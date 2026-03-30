Manchester United, Casemiro'nun yerini alacak adaylar listesine sürpriz bir şekilde eklenen Bournemouth orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı transfer etmek için 'her şeyi göze almaya' hazır
Forest yıldızı için Manchester Savaşı
The Sun'a göre Manchester United, Anderson'ı kadrosuna katmak için rakibi Manchester City ile kıyasıya bir rekabete girmeye hazır. City, uzun süredir Nottingham Forest'ın oyuncusu için en güçlü aday olarak görülse de, United'ın onu "Rüyalar Tiyatrosu"na kazandırmak için "elinden geleni yapmaya" hazır olduğu söyleniyor. Eski Newcastle oyuncusu, bu sezon değerini katladı ve Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere kadrosunda düzenli olarak forma giymeye başladı. City Ground'daki sözleşmesi 2029'a kadar süren Forest, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor ancak United, Anderson'ı orta sahasını modernize etmek için ideal bir profil olarak görüyor.
Takımdan ayrılan Casemiro'nun yerine geçecek isim
Anderson'a yönelik ilgi, United'ın orta sahada önemli bir ayrılığa hazırlanırken ortaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro, "Sanırım duyuru artık yapıldı. Taraftarların bana gösterdiği sevgi muazzam. Ama kararın kesinleştiğine gerçekten inanıyorum" diyerek ayrılacağını doğruladı.
Defansif orta saha pozisyonu boşalırken, United Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu arıyor. Anderson'ın yanı sıra, kulüp Crystal Palace'tan Adam Wharton ve Brighton'dan Carlos Baleba'yı da içeren bir aday listesi hazırladı. Ancak, bu acil durum planına sürpriz bir isim olarak Bournemouth'tan Alex Scott da eklendi. Cherries'in orta saha oyuncusu, güney sahilinde sessiz sedasız son derece etkileyici bir sezon geçirmesinin ardından, Red Devils'ın yönetimine sürpriz bir aday olarak ortaya çıktı.
Sandro Tonali için büyük önem taşıyan yarış
Anderson, radarlarında yer alan tek büyük isim değil; haberlere göre United, Newcastle United’ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali’yi kadrosuna katmak için City ile rekabet etmeye hazırlanıyor. İtalyan milli oyuncu, Kobbie Mainoo gibi parlayan bir yeteneğin yanında orta sahayı sağlamlaştıracak bir başka üst düzey seçenek olarak görülüyor. United’ın eski AC Milan oyuncusuna olan ilgisi, Avrupa veya Premier Lig’de kendini kanıtlamış oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir parçası. Orta sahanın yenilenmesi şekillenirken, kulübün Michael Carrick'e gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilmesi için gerekli araçları sağlamak üzere bu pozisyonda en az iki yeni oyuncu transfer etmesi bekleniyor.
Şimdi ne olacak?
Geçen yaz Matheus Cunha ve Benjamin Sesko gibi forvetlere büyük yatırımlar yapan Old Trafford'da, odak noktası artık tamamen orta sahaya kaydı. Şu anda ligde üçüncü sırada yer alan ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönme yolunda ilerleyen United için, Şampiyonlar Ligi'nde oynama cazibesi, kulübün aday listesindeki birçok isim için bu yarışta belirleyici faktör olabilir.