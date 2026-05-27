Manchester United, çok yıllık bir anlaşma ile futbol tarihinin "en kazançlı" sponsorluk anlaşmasını imzaladı

The Daily Mail'in haberine göre, Manchester United, Betway ile yıllık 20 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen yeni bir antrenman forması sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Kırmızı Şeytanlar'ın antrenman forması ortağı olmadan geçirdiği bir sezonun ardından geldi ve kulübün ticari departmanı için önemli bir zafer anlamına geliyor. Sektör uzmanları, bunun spor tarihinde bugüne kadar imzalanan en kazançlı antrenman forması sponsorluğu anlaşması olduğuna inanıyor.

Premier League yönetmeliklerinin gelecek sezonun başından itibaren kumar şirketlerinin maç günü formalarının ön yüzünde yer almasını yasaklayacak olması nedeniyle, bu ortaklığın zamanlaması stratejik öneme sahip. Betway'i antrenman forması ortağı olarak kazanarak, United bu yeni kısıtlamaları etkili bir şekilde aşarken gelir potansiyelini de en üst düzeye çıkardı. Kulüp, çok yıllık anlaşmanın spesifik şartları hakkında henüz bir açıklama yapmasa da, kısa süre içinde resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.