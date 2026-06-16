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Manchester United, Crysencio Summerville için sürpriz bir transfer talebinde bulundu; Hollanda ve West Ham'da forma giyen kanat oyuncusunun transfer bedeli açıklandı
Kırmızı Şeytanlar kanat oyuncusu transferi planlıyor
Hollanda milli takımında forma giyen oyuncu, Hollanda'nın Japonya ile 2-2 berabere kaldığı turnuva maçında kendine özgü bir gol attıktan sonra Old Trafford'daki karar vericiler için son derece cazip bir hedef haline geldi. West Ham ile birinci ligden düşmesine rağmen, eski Leeds United yıldızının uluslararası sahnedeki değeri, Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçta gol atmasıyla önemli ölçüde arttı. The Athletic'e göre, United, Doğu Londra'daki mevcut sözleşmesinin bitmesine üç yıl kalan forvetle ilgili olarak resmi temas kurdu.
- Getty Images Sport
Carrick taktiksel seçenekleri değerlendiriyor
Old Trafford'daki oyuncu izleme ekibi, uzun süredir bu kanat oyuncusunun patlayıcı fiziksel özelliklerine ve benzersiz teknik yeteneklerine hayranlık duyuyor. Baş antrenör Michael Carrick'in, sol kanattan içeriye doğru keskin bir şekilde girip sürekli gol tehdidi oluşturma konusunda kendini kanıtlamış olan bu tehlikeli derecede hızlı forveti, takımın hücum akıcılığını güçlendirecek birinci sınıf bir seçenek olarak gördüğü anlaşılıyor. Kulüp yetkilileri, oyuncunun en büyük uluslararası sahnedeki sağlam performanslarının, Şampiyonlar Ligi futboluna sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabileceğini kanıtladığına tamamen ikna olmuş durumda.
Rashford'un geleceği yaz transfer harcamalarını belirleyecek
Değeri 50 milyon sterlin olarak tahmin edilen kanat oyuncusu için yapılacak herhangi bir resmi girişim, tamamen Rashford’a bağlıdır. Rashford’un Barcelona’nın 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu Pazartesi günü resmi olarak sona ermiştir. İngiltere milli takım oyuncusu, sözleşmesinin kalan iki yılını yerine getirmek üzere önümüzdeki ay Manchester’a dönerse, Summerville’in transferi muhtemelen rafa kaldırılacaktır. United, Rashford’un kalıcı olarak satılmasını tercih etmektedir. Söylentilere göre Rashford’un sözleşmesinde, Manchester City ve Liverpool hariç tüm talipler için geçerli olan 40 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunmaktadır.
- Getty Images Sport
Orta saha takviyeleri en önemli öncelik olmaya devam ediyor
Manchester United, orta saha takviyelerine öncelik vermeye devam edecek. Atalanta'dan Ederson'un transferi çoktan tamamlanırken, West Ham'ın 21 yaşındaki genç yıldızı Mateus Fernandes için menajer Jorge Mendes aracılığıyla yürütülen görüşmeler de sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Bu arada Summerville, Hollanda'nın Dünya Kupası'nda eleme turlarında ilerlemeye çalışırken Ronald Koeman yönetiminde konsantrasyonunu koruyacak.