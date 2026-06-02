Manchester United, bu yaz "kesinlikle ayrılacak" gibi görünen Championship'teki orta saha oyuncusu için transfer yarışına katıldı

The Northern Echo'nun haberine göre, Manchester United, Hackney'i kadrosuna katmak için birçok Premier Lig kulübüyle rekabet etmeye hazırlanıyor ve Carrick'in bu transferi desteklediği belirtiliyor. Riverside'da üç sezon boyunca Hackney'i çalıştıran eski United orta saha oyuncusu, Old Trafford'da sezon sonu yapılan transfer toplantılarında genç oyuncunun transferi için ısrarcı olduğu bildiriliyor.

Hackney, son üç sezonda Middlesbrough'un orta sahasında kilit bir isim haline geldi. Carrick'in, 23 yaşındaki oyuncuyu Premier League'e adım atabilecek bir oyuncu olarak gördüğü düşünülüyor. Carrick ile yeniden bir araya gelme ihtimali, yaz transfer dönemi öncesinde orta saha oyuncusuna olan ilginin artmasıyla birlikte United'ın konumunu güçlendirebilir.