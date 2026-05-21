Mundo Deportivo'ya konuşan Brezilyalı kanat oyuncusu, fiziksel durumu hakkındaki medya spekülasyonlarına duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Antony, "İnsanlar bilmedikleri şeyleri söylüyorlar" dedi. "Buna bir son vermeliyiz, çünkü kendimi çok iyi hissediyorum ve insanlar her zaman bilmedikleri şeyleri söylüyorlar."

Oyuncunun bu kesin açıklaması, Real Betis iletişim departmanının yaptığı resmi açıklamayla da örtüşüyor. Açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun üç ila dört ay rehabilitasyon sürecinden geçeceği yönündeki söylentiler yalanlandı. Geçen Aralık ayından bu yana osteitis pubis rahatsızlığını konservatif tedavi ile atlatan eski Manchester United forveti, İspanya liginin son bölümünde fiziksel olarak belirgin bir iyileşme kaydetti.