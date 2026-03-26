FBL-EUR-C1-WOMEN-MAN UTD-BAYERN MUNICHAFP
Manchester United, Bayern Münih karşısında 'paramparça oldu'! Maya Le Tissier, Kırmızı Şeytanlar'ı Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında toparlanmaya çağırıyor

M. Le Tissier
Manchester United Women
Manchester United Women - Bayern Munich
Bayern Munich
Women's Champions League

Manchester United kaptanı Maya Le Tissier, Old Trafford'da Bayern Münih'e karşı alınan 3-2'lik sinir bozucu yenilginin ardından savunmada iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguladı. Mücadeleci bir performans sergilemelerine rağmen, Kırmızı Şeytanlar, Pernille Harder'in kusursuz bitiriciliği ve Momoko Tanikawa'nın son dakikalarda attığı galibiyet golü karşısında yenik düştü.

  • Manchester United Kadın Takımı, evinde hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet aldı

    Manchester United, Bayern Münih'e karşı ilk maçı 3-2 kaybettikten sonra Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finallerine ulaşmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Old Trafford'da oynanan yoğun geçen maçta ev sahibi takım, Le Tissier'in penaltısı ve Hanna Lundkvist'in golüyle iki kez skoru eşitledi. Ancak İngiliz ekibi, Bayern'in taktiksel esnekliğini durdurmakta zorlandı ve 20 yaşındaki Japon milli oyuncu Tanikawa'nın son dakikalarda attığı gol, Alman ekibine galibiyeti getirdi.

  Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg

    Le Tissier, Man Utd'nin "parçalandığını" iddia ediyor

    Le Tissier, United'a pahalıya mal olan savunma hatalarını samimi bir şekilde değerlendirdi. Takımının savunmasının Bayern için aşılması çok kolay olduğunu kabul eden Le Tissier, Disney+'a şunları söyledi: "Maçtan çıkarılacak iyi ve kötü yanlar var. Topa sahip olmadığımız anlarda savunmamız dağıldı ve olması gerektiği kadar kompakt değildik.

    "Sadece önemli anlar söz konusu, ancak çıkarabileceğimiz birçok olumlu nokta var. Yediğimiz ilk gol benim hatamdı, oyuncu arkamdan kaçtı ve o pozisyonda daha iyi davranabilirdim. İkinci golde çok fazla açıldık ve üçüncü golde de birinin o pozisyonu kapatması gerekirdi."

  • Skinner, 'zayıf' gol performansına rağmen iyimserliğini koruyor

    Teknik direktör Skinner, kaptanının yedi gollerle ilgili hayal kırıklığını paylaştı ancak United'ın tur atlama şansına dair kararlılığını korudu. Skinner şöyle konuştu: "Bu akşam Harder'ın attığı iki gol bizim açımızdan kabul edilemez; bunu takım olarak düzelteceğiz. Umut verici olan şey, bu eşleşmenin hala devam ediyor olması. Bayern böyle oynamazdı, çok direkt bir oyun sergilediler. Normalde top hakimiyetine dayalı oynarlar ama bu gece tarzlarını değiştirdiler ve bunun karşılığını aldılar. Yediğimiz gollerden dolayı hayal kırıklığına uğradım çünkü oldukça kötüydü, ancak şimdi sahip oldukları tehditleri bildiğimiz için, bir sonraki maçta bu sorunu kolayca çözebiliriz."

  Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg

    Şimdi ne olacak?

    Gelecek hafta Bayern ile oynanacak rövanş maçından önce, United önce Kadınlar Süper Ligi'nde Manchester derbisinde City ile karşı karşıya gelecek. Andree Jeglertz'in takımı, 18 maçta topladığı 46 puanla şu anda WSL puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Red Devils'ın sekiz puan önünde bulunuyor.

