’nun mevcut maaş durumu ve bu yaz Rossoneri’yi satışa ikna etmek için gereken kesin ücret üzerinde yoğunlaştı.
Anlaşmanın mevcut durumu ve ilginin niteliği hakkında netlik sağlayan Romano, YouTube kanalında şunları söyledi: "Size şunu söyleyebilirim ki, birkaç Premier Lig kulübü Leao'nun durumunu anlamak için telefon görüşmeleri yaptı. Değeri ne kadar? AC Milan ne kadar istiyor? Maaş durumu nedir? Birkaç Premier Lig kulübü, birden fazla, size söyleyebilirim, duyduğum kadarıyla iki tane, diyelim ki, iki Premier Lig kulübü durumu anlamak için arıyor."
Romano, "Resmi tekliflerden bahsetmiyoruz. Şu anda resmi görüşmelerden bahsetmiyoruz, ancak Premier Lig kulüpleri durumu anlamak için telefon etmeye başladı." diye ekledi.
Saldırıda çok yönlülük
Leao’ya olan ilgi, hem Manchester United hem de Liverpool’un 2026-27 sezonu öncesinde kadrolarında büyük çaplı değişiklikler yapmaya hazırlanırken ortaya çıktı. Kırmızı Şeytanlar için Leao'nun forvet hattında oynayabilme çok yönlülüğü büyük bir artı olarak görülürken, Liverpool ise onu 2026 yazında Anfield'dan ayrılacağını zaten teyit eden Mohamed Salah'ın potansiyel halefi olarak görüyor. Bu sezon Serie A'da 25 maçta 9 gol atmasına rağmen, Leao istikrarsızlığı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı; özellikle de bu sezonun başlarında 17 aylık iç saha gol orucunu sonlandırması dikkat çekti.
- AFP
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi
Herhangi bir potansiyel teklifin başarısı, büyük olasılıkla Manchester United ve Liverpool'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garanti edip edemeyeceğine bağlı olacaktır. Manchester United, Chelsea'yi mağlup ederek eleme barajını aşmanın eşiğine gelmişken, Liverpool ise ilk beşteki yerini garantilemek için yoğun bir mücadele içindedir. Küresel ilgi Dünya Kupası'na yönelmeden önce her iki kulüp de rakiplerinden bir adım önde olmak isteyeceğinden, müzakerelerin Mayıs ayı başında hız kazanması bekleniyor.