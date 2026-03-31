Manchester United'da beklenen performansı gösteremeyen Antony, 'kişiye özel çalışma programı'nı uygulamak zorunda kaldıktan sonra Real Betis'in tam antrenmanlarına geri döndü
Antony, Ciudad Deportiva'da takıma yeniden katıldı
Real Betis A Takımı, Manuel Pellegrini’nin verdiği üç günlük aranın ardından Salı günü Ciudad Deportiva Luis del Sol’a geri döndü. Kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen antrenmanda en dikkat çeken gelişme, geçen hafta boyunca takım antrenmanlarına katılamayan Antony’nin antrenmana tam olarak katılması oldu. Marca'ya göre, eski Manchester United oyuncusu herhangi bir rahatsızlık hissetmeden antrenmanı tamamlayarak formda olduğunu gösterdi. Sezonun belirleyici dönemine giren Los Verdiblancos için Antony'nin dönüşü tam zamanında bir moral kaynağı oldu.
Brezilyalı kanat oyuncusu kasık sakatlığını atlattı
Antony’nin son dönemde ana kadrodan uzak kalması, geçirdiği inatçı kasık ağrısı nedeniyle zorunlu hale geldi. Betis'in sağlık ekibi, kasık sorununu gidermek için "kişiselleştirilmiş bir çalışma planı" uyguladı ve kanat oyuncusunun fiziksel patlayıcılığını geri kazanmak için belirli koordinasyon ve iyileşme egzersizlerine odaklandı. Kameralardan uzak bir şekilde antrenman yaparak, 26 yaşındaki oyuncu nüksetme riski olmadan etkilenen bölgeyi güçlendirebildi. Salı günkü tam yoğunluklu antrenmana başarılı bir şekilde katılması, kulübün sağlık departmanı tarafından kendisine yeşil ışık yakıldığını gösteriyor.
Pellegrini, çeşitli sakatlıklarla boğuşuyor
Brezilyalı oyuncunun dönüşü olumlu bir işaret olsa da, Pellegrini hâlâ birkaç sakatlık sorunuyla uğraşıyor. Isco, bireysel top çalışmasına devam ettiği için forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini korurken, genç oyuncu Angel Ortiz ise bir ay sahalardan uzak kalacak. Bununla birlikte, Giovani Lo Celso’nun da iyileşme sürecini hızlandırmasıyla hücum hattındaki görünüm giderek parlaklaşıyor. Eski Tottenham orta saha oyuncusu, iki aylık bir aradan sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor ve bu durum, Pellegrini'ye sezonun son düzlüğünde zengin bir yaratıcılık yelpazesi sunabilir.
Şimdi ne olacak?
Espanyol maçı hızla yaklaşırken, Antony tam olarak forma girmeyi ve maç kadrosunda yer almayı hedefliyor. Betis, 29 maçta topladığı 44 puanla La Liga'da şu anda beşinci sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Celta Vigo'nun sadece üç puan önünde. Los Verdiblancos, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele etmenin yanı sıra, şu anda Avrupa Ligi'nde de mücadele ediyor ve çeyrek finalde Braga ile karşılaşacak.