Manchester United'da beklenen performansı gösteremeyen Antony, Cristiano Ronaldo'nun fiziği karşısında "utandığını" itiraf ederken, Old Trafford'daki "karmaşık" dönemine de değindi

Antony, 2022-23 sezonunda Ronaldo ile sadece yedi kez aynı sahada yer aldı, ancak bu deneyimli oyuncunun çalışma ahlakına ve sahne arkasında sergilediği neşeli tavırlarına derin bir saygı duymaya başladı. İkili arasındaki ilişkiyi ve kulüp tesislerinde yaşanan özel bir anı hatırlayarak şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo harika bir insan, ondan çok şey öğreniyorsunuz. Bir keresinde benimle şakalaşarak, insanların onu inatçı sandığını ama günlük hayatta çok neşeli olduğunu söylemişti.

"Ondan çok şey öğrendim. Hayat, kitaplar, futbol dışındaki çeşitli konulardan bahsederdi. Bu çok iyiydi çünkü kafamı boşaltmama yardımcı oluyordu. 'Bugün futbol hakkında konuşmayacağız' derdi. Bu da bize başka önemli şeyler öğrenmemizi sağladı. Bir keresinde saunada benimle şakalaştı. Bana vücudunu gösterdi ve 23 yaşında görünüp görünmediğimi sordu. Neredeyse 40 yaşında olmasına rağmen kendine bu kadar özen gösterdiğini görünce utandım bile. O herkes için bir rol model."