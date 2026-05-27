Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, çok yıllık bir anlaşma ile futbol tarihinin "en kazançlı" sponsorluk anlaşmasını imzaladı
Rekor kıran bir ticari ortaklık
The Daily Mail'in haberine göre, Manchester United, Betway ile yıllık 20 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen yeni bir antrenman forması sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Kırmızı Şeytanlar'ın antrenman forması ortağı olmadan geçirdiği bir sezonun ardından geldi ve kulübün ticari departmanı için önemli bir zafer anlamına geliyor. Sektör uzmanları, bunun spor tarihinde bugüne kadar imzalanan en kazançlı antrenman forması sponsorluğu anlaşması olduğuna inanıyor.
Premier League yönetmeliklerinin gelecek sezonun başından itibaren kumar şirketlerinin maç günü formalarının ön yüzünde yer almasını yasaklayacak olması nedeniyle, bu ortaklığın zamanlaması stratejik öneme sahip. Betway'i antrenman forması ortağı olarak kazanarak, United bu yeni kısıtlamaları etkili bir şekilde aşarken gelir potansiyelini de en üst düzeye çıkardı. Kulüp, çok yıllık anlaşmanın spesifik şartları hakkında henüz bir açıklama yapmasa da, kısa süre içinde resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.
- AFP
Michael Carrick'e maddi destek
Bu yeni sermaye enjeksiyonu, kısa süre önce geçici görevinden kalıcı olarak atanan teknik direktör Michael Carrick için tam da doğru zamanda geldi. United, yoğun geçecek bir yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor ve Betway anlaşması, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı ile birleştiğinde, eski orta saha oyuncusuna yaklaşık 150 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi sağlanabilir. Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönüşün, kulübe 80 milyon sterlinlik ek gelir getirmesi bekleniyor.
Kulübün mali durumu, bir süre süren çalkantılı döneme rağmen yükseliş eğiliminde görünüyor. United, Mart ayında sona eren dokuz aylık dönemde 37,7 milyon sterlinlik bir faaliyet karı açıkladı; bu rakam, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3,2 milyon sterlinlik zararla keskin bir tezat oluşturuyor. Bu rakamlar, kulübün nihayet sıkı bir iş dönüşümü ve maliyet kesinti stratejisinin meyvelerini almaya başladığını gösteriyor.
United, Ratcliffe'in acımasız kesintilerini destekliyor
Sir Jim Ratcliffe'in göreve gelmesinden bu yana kulüp, operasyonları daha verimli hale getirmek amacıyla acımasız bir iç yeniden yapılanma sürecinden geçti. Bu süreç, yaklaşık 400 personelin işten çıkarılmasını ve harcamaların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini içeriyordu. Bu önlemlerin temel amacı, giderleri azaltmak ve birinci takım kadrosuna ve futbol operasyonlarına yatırım yapmak için daha fazla fonun kullanılabilir olmasını sağlamaktı.
United, bu girişimlerin başarısını doğrulayarak, kulübün "geçen yıl uygulanan işletme maliyeti ve personel sayısını azaltma programlarının faydalarını görmeye devam ettiğini" belirtti. United'ın CEO'su Omar Berrada, mevcut gidişata ilişkin iyimserliğini şu sözlerle dile getirdi: "Bu sezon kulübün kaydettiği ilerleme ve iş dönüşümü girişimlerimizin devam eden olumlu etkisinden çok memnunuz."
- Getty Images Sport
Kırmızı Şeytanlar için olumlu görünüm
Erkekler A Takımı'nın ötesinde, United kadın takımı ve akademi dahil olmak üzere çeşitli kademelerde ilerleme kaydediyor. Bununla birlikte, kulüp hâlâ Glazer ailesinin kaldıraçlı devralımının mirası olan 650 milyon dolarlık önemli bir borç yükü altında. Buna rağmen, 2026 yılı için güncellenen gelir hedefi 655 milyon ile 665 milyon sterlin arasına yükseltildi ve FAVÖK'ün 200 milyon sterlinin üzerine çıkması bekleniyor.
Mevcut teknik kadronun etkisini öven Berrada, şunları ekledi: "Premier Lig'i üçüncü sırada bitirmek ve gelecek sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek, erkek takımımızın sahadaki formunun iyileştiğinin kanıtıdır. Michael Carrick, yönettiği 17 maçta mükemmel bir iş çıkardı ve onun baş antrenör olarak devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kadın takımımız, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi, ayrıca ilk kez Lig Kupası finaline ulaştı ve bir kez daha Dünya Yediler Serisi'ne katılacak. Akademi tarafında ise FA Gençlik Kupası ve PL2 play-off finallerine ulaşmak, gençlerin gelişimine olan sürekli bağlılığımızın bir göstergesidir."