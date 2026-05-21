Manchester United'da başarısız olan Antony, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından yayınladığı kararlı mesajda, kronik sakatlığı nedeniyle ameliyat olmayacağını açıkladı

Manchester United'da beklenen performansı gösteremeyen Antony, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmaması üzerine, kronik kasık sakatlığı nedeniyle ameliyat olmayacağını kesin bir dille açıkladı. Uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair haberlere rağmen, Real Betis'in kanat oyuncusu kararlı bir mesaj vererek, İspanya'da kariyerinin istatistiksel açıdan en iyi sezonunu tamamladıktan sonra konservatif tedaviyi tercih edeceğini doğruladı.

  • Antony, sakatlık söylentilerine yanıt verdi

    Mundo Deportivo'ya konuşan Brezilyalı kanat oyuncusu, fiziksel durumu hakkındaki medya spekülasyonlarına duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Antony, "İnsanlar bilmedikleri şeyleri söylüyorlar" dedi. "Buna bir son vermeliyiz, çünkü kendimi çok iyi hissediyorum ve insanlar her zaman bilmedikleri şeyleri söylüyorlar."

    Oyuncunun bu kesin açıklaması, Real Betis iletişim departmanının yaptığı resmi açıklamayla da örtüşüyor. Açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun üç ila dört ay rehabilitasyon sürecinden geçeceği yönündeki söylentiler yalanlandı. Geçen Aralık ayından bu yana osteitis pubis rahatsızlığını konservatif tedavi ile atlatan eski Manchester United forveti, İspanya liginin son bölümünde fiziksel olarak belirgin bir iyileşme kaydetti.

    Dünya Kupası'na katılmama kararı, çok önemli bir dinlenme fırsatı sunuyor

    Ameliyattan kaçınılmasına ilişkin karar, Carlo Ancelotti’nin Antony’yi yaklaşan 2026 Dünya Kupası için Brezilya’nın nihai kadrosuna almamasının hemen ardından geldi. Bu durum kanat oyuncusu için hayal kırıklığı yaratmış olsa da, kadroya alınmaması uzun vadeli sağlığı açısından faydalı olabilir; zira bu karar, ona rekabetçi maçlardan birkaç hafta uzak kalma imkânı tanıyor – Real Betis sağlık ekibi, bu sürenin devam eden konservatif tedavisinin etkinliğini en üst düzeye çıkaracağına inanıyor.



  • İstatistiklere göre şimdiye kadarki en iyi sezonu

    Old Trafford'daki günlerinden kalma "başarısızlık" etiketi ile İspanya'ya gelmesine rağmen, Antony bireysel olarak dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Brezilyalı oyuncu, istatistiksel açıdan kariyerinin bugüne kadarki en verimli sezonunu geçirmeyi başardı ve United'ın onun için neden yüksek bir bedel ödediğini kanıtladı.

    La Liga sezonunda bir maç kalmışken, Antony Real Betis formasıyla tüm turnuvalarda şimdiden 14 gol ve 10 asistlik etkileyici bir istatistik yakaladı. Bu rakamlar, beş aydan fazla bir süredir ağrıya rağmen oynayan bir oyuncu için önemli bir verim anlamına geliyor ve sahada mümkün olduğunca uzun süre kalma kararının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

    Şimdi ne olacak?

    Real Betis, sıralamada beşinci sırayı garantileyerek gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını çoktan elde etmiş durumda ve bu hafta sonu La Liga sezonunun son maçında Levante'yi ağırlayacak. Antony ise bir kez daha hücum bölgesinde belirleyici bir etki yaratarak sezona güzel bir veda yapmayı hedefliyor.