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Brighton & Hove Albion v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Manchester United, Carlos Baleba transferinin ardından Brighton savunmacısı Ferdi Kadioglu için 50 milyon sterlinlik transfer planlıyor

Transfers
F. Kadioglu
Brighton & Hove Albion
M. United
Premier Lig

Manchester United, bu yaz transfer döneminde bir kez daha Brighton'a gitmeye hazırlanıyor. Carlos Baleba'nın orta saha transferinin ardından Old Trafford kulübü, savunma seçeneklerini güçlendirmeye hızla odaklandı. Kadroyu yeniden kurarken şimdi de bek oyuncusu Ferdi Kadioglu için 50 milyon sterlinlik cazip bir hamle üzerinde aktif olarak çalışıyor.

  • United'ın Brighton'dan ikinci transfer hedefi

    Manchester United, Baleba'nın gelişini resmen açıkladı, ancak Brighton ile yaptığı iş henüz sonuçlanmış olmayabilir. Kadioglu için 50 milyon sterlinlik olası bir transfer konusunda görüşmeler şimdiden başladı.

    Old Trafford yönetimi, savunmacıyı sol bek pozisyonu için birincil hedef olarak belirledi. Daha önce Turkiye'de yer alan bir haberde kulübün 40 milyon sterlinlik bir teklif hazırladığı öne sürülmüştü, ancak istenen bonservis bedelinin artmış olduğu görülüyor. Türk medyasındaki haberlerde ayrıca Kadioglu'nun eski kulübü Fenerbahce'nin gelecekteki herhangi bir transfer ücretinin %10'unu alma hakkı bulunduğu da belirtilmişti; bu da Brighton'ın talep ettiği daha yüksek değerlemeyi açıklayabilir.

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  • Brighton, olası ayrılığa hazırlanıyor

    Brighton'daki gelişmelerin ardından son günlerde bu transferin gerçekleşme ihtimali güç kazandı. Kulübün, İsviçre ekibi Young Boys'tan sol bek Jaouen Hadjam'ı transfer etmeye hazırlandığı yönünde haberler ortaya çıktı. Bu da Kadioglu olmadan bir döneme hazırlık yaptıklarına işaret ediyor.

    Fabian Hurzeler'in, bu hafta ilerleyen günlerde Tromso ile oynanacak rövanş maçı öncesinde basının karşısına çıkması bekleniyor. Bu da durumla ilgili daha fazla açıklık sağlayabilir. Kadioglu, Ağustos 2024'te 24 milyon £ karşılığında Brighton'a katıldı. İlk sezonunda sakatlıklar nedeniyle forma süresi sınırlı kalsa da, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 42 maçta görev aldı ve savunmanın sol tarafında ilk tercih olarak kendisini net şekilde kabul ettirdi.

  • United'ın sahadaki sıkıntıları

    Manchester United, cumartesi günü Hull City'ye ağır bir yenilgi almasının ardından hafta içinde maç yapmayacak ve bu ara Michael Carrick ile kadrosu için değerli olacak. Maçta Andrey Santos ile Youri Tielemans'tan oluşan orta saha ikilisi büyük ölçüde etkisiz kaldı; bu da Kobbie Mainoo'nun yeniden ilk 11'e dönmesiyle sonuçlanabilir.

    Ancak yeni transferlerin hemen etki yaratması biraz bekleyebilir. Baleba şu anda ayak bileği sakatlığıyla uğraşıyor, bu da birkaç hafta boyunca ilk maçına çıkmasının muhtemel olmadığı anlamına geliyor. Benzer şekilde Kadioglu da sadece birkaç gün önce 87 dakika oynadıktan sonra yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle pazar günü Aston Villa'ya karşı alınan galibiyeti kaçırdı.

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    Manchester United için sırada ne var?

    Manchester United, Ipswich Town deplasmanına giderken hayal kırıklığı yaratan açılış hafta sonunun ardından toparlanmaya çalışacak. Carrick ve teknik ekibi sahada çözümler bulmak zorunda kalırken, transfer ekibi de Kadioglu anlaşmasını sonuçlandırmak için çalışıyor. Taraftarlar, transfer penceresi resmen kapanmadan önce 50 milyon sterlinlik bu girişimle ilgili yeni gelişmeleri heyecanla bekleyecek.

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