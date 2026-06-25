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Manchester United, Borussia Dortmund’un yıldızı Felix Nmecha’yı transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor; kulüp, transfer yarışında Manchester City ve Liverpool’u geride bırakmayı hedefliyor
Kırmızı Şeytanlar, Dortmund’un yıldız oyuncusu için temasa geçti
Manchester United, Dortmund’lu Nmecha için bir transfer anlaşması üzerinde aktif olarak çalışıyor; Old Trafford kulübü, bu çok yönlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırıyor. Sky Sports’a göre, United, oyuncunun Premier League’e olası transferini kolaylaştırmak için perde arkasında yoğun bir şekilde çalışıyor.
United'ın Alman kökenli scouting departmanı başkanı Christopher Vivell, 25 yaşındaki oyuncunun menajerleriyle yakın temas halinde. Bu doğrudan iletişim kanalı, mevcut milli takım dönemi boyunca değeri önemli ölçüde artan bu oyuncu için transfer yarışını kazanma konusunda United'ın ciddi olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Premier Lig ve İspanya’dan gelen güçlü rekabet
Nmecha’ya duyulan hayranlıkta Manchester United tek başına değil; Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birçoğu da durumu yakından takip ediyor. Sky Sports, hem Manchester City hem de Liverpool’un ilgisini sürdürdüğünü ve her iki kulübün de orta saha seçeneklerini üst düzey yeteneklerle güçlendirmeyi hedeflediğini ekliyor.
İngiliz kulüplerin ilgisinin ötesinde, La Liga devi Real Madrid de Nmecha'nın durumunu yakından takip ediyor. Jose Mourinho'nun da bu oyuncuyu takdir etmesi nedeniyle, transfer yarışı kızışıyor; ancak şu anda United, yarıştaki kulüpler arasında en aktif olanı gibi görünüyor.
Dortmund, uzun vadeli taahhüdünden taviz vermiyor
Dortmund, gerçekten güçlü bir konumdan pazarlık yapıyor. Nmecha, Mart ayında sözleşme uzatma belgesini imzalayarak geleceğini 2030 yılına kadar Signal Iduna Park’a bağladı – ve en önemlisi, bu sözleşmede bu yaz için herhangi bir çıkış maddesi bulunmuyor. Kicker'a göre kulüp, bu transfer döneminde onu kadrosuna katmak isteyen takımlar için yaklaşık 100 milyon avroluk gayri resmi bir fiyat belirledi; bu rakam, potansiyel taliplerin büyük çoğunluğunu baştan caydırmak amacıyla belirlendi.
Sportif direktör Lars Ricken, kulübün ona nasıl baktığına dair pek şüphe bırakmadı ve yakın zamanda verdiği bir röportajda açıkça şöyle dedi: "Felix bizim için vazgeçilmez." Onu transfer etmeyi ciddi olarak düşünen herhangi bir kulüp – Manchester United dahil – Dortmund’un görüşmeye bile yanaşması için muazzam bir teklif sunmak zorunda kalacaktır.
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Nmecha'nın dünya sahnesinde yükselen popülaritesi
Bu ani ilgi artışı, Nmecha’nın Dünya Kupası sırasında Alman milli takımında sergilediği olağanüstü performansların ardından geldi. İlk iki grup maçında değerini kanıtlayan Nmecha, Curacao karşısında hem gol attı hem de asist yaptı; Fildişi Sahili karşısında ise Deniz Undav’ın 2-1’lik galibiyeti getiren golüne muhteşem bir asist yaptı.
Bu öne çıkan anlar, Nmecha’nın en üst seviyedeki maçlara etki etme yeteneğini ortaya koydu ve onu modern, golcü bir orta saha oyuncusu arayan kulüpler için cazip bir seçenek haline getirdi. Fiziksel gücünü teknik hassasiyetle birleştirme yeteneği, onu Manchester United’ın transfer ekibinin birincil hedefi haline getirdi.