Manchester United, bu yaz Andre Onana'yı kadroya geri almayı planlamıyor; ancak oyuncuyu kalıcı olarak transfer edecek bir kulüp bulmakta büyük zorluk yaşıyor

Gelecek sezon kaleci kadrosu önemli ölçüde farklı bir görünümde olacak. Altay Bayındır sezona ilk 11'de başlayarak Premier Lig'de altı maça çıktı, ancak daha sonra yedek kulübesine çekildi ve yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor. Royal Antwerp'ten 21 milyon avroya transfer edilen Senne Lammens, ilk 11'deki yerini aldı, ligde 30 maça çıktı ve tartışmasız ilk tercih olarak kendini kanıtladı. Ancak kulüp, yaz transfer döneminde yeni bir kaleci transfer etmeye açık. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde rekabet edebilecek bir kadro kurmaya hazırlanırken, Lammens'e yüksek kaliteli bir yedek sağlamak transfer ekibinin önceliği.