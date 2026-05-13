Manchester United, bu yaz Andre Onana'yı kadroya geri almayı planlamıyor; ancak oyuncuyu kalıcı olarak transfer edecek bir kulüp bulmakta büyük zorluk yaşıyor
Onana kadroda yer bulamadı
ESPN'e bilgi veren kaynaklara göre, Manchester United gelecek sezon kadrosunda Onana'ya yer vermeyi planlamıyor. 2023 yılında Inter'den 44 milyon sterlinlik bir transferle kulübe katılan Kamerunlu kaleci, Eylül ayında Trabzonspor'a kiralanarak bu sezonu orada geçirdi. Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca Onana 102 maça çıktı, 150 gol yedi, 24 maçta kalesini gole kapattı ve bir FA Cup şampiyonluğu kazandı. 30 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de yer almak için geri dönmeyi umuyordu, ancak artık 2028 Haziran ayında sözleşmesi sona ermeden önce kendisine talip olacak kulüpler aramaya başlanacak.
Kaleci kadrosunda değişiklikler bekleniyor
Gelecek sezon kaleci kadrosu önemli ölçüde farklı bir görünümde olacak. Altay Bayındır sezona ilk 11'de başlayarak Premier Lig'de altı maça çıktı, ancak daha sonra yedek kulübesine çekildi ve yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor. Royal Antwerp'ten 21 milyon avroya transfer edilen Senne Lammens, ilk 11'deki yerini aldı, ligde 30 maça çıktı ve tartışmasız ilk tercih olarak kendini kanıtladı. Ancak kulüp, yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transfer etmeye açık. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde rekabet edebilecek bir kadro kurmaya hazırlanırken, Lammens'e yüksek kaliteli bir yedek sağlamak transfer ekibinin önceliği.
Kalıcı bir taşınmanın maddi zorluğu
Manchester United, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrodan çıkarmak istese de, yüksek maaşı nedeniyle onu satmakta zorluk çekebilir. Oyuncunun maaşını karşılayacak bir kulüp bulmak hâlâ büyük bir zorluk teşkil ediyor. Kulübün Avrupa kupalarına katılamaması üzerine geçen sezon maaşı düşürülmüş ve bu durum, oyuncunun kiralanmasını kolaylaştırmıştı. Ancak Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde etmesiyle birlikte, maaşının takımın geri kalanıyla aynı seviyeye çıkması bekleniyor. Potansiyel alıcılar, güncellenen maaş taleplerini çok yüksek bulabilir ve bu da transferin sübvanse edilmesini gerektirebilir.
Old Trafford'da yepyeni bir başlangıç bekliyor
Gelecekte, United'ın maaş yükünü etkili bir şekilde azaltmak için bu maaş sorununu acilen çözmesi gerekiyor. Potansiyel alıcılar bu önemli mali paketi değerlendirirken, kulübün transfer ücreti konusunda taviz vermesi gerekecek gibi görünüyor. Sonuç olarak, Lammens'in yerine güvenilir bir yedek oyuncu transfer etmek, önümüzdeki zorlu Avrupa maçları programını başarıyla atlatmak için hayati önem taşıyor.