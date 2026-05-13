Manchester United CEO'su, Sir Jim Ratcliffe ile yapılacak görüşmede Michael Carrick'e kalıcı teknik direktörlük görevinin teklif edilmesini önerecek

The Athletic’in haberine göre, Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında Carrick’i kalıcı teknik direktörlük görevi için resmen önermeye hazırlanıyor. Teklif, kulüpte futbol konularında nihai yetkiye sahip olan Ratcliffe’e sunulacak; Glazer ailesi ise spor stratejisinin INEOS tarafından yönetilmesinden memnuniyet duyuyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı resmi olarak garantilendiğinden, United yöneticileri teknik direktörlük meselesini çözmenin zamanının geldiğine inanıyor. Kapsamlı bir değerlendirme sürecinde Andoni Iraola ve Unai Emery gibi diğer isimler de gündeme gelse de, Carrick geçici teknik direktörlük görevinde sadece 15 maçta 33 puan toplayarak en güçlü aday olmaya devam ediyor.



