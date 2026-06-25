Manchester United, Dortmund’lu Nmecha için bir transfer anlaşması üzerinde aktif olarak çalışıyor; Old Trafford kulübü, bu çok yönlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırıyor. Sky Sports’a göre, United, oyuncunun Premier League’e olası transferini kolaylaştırmak için perde arkasında yoğun bir şekilde çalışıyor.

United'ın Alman kökenli scouting departmanı başkanı Christopher Vivell, 25 yaşındaki oyuncunun menajerleriyle yakın temas halinde. Bu doğrudan iletişim kanalı, mevcut milli takım dönemi boyunca değeri önemli ölçüde artan bu oyuncu için transfer yarışını kazanma konusunda United'ın ciddi olduğunu gösteriyor.



