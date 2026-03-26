Manchester United, Bayern Münih karşısında 'paramparça oldu'! Maya Le Tissier, Kırmızı Şeytanlar'ı Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında toparlanmaya çağırıyor
Manchester United Kadın Takımı, evinde hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet aldı
Manchester United, Bayern Münih'e karşı ilk maçı 3-2 kaybettikten sonra Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finallerine ulaşmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Old Trafford'da oynanan yoğun geçen maçta ev sahibi takım, Le Tissier'in penaltısı ve Hanna Lundkvist'in golüyle iki kez skoru eşitledi. Ancak İngiliz ekibi, Bayern'in taktiksel esnekliğini durdurmakta zorlandı ve 20 yaşındaki Japon milli oyuncu Tanikawa'nın son dakikalarda attığı gol, Alman ekibine galibiyeti getirdi.
Le Tissier, Man Utd'nin "parçalandığını" iddia ediyor
Le Tissier, United'a pahalıya mal olan savunma hatalarını samimi bir şekilde değerlendirdi. Takımının savunmasının Bayern için aşılması çok kolay olduğunu kabul eden Le Tissier, Disney+'a şunları söyledi: "Maçtan çıkarılacak iyi ve kötü yanlar var. Topa sahip olmadığımız anlarda savunmamız dağıldı ve olması gerektiği kadar kompakt değildik.
"Sadece önemli anlar söz konusu, ancak çıkarabileceğimiz birçok olumlu nokta var. Yediğimiz ilk gol benim hatamdı, oyuncu arkamdan kaçtı ve o pozisyonda daha iyi davranabilirdim. İkinci golde çok fazla açıldık ve üçüncü golde de birinin o pozisyonu kapatması gerekirdi."
Skinner, 'zayıf' gol performansına rağmen iyimserliğini koruyor
Teknik direktör Skinner, kaptanının yedi gollerle ilgili hayal kırıklığını paylaştı ancak United'ın tur atlama şansına dair kararlılığını korudu. Skinner şöyle konuştu: "Bu akşam Harder'ın attığı iki gol bizim açımızdan kabul edilemez; bunu takım olarak düzelteceğiz. Umut verici olan şey, bu eşleşmenin hala devam ediyor olması. Bayern böyle oynamazdı, çok direkt bir oyun sergilediler. Normalde top hakimiyetine dayalı oynarlar ama bu gece tarzlarını değiştirdiler ve bunun karşılığını aldılar. Yediğimiz gollerden dolayı hayal kırıklığına uğradım çünkü oldukça kötüydü, ancak şimdi sahip oldukları tehditleri bildiğimiz için, bir sonraki maçta bu sorunu kolayca çözebiliriz."
Şimdi ne olacak?
Gelecek hafta Bayern ile oynanacak rövanş maçından önce, United önce Kadınlar Süper Ligi'nde Manchester derbisinde City ile karşı karşıya gelecek. Andree Jeglertz'in takımı, 18 maçta topladığı 46 puanla şu anda WSL puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Red Devils'ın sekiz puan önünde bulunuyor.