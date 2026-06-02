Manchester United, bu yaz "kesinlikle ayrılacak" gibi görünen Championship'teki orta saha oyuncusu için transfer yarışına katıldı
Carrick, Hackney'nin transferini destekliyor
The Northern Echo'nun haberine göre, Manchester United, Hackney'i kadrosuna katmak için birçok Premier Lig kulübüyle rekabet etmeye hazırlanıyor ve Carrick'in bu transferi desteklediği belirtiliyor. Riverside'da üç sezon boyunca Hackney'i çalıştıran eski United orta saha oyuncusu, Old Trafford'da sezon sonu yapılan transfer toplantılarında genç oyuncunun transferi için ısrarcı olduğu bildiriliyor.
Hackney, son üç sezonda Middlesbrough'un orta sahasında kilit bir isim haline geldi. Carrick'in, 23 yaşındaki oyuncuyu Premier League'e adım atabilecek bir oyuncu olarak gördüğü düşünülüyor. Carrick ile yeniden bir araya gelme ihtimali, yaz transfer dönemi öncesinde orta saha oyuncusuna olan ilginin artmasıyla birlikte United'ın konumunu güçlendirebilir.
Şampiyonluk yıldızı yaz transfer döneminde ayrılmaya hazırlanıyor
Hackney, Hull City’ye karşı 1-0’lık skorla kıl payı kaybettikleri play-off finalinin ardından bu yaz Boro’dan ayrılacağı kesin gibi görünüyor. Teesside ekibi bir sezon daha Championship’te mücadele edecek olması nedeniyle, Riverside’daki mevcut sözleşmesinin son yılına giren bu değerli oyuncusundan para kazanmaya hazır.
Orta saha oyuncusu, teknik yeteneği ve top kontrolündeki soğukkanlılığıyla büyük beğeni topluyor. Bu özellikleri, onu yerli oyuncularını güçlendirmek isteyen kulüplerin birincil hedefi haline getirdi. Middlesbrough, 23 yaşındaki oyuncuyu takımda tutma şansını gerçekçi bir şekilde değerlendiriyor ve transfer döneminin başlamasıyla birlikte resmi tekliflere hazırlık yapıyor.
Premier Lig kulüpleri Hackney için sıraya giriyor
Hackney'i kadrosuna katmak isteyen tek takım Kırmızı Şeytanlar değil. Crystal Palace ve Tottenham'ın da önümüzdeki haftalarda bu oyuncuya olan ilgilerini resmileştirmeleri bekleniyor. Palace'ın, geleceği hakkında spekülasyonların sürdüğü Adam Wharton'ın potansiyel halefi olarak Hackney'i değerlendirdiği bildiriliyor. Everton da bu orta saha oyuncusuyla anılıyor ve bu durum, transferi için ciddi bir rekabet ortamı yaratıyor.
United'ın ilgisi, Old Trafford'da orta sahanın yeniden yapılandırılmasının bir parçası. Kulüp, Sandro Tonali ve Elliot Anderson gibi daha tanınmış isimlerle anılsa da, Hackney, kadroya derinlik ve gelişim potansiyeli katabilecek daha genç ve uzun vadeli bir seçenek olarak görülüyor.
Transfer yarışı kızışacak
İngiltere futbolunda yaz transfer dönemi 15 Haziran'da başlayacak ve Middlesbrough'un teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı göz önüne alındığında, Hackney'nin geleceğinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Sözleşme durumu ve Premier Lig kulüplerinden gelen ilginin artması, ayrılma ihtimalini giderek daha olası hale getiriyor. Manchester United, yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam ederken, bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyorsa, birçok üst düzey rakibin rekabetiyle başa çıkmak zorunda kalacak.