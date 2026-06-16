Değeri 50 milyon sterlin olarak tahmin edilen kanat oyuncusu için yapılacak herhangi bir resmi girişim, tamamen Rashford’a bağlıdır. Rashford’un Barcelona’nın 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu Pazartesi günü resmi olarak sona ermiştir. İngiltere milli takım oyuncusu, sözleşmesinin kalan iki yılını yerine getirmek üzere önümüzdeki ay Manchester’a dönerse, Summerville’in transferi muhtemelen rafa kaldırılacaktır. United, Rashford’un kalıcı olarak satılmasını tercih etmektedir. Söylentilere göre Rashford’un sözleşmesinde, Manchester City ve Liverpool hariç tüm talipler için geçerli olan 40 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunmaktadır.