Manchester United'da beklenen performansı gösteremeyen Antony, 'kişiye özel çalışma programı'nı uygulamak zorunda kaldıktan sonra Real Betis'in tam antrenmanlarına geri döndü

Brezilyalı oyuncunun dönüşü olumlu bir işaret olsa da, Pellegrini hâlâ birkaç sakatlık sorunuyla uğraşıyor. Isco, bireysel top çalışmasına devam ettiği için forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini korurken, genç oyuncu Angel Ortiz ise bir ay sahalardan uzak kalacak. Bununla birlikte, Giovani Lo Celso’nun da iyileşme sürecini hızlandırmasıyla hücum hattındaki görünüm giderek parlaklaşıyor. Eski Tottenham orta saha oyuncusu, iki aylık bir aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor ve bu durum, Pellegrini'ye sezonun son düzlüğünde zengin bir yaratıcılık yelpazesi sunabilir.