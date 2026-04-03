Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Cesc Fabregas'a Arsenal ve Chelsea ile olan bağlarına rağmen Old Trafford'daki iş teklifini "değerlendireceğini" bildirdi
Fabregas, Premier Lig'in dev kulüplerine açık
Hajper'e konuşan Materazzi, Fabregas'ın bu yaz kendisine teklif gelmesi halinde Manchester United'ın başına geçme olasılığını göz ardı etmeyeceğini açıkladı. "Manchester United, Cesc Fabregas'a teklifte bulunursa o da bunu düşünür. Chelsea de öyle," dedi.
İspanyol oyuncunun Arsenal ve Chelsea ile köklü bağlarına rağmen, Materazzi, Premier League'in en büyük kulüplerinin cazibesinin yadsınamaz olduğunu vurguladı.
- Getty Images
Como projesi bir sonraki adımı geciktirebilir
Materazzi ayrıca Fabregas’ın şu anki projesinin önemine dikkat çekerek, bir transferin hemen gerçekleşmeyebileceğini ima etti. “Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Premier Lig’in hepsi çok büyük takımlar, ancak Como da oldukça zengin bir kulüp. Fabregas’ın Como’yu Şampiyonlar Ligi’ne taşıyarak neler yapabileceğini göstermek için bir yıl daha kalmayı denemek isteyip istemediğini bilmiyorum,” diye açıkladı. "Belki de herkesi şaşırtıp Como ile ligi de kazanabilir?"
Carrick'in başarıya ulaşacağına inanılıyor
Konuyu Carrick yönetimindeki Manchester United'a çeviren Materazzi, eski orta saha oyuncusunun çalışmalarını şiddetle destekledi. "Manchester United, Carrick'e güvenmek zorunda çünkü şu anda yaptığı iş çok iyi," dedi.
Ayrıca Carrick'in kulüple olan bağını da vurguladı: "Manchester United hakkında her şeyi biliyor. Ciddi bir adam. Onu çok seviyorum."
Materazzi'ye Napoli teknik direktörü Antonio Conte'nin United'ın teknik direktörü olup olamayacağı soruldu, ancak o, Red Devils için teknik direktör değişikliğinin gerekli olup olmadığını sorguladı. "Conte dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri... Belki de cevap Conte'dir? Ancak Carrick ile zaten daha büyük bir şey inşa ediyorlar, o halde neden Carrick ile devam etmesinler?"
- Getty Images Sport
Manchester United'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Manchester United, milli maç arası sonrasında kritik bir maç maratonuna giriyor ve bu süreçte takımın ivmesi sınanacak. 13 Nisan’da Old Trafford’da Leeds United ile karşılaşacak olan takım, 18 Nisan’da ise Stamford Bridge’de Chelsea’ye konuk olarak çok daha zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu maçlar, takımın ilk dörtte yer alma mücadelesinde belirleyici olabilir ve Carrick’in teknik direktörlük görevinde kalması için argümanları daha da güçlendirebilir.