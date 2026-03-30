Manchester United, Casemiro'nun yerini alacak adaylar listesine sürpriz bir şekilde eklenen Bournemouth orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı transfer etmek için 'her şeyi göze almaya' hazır

The Sun'a göre Manchester United, Anderson'ı kadrosuna katmak için rakibi Manchester City ile kıyasıya bir rekabete girmeye hazır. City, uzun süredir Nottingham Forest'ın oyuncusu için en güçlü aday olarak görülse de, United'ın onu "Rüyalar Tiyatrosu"na kazandırmak için "elinden geleni yapmaya" hazır olduğu söyleniyor. Eski Newcastle oyuncusu, bu sezon değerini katladı ve Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere kadrosunda düzenli olarak forma giymeye başladı. City Ground'daki sözleşmesi 2029'a kadar süren Forest, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor ancak United, Anderson'ı orta sahasını modernize etmek için ideal bir profil olarak görüyor.