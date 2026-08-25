Manchester United, Carlos Baleba transferinin ardından Brighton savunmacısı Ferdi Kadioglu için 50 milyon sterlinlik transfer planlıyor

Manchester United, Baleba'nın gelişini resmen açıkladı, ancak Brighton ile yaptığı iş henüz sonuçlanmış olmayabilir. Kadioglu için 50 milyon sterlinlik olası bir transfer konusunda görüşmeler şimdiden başladı.

Old Trafford yönetimi, savunmacıyı sol bek pozisyonu için birincil hedef olarak belirledi. Daha önce Turkiye'de yer alan bir haberde kulübün 40 milyon sterlinlik bir teklif hazırladığı öne sürülmüştü, ancak istenen bonservis bedelinin artmış olduğu görülüyor. Türk medyasındaki haberlerde ayrıca Kadioglu'nun eski kulübü Fenerbahce'nin gelecekteki herhangi bir transfer ücretinin %10'unu alma hakkı bulunduğu da belirtilmişti; bu da Brighton'ın talep ettiği daha yüksek değerlemeyi açıklayabilir.