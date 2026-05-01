Manchester United'da beklenen performansı gösteremeyen Antony, Cristiano Ronaldo'nun fiziği karşısında "utandığını" itiraf ederken, Old Trafford'daki "karmaşık" dönemine de değindi
26 yaşındaki kanat oyuncusu, Ajax'tan 95 milyon avro (82 milyon sterlin/111 milyon dolar) gibi yüksek bir bedelle transfer olduktan sonra Premier Lig'de yaşadığı "karmaşık" dönemi nihayet ele aldı. Antony, Betis'e transfer olmadan önce, futbol dışındaki kişisel sorunlarının, yüksek transfer ücretini haklı çıkaramamasında önemli bir rol oynadığını kabul etti. Yaşadığı zorluklara rağmen, Red Devils'a minnettarlığını koruyor ve bu zorlu deneyimi, son dönemdeki profesyonel olgunluğunun önemli bir katalizörü olarak görüyor.
Zorlukların perdesini aralamak
Globoesporte ile Premier Lig'deki düşüşü hakkında yaptığı samimi sohbette, forvet oyuncusu zihinsel durumu ve özel hayatının profesyonel performansını nasıl doğrudan etkilediğini anlattı. Şöyle itiraf etti: "Saha dışı sorunların büyük etkisi var. Beni engelleyen bazı saha dışı sorunlar yaşadım. Karmaşık bir dönemdi, ancak bu bana bir ders oldu ve olgunlaşmama yardımcı oldu. Manchester United'a gittiğim için pişman değilim, kulübe minnettarım. Orada çok şey öğrendim ve bugün Betis'te mutlu olmam, İngiltere'de yaşadığım o zor anlar sayesinde oldu."
Bir efsaneden mentorluk
Antony, 2022-23 sezonunda Ronaldo ile sadece yedi kez aynı sahada yer aldı, ancak bu deneyimli oyuncunun çalışma ahlakına ve sahne arkasında sergilediği neşeli tavırlarına derin bir saygı duymaya başladı. İkili arasındaki ilişkiyi ve kulüp tesislerinde yaşanan özel bir anı hatırlayarak şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo harika bir insan, ondan çok şey öğreniyorsunuz. Bir keresinde benimle şakalaşarak, insanların onu inatçı sandığını ama günlük hayatta çok neşeli olduğunu söylemişti.
"Ondan çok şey öğrendim. Hayat, kitaplar, futbol dışındaki çeşitli konulardan bahsederdi. Bu çok iyiydi çünkü kafamı boşaltmama yardımcı oluyordu. 'Bugün futbol hakkında konuşmayacağız' derdi. Bu da bize başka önemli şeyler öğrenmemizi sağladı. Bir keresinde saunada benimle şakalaştı. Bana vücudunu gösterdi ve 23 yaşında görünüp görünmediğimi sordu. Neredeyse 40 yaşında olmasına rağmen kendine bu kadar özen gösterdiğini görünce utandım bile. O herkes için bir rol model."
Küresel sahneye yönelmek
Antony, bu sezon Betis formasıyla 41 maçta 13 gol ve 9 asist kaydetmiş olup, şu anda İspanya'daki yükselişini sürdürmeye odaklanmış durumda. Bu formuyla, özellikle Haziran 2025'ten bu yana Brezilya milli takımına çağrılmamış ve Mart 2023'te Fas'a karşı oynanan ve mağlup oldukları hazırlık maçından beri forma giymemiş olması nedeniyle, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedefliyor. Daha önce 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alan kanat oyuncusu, Katar'daki ilk turnuvasına kıyasla ikinci turnuvaya çok daha hazır hissediyor.