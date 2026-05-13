Manchester United CEO'su, Sir Jim Ratcliffe ile yapılacak görüşmede Michael Carrick'e kalıcı teknik direktörlük görevinin teklif edilmesini önerecek
Ratcliffe, Carrick'in geleceğini belirleyecek toplantıya katılacak
The Athletic’in haberine göre, Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısında Carrick’i kalıcı teknik direktörlük görevi için resmen önermeye hazırlanıyor. Teklif, kulüpte futbol konularında nihai yetkiye sahip olan Ratcliffe’e sunulacak; Glazer ailesi ise spor stratejisinin INEOS tarafından yönetilmesinden memnuniyet duyuyor.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı resmi olarak garantilendiğinden, United yöneticileri teknik direktörlük meselesini çözmenin zamanının geldiğine inanıyor. Kapsamlı bir değerlendirme sürecinde Andoni Iraola ve Unai Emery gibi diğer isimler de gündeme gelse de, Carrick geçici teknik direktörlük görevinde sadece 15 maçta 33 puan toplayarak en güçlü aday olmaya devam ediyor.
Soyunma odası tam destek
Carrick'in Carrington'daki kadına yaptığı etki yadsınamaz; birçok tecrübeli oyuncu şimdiden duygularını dile getirmiş durumda. Ezeli rakip Liverpool'a karşı 3-2 galibiyetin ardından, genç yıldız Kobbie Mainoo, "Onun için sahada canımızı vermeye hazırız" diyerek takımın sadakatini vurguladı. The Athletic'e göre, bu duygu tüm kulüpte yankı buluyor ve hem teknik ekip hem de oyuncular, 44 yaşındaki teknik direktörün görevine devam edeceği beklentisiyle çalışıyor.
Carrick, spekülasyonlar boyunca sakinliğini korudu ve son zamanlarda diğer adaylarla ilgili söylentilere şu şekilde yanıt verdi: "Tartışılsa da tartışılmasa da, bu beni rahatsız etmedi. Bu, işime yaklaşımımı değiştirmedi. Yaptığımız işe, oyuncularla çalışmaya ve kulübü yönetmeye güveniyorum, bu yüzden bu durumun üzerimde hiçbir etkisi olmadı. Sonunda bu pozisyonu dolduracak birini bulmak için başından itibaren bir süreç olacağı oldukça açık bence."
Rooney transfer tehlikesine karşı uyarıyor
Old Trafford'daki olumlu havaya rağmen, kulüp efsanesi Wayne Rooney, teknik direktör atamasının resmiyet kazanmasındaki her türlü gecikmenin, kulübe önümüzdeki transfer döneminde pahalıya mal olabileceği konusunda uyarıda bulundu. United, yaz transfer döneminde büyük çaplı bir kadro güçlendirme planlıyor ve kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu, kulübün görüşme yapacağı dünya çapındaki yeteneklerin, kimin teknik direktör koltuğunda oturacağına dair hemen güvence isteyeceğini belirtti.
"Ben bir oyuncu olsaydım ve Man Utd beni transfer etmek isteseydi, soracağım ilk soru 'teknik direktör kim? Teknik direktör beni istiyor mu?' olurdu," diye açıkladı Rooney. "Kulübün onu açıklaması için, bunu hızlı bir şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü oyuncuları kadroya katmaları gerekiyor. Takımı geliştirmek için oyuncuları kadroya katmaları gerekiyor."
Old Trafford'daki ivmeyi sürdürmek
Carrick'i kalıcı olarak göreve getirme kararı, Ocak ayından bu yana kazanılan ivmeyi sürdürmenin en iyi yolu olarak görülüyor. Takım yedinci sırada çakılıp kalmışken görevi devralan Carrick, United'ı Premier Lig'de üçüncü sıraya taşıdı; ligin bitmesine sadece iki maç kala takım şu anda Liverpool'un altı puan önünde yer alıyor. Bu olağanüstü dönüş, Ruben Amorim yönetimindeki zorlu dönemin ardından kulüpte gurur duygusunu yeniden canlandırdı. Öneri Ratcliffe tarafından onaylanırsa, Carrick pazar günü Nottingham Forest ile oynanacak son iç saha maçının ardından mikrofonu eline alabilir ve United'ın kalıcı lideri olarak kulüp için yeni bir dönemi resmen başlatabilir.